Weinfelden: Deshalb will Roger Simmen Stadtpräsident werden

Interview «Es ist Zeit, dass ein Unternehmer mal vorne hinsteht»: Deshalb will Roger Simmen Stadtpräsident von Weinfelden werden Roger Simmen hat im vergangnen Dezember als Erster seine Kandidatur für das Stadtpräsidium von Weinfelden bekanntgegeben. Der 53-jährige selbstständige Unternehmer will Projekte wie die Zentrumsgestaltung oder die Bahnhofaufwertung vorantreiben.

Roger Simmen stellt sich zur Wahl als Stadtpräsident von Weinfelden. Er betreibt die Boutique Selection 1847 in Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Warum wollen Sie Stadtpräsident werden?

Roger Simmen: Weil ich schon immer gerne politisiert habe. Ich finde, wir hatten eine lange Ära Dieter Meile und eine lange Ära Max Vögeli. Jetzt ist es Zeit, dass ein Unternehmer mal vorne hinsteht und einige Projekte, die seit Jahren liegengeblieben sind, vorantreibt.

Weshalb haben Sie nicht schon vor vier Jahren kandidiert?

Ich habe 2017 meine Firma neu gegründet und musste sie zuerst aufbauen. Eine Kandidatur war deshalb kein Thema. Jetzt bin ich fünf Jahre am Markt und die Firma funktioniert.

Warum sind Sie bereit, ihr Geschäft zu Gunsten des Stadtpräsidiums zu verlassen?

Der Laden wird in meinem Besitz bleiben, ich habe eine Nachfolgeregelung im Fall einer Wahl bereits gelöst. Es ist klar, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit und Energie dem Stadtpräsidium widmen würde.

Was befähigt Sie für das Amt?

Ich bin 53 Jahre alt, habe mehrere Unternehmen aufgebaut, eine langjährige Karriere als Personalleiter, habe einige Jahre beim Kanton Thurgau gearbeitet, dort auch den Verwaltungsökonomen abgeschlossen und ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich glaube, ich bringe die gleichen Fähigkeiten wie meine zwei Mitbewerber mit. Für uns alle drei wäre es eine neue Herausforderung. Sie politisieren zwar schon länger, ich bin dafür unbefangen und kann an vieles neutral herangehen.

Sie sind 2003 als Präsident der FDP Weinfelden zurück- und aus der Partei ausgetreten. Wo orten Sie sich heute politisch ein?

Als Unternehmer bin ich eher rechts und liberal orientiert. Aber ich will vor allem Sachpolitik betreiben und nicht zwingend nur Parteipolitik. Man muss die Thematik anschauen und dann für Weinfelden, die Bürger und das Gewerbe – für alle Anspruchsgruppen – nachhaltige Lösungen suchen. Da kommt es nicht so drauf an, ob man links oder rechts ist.

Welche Visionen haben Sie für Weinfelden?

Es gibt ein paar Themen wie der Bahnhof, die Bankstrasse oder die Zentrumsbelebung, wo für mich zu wenig geht. Der Bahnhof muss unser Eingangstor zu Weinfelden werden, da muss man mit einem visionären Projekt zu den SBB gehen, das auch in zehn oder 25 Jahren noch überzeugt. Dann spielt es keine Rolle, ob es 20 oder 30 Millionen kostet. Mit der geplanten Teilsanierungen habe ich Mühe. In Weinfelden fehlt mir auch ein Einkaufszentrum als Treffpunkt, das könnte an der Bankstrasse sein oder auch auf dem Marktplatz. Der «Thurgauerhof» ist 50 Jahre alt und er kostet uns viel Geld, vielleicht müsste man auch den Mut haben, den umzustossen. Für mich ist das Zentrum nicht zwingend nur die Frauenfelderstrasse und der Marktplatz, das kann man erweitern – es fängt beim Bahnhof an und zieht sich von dort durch die ganze Innenstadt. Wir haben sehr viele Menschen in Weinfelden mit sehr guten Ideen, aber diese werden oft ausgebremst oder nicht ernst genommen.

Welchen Führungsstil pflegen Sie?

Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst und meine Mitarbeiter. Ich führe offen, will den Mitarbeitern Kompetenzen geben, sie sollen auch entscheiden können, aber dann auch für allfällige Fehlentscheide hinstehen und diesen begründen. Ich will die Leute arbeiten lassen, aber sie sollen arbeiten. Und es braucht von allen die gleiche Vision.

Welchen Kommunikationsstil pflegen Sie?

Ich bin sehr offen und direkt. Manchmal ist mein Mund schneller als mein Kopf, daran arbeite ich. Aber ich bin eine Person, die ihr Umfeld einbinden will. Gerade bei der Bankstrasse muss man sehr offen kommunizieren, sonst fallen wir in vier Jahren an der Urne bachab.

Fahren Sie Velo?

Ich fahre oft mit dem Velo, bin auch ein begnadeter Läufer als ehemaliger Marathonläufer. Dazu habe ich einen Hund, bin also sehr sportlich unterwegs.

Muss für den Langsamverkehr in Weinfelden etwas gehen?

