In die Höhe von Weinfelden: Glosse über neue Nistplätze für Vögel

Glosse Räbeblatt: Wo Türme in die Höhe schiessen, ist Platz für die Vögel In seinem Räbeblatt sinniert Redaktor Mario Testa über mögliche Alternativstandorte für die Brutkästen der vertriebenen Dohlen. Angesichts der hohen Bautätigkeit ist die Lösung eigentlich klar. Mario Testa 14.07.2022, 04.15 Uhr

Der Kohleturm ist bald Geschichte. Auf die Meyerhans-Mühlen dürfen die Dohlen nicht – also bleiben die Kräne als Alternative. Bild: Mario Testa

Der Kohleturm ist bald nicht mehr, Mitte August wird er umgestossen. Damit verliert die grösste Dohlen-Population im Thurgau ihr angestammtes Zuhause.

Dank des Vogelschutzes und der Grundeigentümerin konnten jedoch neue Näschtli für die Vögel organisiert und in den Bäumen, an den Masten und an der Eisenbahnbrücke installiert werden. Bleibt zu hoffen, dass die Tiere ihr neues Zuhause dann auch finden und sich dort wohlfühlen. So richtig hoch oben wie im Kohleturm sind sie ja alle nicht.

TZ-Redaktor Mario Testa Bild: Reto Martin

Um die Nester möglichst hoch hinzubringen, gäb's ja momentan auch unzählige Möglichkeiten in der Stadt. Nein, nicht im Kirchturm – da waren die Tiere ja früher bereits und haben so viel Dreck gemacht, dass man sie raus spediert hat.

Viel mehr wären die unzähligen hohen Kräne doch prädestiniert als Basis für die Nistplätze. Gut vielleicht würde es den brütenden Vögeln etwas schwindlig bei dem ewigen hin- und her. Aber angesichts des anhaltenden Baubooms werden die roten und gelben Stahl-Ungetüme wohl noch viele Jahre das Bild in Weinfelden prägen und so ein praktischer Ersatz für den geschleiften Kohleturm sein. Als Supplement für die Vögel gibt's dann auch jedes Jahr eine etwas andere Aussicht.