Schulgemeinde Amlikon-Holzhäusern: Rechnung 2021 genehmigt

Holzhäusern Kurz und knackig: Die Versammlung der Schulgemeinde Amlikon-Holzhäusern Nach einer halben Stunde war die Versammlung der Schulgemeinde Amlikon-Holzhäusern bereits Geschichte. Es gab eine Wahl und den positiven Rechnungsabschluss 2021. Christoph Heer 22.06.2022, 16.00 Uhr

Martina Erni gratuliert Martin Justitz zu seiner Wahl in die Schulbehörde. Bild: Christoph Heer

Die Traktandenliste war äusserst überschaubar und das Wetter am Dienstagabend immer noch sehr schwülheiss. Zwei mögliche Gründe dafür, dass an der Versammlung der Primarschulgemeinde Amlikon-Holzhäusern nur gerade 14 Stimmberechtigte teilnahmen. Diese 14 mussten jedoch ihr Kommen nicht bereuen, denn nach 30 Minuten Versammlungsdauer ging es bereits zum Apéro über und dies mit einem neu gewählten Behördenmitglied. Diese Wahl war denn auch das einzig Spannende an dieser Versammlung.

Besagte Wahl war jedoch auch eine klare Sache. Denn Martin Justitz war der einzige Kandidat für den frei werdenden Sitz der zurücktretenden Nicole Oehler. Zum Ergebnis; abgegebene Stimmzettel 14, leer 1 – will heissen, Martin Justitz wurde mit 13 Stimmen glanzvoll gewählt, folgender Applaus gehört ihm ganz allein.

Der am Zürichsee aufgewachsene Justitz war schon Mitglied der Schulbehörde Bussnang-Rothenhausen, dies bis zu seinem Umzug nach Amlikon-Bissegg. Der 55-jährige liebt Gartenarbeit, Lesen und sportliche Betätigungen. Zeit mit seiner Familie zu verbringen, steht ebenfalls ganz oben auf seiner Liste. «Als Lehrer bin ich selbstredend sehr an schulischen Fragen interessiert und ich übernehme gerne Verantwortung für den Erhalt einer guten Schule in meiner Wohngemeinde», sagt Martin Justitz.

Stolzer Ertragsüberschuss

Primarschulpräsidentin Martina Erni-Krüsi leitet zügig durch die traktandierten Geschäfte. Einzelne Fragen und Inputs vermag sie ausreichend zu beantworten, so, dass es nie zu einer Diskussion kommt. Schulpfleger Bruno Holzknecht macht es ihr gleich. Kurz und bündig erläutert er die erfolgreich geführte Jahresrechnung 2021.

«Wir dürfen erfreulicherweise über einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 189’075 Franken berichten. Dies bei einem Aufwand von rund 1,8 Millionen Franken und einem Ertrag von etwas über 2 Millionen Franken», sagt der Rechnungsführer. Besagter Gewinn lässt der Souverän zu einem Teil (92’000 Franken) dem Erneuerungsfonds Baufolgekosten und zum anderen Teil (97’075 Franken) dem zweckfreien Eigenkapital zufliessen. Wobei sich nun das gesamte Eigenkapital, inklusive Rückstellungen und Fonds, auf 818’020 Franken beläuft.