Politiker und Unternehmer: Ueli Fisch will Weinfelden regieren

Interview «Weinfelden braucht einen Schub»: Deshalb will GLP-Politiker Ueli Fisch Stadtpräsident werden Als einziger Auswärtiger kandidiert Ueli Fisch für das Stadtpräsidium von Weinfelden. Der GLP-Mann aus Ottoberg kennt die Stadt jedoch gut und will mit seiner Erfahrung als Unternehmer und Politiker bei der Wählerschaft punkten.

Ueli Fisch will Stadtpräsident von Weinfelden werden. Bild: Michel Canonica

Warum wollen Sie Stadtpräsident werden?

Ueli Fisch: Weinfelden braucht einen Schub, kann sich noch weiterentwickeln. Die Stadt hat das Potenzial, in den Bereichen Kultur, Arbeit und Wohnen nicht nur das geografische Zentrum des Thurgaus zu sein. Zudem reizt mich die Grösse von Weinfelden, da man als Stadtpräsident hier strategisch arbeiten kann. In kleineren Gemeinden ist man als Präsident viel mehr in der Arbeit der einzelnen Departemente eingebunden.

Welchen Bezug haben Sie zu Weinfelden?

Von Ottenberg her sind wir im Einzugsgebiet von Weinfelden, sind ja gleich weit vom Zentrum entfernt wie die Leute in Hard oder Weerswilen. Weinfelden ist unser Bezugspunkt für den Ausgang, Restaurantbesuche oder kulturelle Events. Deshalb reizt mich Weinfelden. Es käme mir nie in den Sinn, beispielsweise in Frauenfeld, Arbon oder Kreuzlingen als Stadtpräsident zu kandidieren.

Weshalb sind Sie nicht schon vor vier Jahren zur Wahl angetreten?

Da war die Zeit nicht reif für mich, sei es von der politischen oder beruflichen Situation her. Ich hatte den Fokus auf anderen Themen, damals war die Regierungsratskandidatur aktuell. Zudem hat Max Vögeli einen sehr guten Job gemacht, ihn anzugreifen, wäre ein aussichtsloses Unterfangen gewesen.

Warum sind Sie bereit, ihr Geschäft zu Gunsten des Stadtpräsidiums zu verlassen?

Weil mich das Amt sehr reizt. Und ich bin daran, die Nachfolge in meiner Firma zu regeln.

Das heisst, wenn Sie nicht gewählt werden, müssen Sie auf Jobsuche?

Das kann sein. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich vielleicht als Verwaltungsrat und Türöffner weiter in der Firma mitwirke. Ich bin da fatalistisch und glaube an meine Fähigkeiten und mein Beziehungsnetz, auch etwas Neues zu finden.

Was befähigt Sie für das Amt?

Ich bin seit zehn Jahren im Kantonsparlament und habe viel politische Erfahrung gesammelt. Dazu habe ich viel Lebenserfahrung und auch Führungserfahrung in der Geschäftswelt. Mich reizt es, beides zu verbinden, und das bedeutet in der Politik ein Exekutivamt.

Weshalb sind Sie Mitglied der GLP geworden?

Ursprünglich – als ich noch nicht politisch aktiv war – war ich ein FDP-Wähler, durch meine berufliche Tätigkeit wirtschaftsnah orientiert. Ich hatte damals aber keine Zeit für die Politik und mir hat bei der FDP der ökologische Aspekt gefehlt, die Nähe zu den «grünen» Themen, den Energiethemen. Als ich dann 2011 bereit war für eine Partei, hat mir die GLP sehr zugesagt. Sie verbindet das Ökologische, Wirtschaftliche und Gesellschaftliche optimal miteinander.

Welche Visionen haben Sie für Weinfelden?

Weinfelden als das attraktive Zentrum des Thurgaus zu positionieren. Den Ausbau der erneuerbaren Energien mit Hochdruck weiterzutreiben, da ist Weinfelden schon auf einem sehr guten Weg. Verbessern will ich die Partizipation der Bevölkerung, sie künftig mehr einbeziehen. Zudem will ich die Tagesstrukturen wie Kitas weiter ausbauen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Ich will auch mehr Grün in die Stadt bringen, mehr Biodiversität.

Sie haben gesagt, Sie würden auch den Giessen gerne wieder öffnen und oberirdisch über den Marktplatz führen.

Diese Aussage steht symbolisch für das Bestreben nach mehr Grün und belebten Flächen in Weinfelden. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass so ein Unterfangen eine Gratwanderung wäre, es muss vereinbar sein mit dem Verkehr. Für mich ist es aber kein Ding der Unmöglichkeit, die Parkplätze unter den Marktplatz zu bringen, um oben für anderes Platz zu schaffen. All die Minikonzepte zur Belebung führen nur dazu, dass man sich immer im Kreis dreht. Ein mutiges Gesamtkonzept bringt da mehr Chancen.

Welchen Führungsstil pflegen Sie?

Ich habe einen kooperativen und motivierenden Stil, führe mit Zielvorgaben. Als ich grössere Firmen geführt habe, ging das nur über Ziele, in meiner jetzigen kleineren Firma über die einzelnen Aufträge.

Welchen Kommunikationsstil pflegen Sie?

