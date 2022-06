Hobbyistenlager über Pfingsten: Wilder Westen in Siegershausen

Hobbyistenlager In Siegershausen herrscht ein Wochenende lang Wilder Westen Das Hobbyistenlager lockt am Pfingstwochenende selbsternannte Cowboys und Indianer aus der ganzen Schweiz nach Siegershausen. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Teilnehmer des Hobbyistenlagers ist in die Rolle eines Indianers geschlüpft. Bild: Reto Martin (Siegershausen, 4. Juni 2022)

Über die Pfingsttage bauten Indianer, Trapper und Cowboys beim Restaurant Sonnenhof in Siegershausen ihre Tipi-Zelte auf. Im Hobbyisten-Lager leben die Freunde des Wilden Westens ihre Freude an der Natur und die Sehnsucht nach Freiheit aus.

Sommerliche Temperaturen am Samstag, friedvoll die Stimmung. Einige Gäste sitzen im Lucky’s Saloon und wippen zur Musik des Countrymusikers Carlo. Legendäre Partys gibt es hier seit 20 Jahren. Zum Jubiläum am Pfingstsonntag treten die Happy Pipers Lucerne auf.

Erinnerungen an «Bonanza» werden wach

Ein elegant gekleideter Mann in Stiefeln hält sich auf dem Gelände auf. An seiner Seite die Dame im langen, bereiften Gewand mit Hut. Das Ehepaar Fritz und Theres Keller aus Landschlacht lebt den Westernstyle der 1850er Jahre. Man nenne ihn «Hoss», sagt der «Geschäftsmann», der die Kultfigur aus der Westernserie «Bonanza» lebt. Da die Hobbyistenszene in der Schweiz klein sei, freut sich das Ehepaar auf diesen Anlass. Viele Gäste kommen jedes Jahr.

Gastgeber Peter Wirth, alias «Trapper-Pesche», führt Besucherinnen und Besucher auf einen Rundgang durch das Indianerdorf. Das Grillteam bereitet Hamburger für die Gäste zu. «Cowboy-Ruedi» kocht Indianerkaffee auf dem offenen Feuer. Indianer und Cowboys stossen auf die Gemütlichkeit an.

Organisator verspricht Lagerfeuerromantik

Sonnenhofwirt Peter Wirth organisiert seit 2007 Hobbyistenlager in Siegershausen. Er hat wieder eine Westernstadt aufgebaut. Wirth sagt: «Andere Jahre waren über 20 Tipi-Zelte auf der grossen Wiese hinter dem Restaurant aufgebaut.»

Wirth spricht von authentischer Lagerfeuerromantik. Doch nach der Pandemie sind es etwas weniger Gäste. Besucherinnen und Besucher spazieren durch Marktstände und halten Ausschau nach Holzschnitzereien, Souvenirs und Indianerschmuck. Sie haben Zeit für Gespräche. Besucherin Regina Bünter aus Weinfelden sagt:

«Ich mag die Wildwest-Szene und die Geselligkeit hier im Hobbyistenlager.»

Auch die Kemmentaler Gemeindepräsidentin Christina Pagnoncini stattet dem Hobbyistenlager einen Besuch ab und freut sich, dass im Dorf wieder etwas los ist und Menschen sich treffen können. Ein Vater aus dem Kanton Zürich sagt: «Hier können wir etwas unternehmen und die Kinder sorglos spielen lassen.» Die grösseren Kinder machen beim Pfeil- und Bogenschiessen mit.

Büffelfell und selbstgewobener Schmuck

Die Hobbyisten sitzen um ein Feuer in ihren Tipi-Zelten. Indianer Bruno Kurz lädt Besucherinnen und Besucher in sein Tipi-Zelt ein. Seine Squaw Carmen macht Platz auf ihrem selbst gezimmerten Bett. Die Füsse auf dem Büffelfell erzählt sie stolz von einem freien Leben. Indianer Bruno sagt: «Ich habe den Schmuck auf meinem Hemd selbst gewoben.» Indianer seien Jäger und Sammler.

Jürg Villiger aus dem Kanton Fribourg erzählt, dass er Kanusport betreibe und fischen gehe und so immer Gleichgesinnte treffe. Villiger sagt: «Wer in einem Tipi lebt, lebt im Zyklus der Natur.» Auch im Winter schlafe man im Tipi bei Minustemperaturen gut.