Ja, Velo und Fussverkehr haben Zukunft. Aber ich denke, wir werden nie eine reine Velostadt werden, das funktioniert einfach nicht. Ein komplett autofreies Zentrum wäre schädlich für die Detaillisten und das ansässige Gewerbe sowie die Gastronomie. Aber beispielsweise wie in Frauenfeld könnte man es zeitweise autofrei machen und gewisse Durchfahrtszeiten gewährleisten. Es ist ein Fact, dass die Leute nicht bereit sind, im Parkhaus zu parkieren, um dann zu Fuss in die Geschäfte zu gehen und dann mit den Einkaufstaschen zurück zu spazieren. Wir müssen Lösungen suchen, damit es für alle Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibenden und Anwohner stimmt.

Erleben Sie Weinfelden als Kulturstadt?

Weinfelden hat sehr viel getan für die Kultur. Aber ich glaube, da könnte man noch mehr tun und mehr Ausstellungen und Kunst in die Stadt bringen. Gelegentlich gehe ich ins Theater und auch mal an Auftritte im «Thurgauerhof».

Wie haben Sie sich Zeit für den Wahlkampf verschafft?

Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel Wahlkampf betreiben. Wir haben eine Situation, welche es seit 50 Jahren nicht mehr gab. Die interessierten Wählerinnen und Wähler holen sich ihre Informationen. Leute, die es nicht interessiert, holt man auch mit einem Wahlkampf nicht ab. An der Plakatschlacht nehme ich auf alle Fälle nicht teil, aber auch meinen Kopf wird man sehen, ich werbe auf einem mobilen Anhänger.

Wie steht Ihre Partnerin zu Ihrer Kandidatur?

Sie steht 150 Prozent dahinter. Ohne Teamwork geht es auch gar nicht. Gerade in einem Amt als Stadtpräsident, in dem man sehr viel unterwegs ist, braucht es ein Umfeld, das einen stützt.

Wo sehen Sie Ihre Stärken?

Ich bin sehr zielorientiert und strebsam. Zudem auch direkt, bei mir weiss man immer, woran man ist. Fairness und Kompromissbereitschaft sind mir aber auch sehr wichtig.

Wo sehen Sie ihre Schwächen?

Manchmal ist mein Mund etwas schneller als mein Kopf.

Wo heben Sie sich von Ihren beiden Mitbewerbern ab?

Ich bin schon lange in Weinfelden und habe deshalb auch ein gutes Grundwissen von unserer Stadt. Zudem bin ich schon lange als Unternehmer unterwegs, musste viel Dreck schlucken und habe viel daraus gelernt.

Streben Sie weitere Steuersenkungen an?

Wir haben heute einen sehr attraktiven Steuerfuss in Weinfelden. Den müssen wir nicht weiter senken. Lieber schaffen wir etwas Reserven, weil auch wieder andere Zeiten kommen werden. Senken, um zwei Jahre später wieder erhöhen zu müssen, da macht man die Leute nur verrückt.

Wie «Grün» sind Sie?

Umweltschutz ist mir ein grosses Anliegen, ich bin auch gerne in der Natur draussen. Auf der Welt werden sehr viele Ressourcen verschwendet, aber alles immer noch grüner machen geht auch nicht. Es braucht immer eine Abwägung. Persönlich habe ich eine Gasheizung, Erdsonden dürfen wir wegen des Grundwassers leider nicht installieren. Eine mögliche Solaranlage steht in Diskussion.

Streben Sie bei einer Wahl ins Stadtpräsidium auch einen Sitz im Grossen Rat an?

Ja. Als Stadtpräsident von Weinfelden, der doch heimlichen Hauptstadt, ist das fast zwingend nötig und würde mich sicherlich auch da weiterbringen.

Sie haben Ihre Kandidatur als Erster bekanntgegeben. Haben Sie jemals überlegt, sich zurückzuziehen, als Sie von den Kandidaturen von Ueli Fisch und Simon Wolfer erfahren haben?

Nein. Ich wäre auch nicht zurückgetreten, wenn Max Vögeli gesagt hätte, er tritt nochmals an. Ich habe nie abgewogen, wie meine Chancen stehen, sondern meinen Entscheid gefällt und kandidiert. Entweder will man etwas oder nicht, dann hängt das nicht vom Entscheid ab, den man nicht beeinflussen kann.

Zur Person Roger Simmen ist 53 Jahre alt und parteilos. Er lebt seit 1993 in Weinfelden, mit kleineren Unterbrüchen. Der gelernte Hufschmied musste sich nach einem schweren Unfall neu orientieren und ist 1989 in die Personalberatung und Personalführung eingestiegen. Er hat den Verwaltungsökonomen abgeschlossen und Unternehmensführung und Betriebswirtschaft in St.Gallen studiert. Heute ist er selbstständiger Unternehmer mit seiner Boutique Selection 1847 und der Dolce Vita 1847 GmbH. Simmen ist ledig, seit zehn Jahren in einer festen Partnerschaft mit Petra Strasser. Seine Hündin heisst Asta.