Offen, direkt und transparent. Ich habe mich immer für Transparenz eingesetzt im Kanton Thurgau und so kommuniziere ich auch.

Haben Sie Visionen für die Bankstrasse?

Mir schwebt ein Generationenwohnen mit bezahlbarem Wohnraum vor. Ein Mix aus älteren Leuten und jungen Familien, die sich gegenseitig unterstützen. Aber in erster Linie geht es darum, die Bevölkerung mit einzubeziehen. Auch die Finanzierung muss stimmen, da finde ich den Ansatz einer Genossenschaft gut.

Fahren Sie oft Velo?

Ja, das ist auch mein Hobby. Manchmal pendle ich auch nach Frauenfeld an die Arbeit mit dem E-Bike.

Muss für den Langsamverkehr in Weinfelden etwas verbessert werden?

Ja. Im Zusammenhang mit einem Gesamtverkehrskonzept. Wenn man die Innenstadt versucht zu beruhigen, ist das ein Plus für den Langsamverkehr. Die grossen Strecken wie die Umfahrung oder die Lagerstrasse/Freiestrasse sind kritisch für die Velofahrer.

Wie erleben Sie die Kultur in Weinfelden?

Da sind wir sehr nahe dran, meine Frau Sandra ist im Vorstand der Bühni Wyfelde. Da gehen wir regelmässig, aber auch gerne an andere Anlässe wie das Kulturenfest. Ich erlebe Weinfelden in dieser Beziehung als sehr lebendig.

Wie haben Sie sich Zeit für den Wahlkampf verschafft?

Das geht alles der Freizeit ab. Zudem kann ich als Unternehmer mir die Zeit einteilen. Aber die Arbeit bleibt natürlich – ich mache sie dann einfach manchmal am Abend und in der Nacht.

Wie steht Ihre Familie zur Kandidatur?

Meine Frau unterstützt mich und hilft stark mit – und meine Kinder sind beide ausgezogen. Aber mein politisches Engagement stellt die Familie schon vor Herausforderungen.

Sind Sie schon auf Wohnungssuche in Weinfelden?

Nein, aber das würden wir sofort in Angriff nehmen. Für uns ist es ohnehin kein Müssen. Unser Lebensplan hat Weinfelden als Ziel schon immer beinhaltet.

Wo haben Sie Ihre Stärken?

In der Kreativität und den Innovationen. Ich habe sehr viele Ideen, die ich dann aber auch umsetze. In der Textilbranche braucht es immer Neues, und das gilt auch für die Politik.

Wo haben Sie Schwächen?

Manchmal will ich zu viele Dinge parallel erledigen. Da muss ich mich manchmal selber bremsen.

Wo können Sie sich von den Mitbewerbern am meisten abheben?

Bei Roger Simmen sicher mit meinem politischen Netzwerk und meiner politischen Erfahrung. Von Simon Wolfer mit meiner beruflichen Führungserfahrung in der Wirtschaft. Ich habe in Firmen 300, 80 oder sechs Leute geführt. Ich vereine beides, das macht mich zum geeigneteren Kandidaten als die anderen beiden.

Streben Sie Steuersenkungen an?

Nein, die sind in der aktuellen Lage kein Thema mehr. Wir müssen schauen, dass wir die tiefen Steuerfüsse halten können.

Wie «grün» sind Sie?

Sehr. Wir haben uns auch privat überlegt, was wir tun können. Sehr vieles wie eine FV-Anlage mit Speicher und ein Elektroauto haben wir bereits. Ich fahre viel mit dem Velo. Wir haben die Beleuchtung auf LED umgestellt. Meine Geisteshaltung ist grün.

Würde Ihnen das Hobby Politisieren nicht fehlen, wenn Sie es zum Beruf machen würden?

Nein. Ich habe noch andere Hobbys. Es wäre schön, wenn ich eines zum Beruf machen könnte und für die anderen wieder etwas mehr Zeit hätte.

Versuchen Sie, im Grossen Rat zu bleiben?

Ja, als Stadtpräsident wäre das sinnvoll. Aber ich bin schon zwölf Jahre im Grossen Rat. Wenn ich nicht Stadtpräsident werde, kann es sein, dass meine Karriere dort dann auch mal endet. Ich finde, junge Leute sollten nachrücken können. Ich will kein Sesselkleber sein.

Wie gross erachten Sie Ihr Manko, kein Weinfelder zu sein?

In Weinfelden zu leben und aufgewachsen zu sein, ist grundsätzlich kein Kriterium, um ein guter Stadtpräsident zu sein. Aber klar ist es für mich sicher ein gewisser Nachteil. Aber es hat auch viele Zugezogene, und bei denen bin ich wohl etwas bekannter. Es kann auch ein Vorteil sein, von aussen zu kommen. Als Weinfelder kennt man viele Leute und ist da auch mit vielen Erwartungshaltungen konfrontiert.

Zur Person Ueli Fisch ist 59 Jahre alt. Der Unternehmer ist in Bischofszell aufgewachsen und hat nach der Matura das KV und das Studium zum Betriebsökonom an der Fachhochschule St.Gallen berufsbegleitend abgeschlossen. Nach mehreren Anstellungen in Firmen der Textilindustrie führt er seit dem Jahr 2011 seine Firma wederundgut AG in Frauenfeld. Ueli Fischist ist mit Sandra Fisch verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

