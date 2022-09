Interview Migros plant Pilotprojekt in Bürglen – es soll einen begehbaren Automaten geben Die Genossenschaft Migros Ostschweiz erstellt an der Weinfelderstrasse 33 in Bürglen für eine befristete Zeit einen «begehbaren Automaten». Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation, gibt Auskunft über das Pilotprojekt «Migros Teo». Hannelore Bruderer 07.09.2022, 16.10 Uhr

In Deutschland stehen bereits einige begehbare Automaten vom Modell Teo. So ähnlich könnte auch der Migros Teo in Bürglen aussehen. Bild: PD

Ab wann und bis wann soll der Pilotbetrieb Migros Teo laufen?

Andreas Bühler: Wir planen eine Eröffnung des Migros Teo in Bürglen noch in diesem Jahr. Die Dauer des Pilotbetriebs ist noch offen.

Warum wurde Bürglen als Standort ausgewählt?

Den Bewohnerinnen und Bewohnern von Bürglen und Umgebung wie auch Personen, die auf der Durchfahrt sind, wollen wir eine Möglichkeit bieten, nah, schnell und unkompliziert einzukaufen, und das rund um die Uhr.

Gibt es noch andere Pilotgemeinden?

Migros Teo wird noch an weiteren Orten getestet. Unter anderem werden wir auch in Winterthur Neuhegi noch in diesem Jahr einen Migros Teo eröffnen. Weitere Standorte können wir noch nicht nennen.

Wie funktioniert Migros Teo?

Migros Teo wird ein Grundsortiment von rund 800 Produkten an Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs anbieten, darunter auch zahlreiche Produkte «Aus der Region. Für die Region.». Kundinnen und Kunden erhalten mit einer EC- oder Kreditkarte Zugang zum Migros Teo. Im Migros Teo wird kein Verkaufspersonal anwesend sein. Der Einkauf und die Bezahlung erfolgen also autonom durch die Kundinnen und Kunden.

Die Migros ist noch nicht in Bürglen vertreten, könnte aus dem Pilotstandort ein permanenter Standort werden?

Je nach Erfolg des Pilotbetriebs ist es denkbar, dass Migros Teo permanent in Bürglen bleiben wird.