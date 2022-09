Weinfelden: Firma Model feiert ihr 140-jähriges Bestehen

Jubiläum Eine Firmengeschichte und eine skandalöse Tat: 140 Jahre Model Weinfelden 1882 gründete Louis Model eine Firma in Ermatingen. Heute gehört sie zu den grössten Arbeitgebern in Weinfelden. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.10 Uhr

Daniel und Elisabeth Model mit ihrem Hund Eddy. Die Familie feiert mit ihren Mitarbeitern das 140-jährige Bestehen der Model AG. Bild: Ralph Ribi

«Vielleicht wird der Modelhof in Müllheim unser Alterssitz.» Elisabeth Model blickt ihren Mann, Daniel Model, an. Sie sinnieren über ihre Zukunft. Eigentlich wollten sie im Gespräch mit dieser Zeitung vielmehr zurückblicken. Doch ein Blick zurück ist auch immer ein Blick in die Zukunft. Und ein Blick in die Firmengeschichte der Model AG ist in diesem Fall auch ein Blick in die persönlichen Ansichten des derzeitigen Firmeninhabers, Daniel Model.

Vor 140 Jahren gründete Louis Model in Ermatingen einen Handpappenbetrieb. Heute ist die Model AG eine Unternehmergruppe mit 17 Werken in sieben Ländern und einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Franken. Doch wer den Namen Model hört, denkt im Thurgau nicht nur an Kartonverpackungen. Der Firmenname ist untrennbar mit den medial aufmerksam verfolgten staatskritischen Aussagen des derzeitigen Firmeninhabers Daniel Model verknüpft.

Die berühmte Frau Mü-Mo

Frau Direktor Els Müller-Model. Sie führte über 20 Jahre lang die Firma. Bild: PD

«Wir sind ein Familienbetrieb. Wenn sie das wissen, dann kennen Sie uns.» Daniel Model sitzt mit seiner Frau Elisabeth im Sitzungszimmer. Der Blick in den Garten konnte früher seine Grossmutter, die in Weinfelden sehr bekannte und geschätzte Frau Direktor Els Mü-Mo, geniessen. Heute ist die Fabrikantenvilla das Bürogebäude der Model Holding. Ein Ort, an dem das Ehepaar Model gerne weilt und vor allem gerne arbeitet. Und wenn sie so etwas wie eine Heimat benennen müssten, dann wäre es wohl dieses Gebäude, gleich bei der Papier- und Kartonfabrik an der Industriestrasse.

Dieses Wochenende hat das Inhaberehepaar ein Fest geplant für die Mitarbeiter. Rund 400 Personen haben sich bereits angemeldet. «Wir feiern 140 Jahre Model. Das ist ja kein richtiges Jubiläum, aber wir wollten einfach aus Dankbarkeit den Mitarbeitern gegenüber wieder einmal ein Fest veranstalten», sagt Elisabeth Model.

Das Unternehmerehepaar in der Firma am Hauptsitz Weinfelden. Bild: Ralph Ribi

Wer trotz des unechten Jubiläums einen Blick in die Firmengeschichte wirft, der entdeckt hauptsächlich drei grosse Entwicklungsstufen. Zunächst existierte die Firma ab 1882 als Handpappenbetrieb in Ermatingen. Erst mit dem Umzug 1931 nach Weinfelden wurde von der manuellen auf die industrielle Arbeitsweise umgestellt. «Man hat hier in Weinfelden eine alte Weberei gekauft, das Grundstück war natürlich viel zu gross», sagt Daniel Model. «Und heute platzen wir fast aus allen Nähten.»

Neuer Produktionszweig Wellkarton

Mit dem Umzug vom Untersee an die Thur hat Otto Model senior eine amerikanische Yankee-Maschine gekauft. Die Investition belief sich damals auf das dreifache des Jahresumsatzes. In den 1950er-Jahren kam dann die Umstellung von Karton auf Wellkarton. «Das ist ein Unterschied», erklärt Daniel Model. Denn Wellkarton wird aus Papier hergestellt. Somit könne man auch den Kreislauf schliessen und Altpapier wieder in Wellkarton umwandeln. «Was wir gegenüber unserer Konkurrenz zudem anbieten, ist die Herstellung des Verpackungsmaterials. Wir liefern nicht nur die Bögen, sondern fertige Kisten», sagt Elisabeth Model.

Das heutige Fabrikgebäude der Model AG war früher einmal eine Weberei. Bild: PD Auf dem Gefährt steht ein Trockenzylinder, der benutzt wurde, um den Karton zu trocknen. Bild: PD Bild: PD Der neu gebaute Firmensitz etwa in den 1960er Jahren. Bild: PD Die berühmte Apfelbox - eine Verpackung aus der Firma Model Bild: PD Blick in den Industriebetrieb. Auf dem Foto zu sehen ist eine Papiermaschine. Bild: PD Grosse Stapel mit Wellkarton. Bild: PD Schneeballschlacht vor der Model. Bild: PD Mitarbeiterfot wahrscheinlich aus den frühen 1980er Jahren Bild: PD Einblick ins Büro. Bild: PD Bild: PD

Nach den erfolgreichen Jahren, in denen Daniel Models Grossmutter, die berühmte Els Müller-Model, die Fabrik führte, kam Otto Model zum Zug. «Mein Vater hat viel gebaut hier in Weinfelden.» Aber als Daniel Model das Geschäft übernahm, waren es zwei Fabriken in der Schweiz. «Als ich das Studium in Betriebswirtschaft abschloss, fiel die Mauer. Das bot die Möglichkeit, in den Osten zu expandieren», sagt er. Nach der Industrialisierung, der Umstellung zu Wellkarton kam also die Europaexpansion.

