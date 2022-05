Räbeblatt Satira Bächi: Weinfelden die Herzensstadt

Glosse Räbeblatt: Wo das Herz zu Hause ist Weinfelden ist Stadt. Aber weder Grenz- noch Hafen- und leider auch nicht Hauptstadt. Doch, was wäre der passende Übername für die Stadt am Ottenberg? Satira Bächi 19.05.2022, 04.10 Uhr

Wie soll die Stadt mit Übernamen heissen?? Bild: Mario Testa

Seit jenen Tagen, in denen sich Thomas Bornhauser von der Treppe des «Traubens» in Weinfelden einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert hat, kämpft die Stadt mit einem Image-Dornröschenschlaf. Erst seit drei Jahren darf sich Weinfelden überhaupt Stadt nennen und ist damit die jüngste im Kanton. Ein Nachteil. Denn Hauptstadt ist man, trotz Bornhauser und halbjährlichem Besuch des Grossen Rates, eben leider nicht. Auch Grenzstadt oder Hafenstadt kann sich Weinfelden nicht nennen. Ebenso fehlt die historische Altstadt mit Schloss, Stadtmauer oder Kloster. Das dürfen andere für sich proklamieren. Was tun also?