Einblick in die Geschichte In der Handpappenfabrik in Ermatingen löste man 1882 Altpapier in grossen Kesseln auf, goss den Brei in flache Formen und hängte die Papierbögen zum Trocknen auf. Aus mehreren zusammengeklebten Seiten entstand Vollpappe und daraus Verpackungen – handgemacht. Heute wird dies alles maschinell hergestellt. Die Kreislaufwirtschaft ist das Geschäftsprinzip der Firma. Während die Anzahl Mitarbeitenden gruppenweit wächst, wird in der Schweiz aufgrund des starken Schweizerfrankens und der vergleichsweise hohen Lohnkosten viel in Digitalisierung und Automatisierung investiert, was mit dem Abbau von Arbeitsplätzen und einer Verschiebung zu anspruchsvolleren Jobprofilen einhergeht.

Das Management wird im Modelhof ausgebildet

Einen Grund für den heutigen Erfolg führen die Models nicht nur auf das Verständnis von Ökonomie als natürlichen Kreislauf zurück, sondern auch auf die wertorientierte Firmenkultur. In ihrem Betrieb herrsche eine Vertrauenskultur, die hochökonomisch sei und von den fünf Quintessenzen geprägt ist. Diese werden im Müllheimer Modelhof gelehrt. Das Management der Firma wird dort ausgebildet. Es herrsche Austausch und stetes Lernen.

Der Modelhof ist ein Ort, der nicht nur positive Berichterstattungen ausgelöst hat. Daniel Model spricht selbstironisch von seiner «skandalösen Tat», als er dort seinen eigenen Staat proklamierte. Er sei ein kritischer Denker und findet, dass der Staat zu wenig sorgfältig mit dem Geld umgeht. «Es herrscht zudem ein Misstrauensverhältnis zwischen Staat und Bürgern. Daraus wollte ich ausbrechen und auf einer Vertrauensebene aufbauen. Ich kann nicht in zwei Welten leben, deshalb klingt das, was ich sage, schnell radikal.»

Elisabeth Model sagt, heute verstehe sie das besser als früher. «Als er seine Thesen ausgerufen hat, war ich wütend, er hat mich nicht darüber informiert. Mittlerweile verstehe ich ihn», sagt die 62-Jährige. Models könnten stundenlang über Staaten und Politik philosophieren. Der Modelhof ist denn auch nicht nur Ausbildungsort. Model veranstaltet dort Konzerte und lässt Vorträge halten, etwa von Personen, die den Coronamassnahmen kritisch gegenüberstehen. Bald soll auch ein Esoteriker einen Vortrag halten.

«Ich sehe einfach, dass es Leute gibt, die andere Sichtweisen hören wollen. Der Zulauf ist da.»

Die Schweiz als Staat nicht anzuerkennen, wäre für ihn jedoch realitätsfremd.

Eine Millionenbusse für Model

Dennoch sehen sie sich als Flüchtlinge, die aus der Schweiz nach Liechtenstein geflohen sind. Wegen der Vermögenssteuer. «Das habe ich auch in klaren Worten gesagt», erklärt Model. Dass er wegen Kontakten zu staatsfeindlichen Personen ins Fadenkreuz der österreichischen Justiz geraten ist, scheint ihm nicht viel auszumachen. «Ich weiss, dass ich nichts Unrechtliches getan habe», sagt er und zuckt mit den Schultern.

Seine Frau ist jedoch kritischer: «Du hättest die Personen überprüfen müssen, sie haben dich angelogen.» Er nickt. «Als ich davon erfahren habe, dass es nicht rechtens zugeht, habe ich sofort den Kontakt abgebrochen», sagt er. Genützt hat es ihm nicht viel. Ein Grazer Gericht verurteilte Daniel Model in erster Instanz zu einer Millionenbusse.

«Uns steht ein starker Sturm bevor»

Die Firma hat zwei Jahre Corona gut überstanden. Vom Bund wurde die Verpackungsfabrik als systemrelevant eingeordnet und die Mitarbeiter hätten stets mit grosser Verantwortung ihren Job wahrgenommen. «Während der Pandemie haben die Leute mehr zu Hause bestellt, deshalb benötigte es Kartonschachteln», sagt Elisabeth Model. Ein Grund, weshalb die Firma die Pandemie gut überstand.

Die Firma in Zahlen Die Firma Model AG produziert heute über 18'000 Tonnen Vollkartonverpackungen und über 400'000 Tonnen Wellkarton. Rund 4500 Mitarbeitende hat das Unternehmen europaweit. In Weinfelden sind es noch rund 500 Mitarbeitende. Die Unternehmensgruppe stellt Versandpackungen, aber auch hochwertige Verpackungsboxen etwa für Parfüms oder Pralinés her.

«Jetzt sieht die Situation anders aus. Wir stehen am Anfang eines grossen Sturms», sagt Daniel Model. Denn eine Papier- und Kartonfabrik benötigt viel Wasser und Strom. «Glücklicherweise haben wir Fernwärme von der KVA», sagt Elisabeth Model. Doch andere Werke der Holding, etwa in Deutschland, stünden kurz vor dem Stillstand. Wie die Firma in zehn Jahren, beim 150-jährigen Jubiläum, dasteht, könne man deshalb nicht wissen.

Doch bis dahin wollen die beiden zumindest die Leitung der Firma an ihre drei Kinder abgeben. Die Model AG soll schliesslich ein Familienbetrieb bleiben. «Sie arbeiten jetzt schon für oder in der Firma und ich denke, es wird ein natürlicher, schrittweiser Übergang», sagt Daniel Model. Dass am Jubiläums- und Mitarbeiterfest nicht nur seine Kinder, sondern auch sein bald 92-jähriger Vater Otto Model vor Ort ist, freut Daniel Model und seine Frau besonders.

