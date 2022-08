Schwinger Domenic Schneider im Interview über seinen ESAF-Erfolg

Friltschen Über 200 Nachrichten auf dem Handy, zwei Blessuren im Gesicht und eine Harley: Wie es Schwinger Domenic Schneider nach dem Erfolg am «Eidgenössischen» geht Schwinger Domenic Schneider konnte am Wochenende sein ganzes Können abrufen und hat am Esaf den zweiten Platz erreicht. Wieder zu Hause erzählt er von seinen Erlebnissen, und worauf er sich nun freut. Mario Testa Jetzt kommentieren 30.08.2022, 18.30 Uhr

Domenic Schneider vor der Gratulationstafel bei seinem Hof. Diese haben ihm seine Mutter und die Schwestern angefertigt. Mario Testa

Herzliche Gratulation zum zweiten Platz am Eidgenössischen Schwingfest!

Domenic Schneider: Vielen Dank!

Seit wann sind Sie wieder zu Hause?

Am Montagnachmittag um 15 Uhr waren wir wieder hier. Wir haben am Sonntagabend nochmals in Pratteln übernachtet.

Sie haben eine etwas belegte Stimme. Haben Sie ihren Erfolg am Sonntagabend noch ausgiebig gefeiert?

Ja, wir haben schon etwas gefeiert – mit Schwingern aus der ganzen Schweiz. Das gehört dazu. Am Montag hatte ich dann praktisch keine Stimme mehr, jetzt geht es schon wieder etwas besser.

Im Gabentempel haben Sie sich die Harley-Davidson geschnappt. Weshalb genau ein Motorrad?

Das weiss ich auch nicht so genau. Es hat einfach gepasst für mich. Sie ist auch noch nicht hier, darum habe ich mich noch nicht gekümmert. Aber die wird dann auf meinen Hof geliefert.

Sie haben zwei Blessuren im Gesicht. Haben Sie die aus Pratteln mitgebracht?

Ja, diejenige an der Stirn ist vom ersten Gang, die andere am Kinn vom Sonntag. Aber wann ich mir die genau eingefangen habe, weiss ich gar nicht mehr.

Domenic Schneider posiert stolz mit seinem Kranz vom ESAF 2022. Bild: Belinda Schmid

Welches war für Sie der bewegendste Moment in Pratteln?

Für mich war es der siebte Gang, als ich wusste, jetzt habe ich wieder den Kranz. Aber bei dieser Aktion hat sich Gapany verletzt und das war schon ein Dämpfer, da kann man sich nicht gleich freuen. Später dann natürlich auch der Sieg im achten Gang. Mit dieser ganzen Freude des Publikums, die ich erleben durfte – das war riesig.

Nach Ihrem Sieg im achten Gang haben sie mit den Fans im Stadion ausgiebig gefeiert. Wie haben Sie diesen Moment erlebt?

Ich wusste, jetzt bin ich sicher Zweiter. Ich bin mehr als zufrieden, dass ich so weit nach vorne kommen durfte. Mein Ziel war der Kranz. Aber ich habe schon gehofft, dass einer der vorderen Ränge rausschaut. Dass es nun der zweite ist, ist wunderschön.

Sind Sie ein Animator?

Nein. Das habe ich mir nicht ausgewählt. Die Welle hat das Publikum selber angerissen. Das war schon am ersten Tag nach dem vierten Gang so, als ich Strebel besiegte, der ein Gang zuvor gegen Sämi gewonnen hat. Da hatte die ganze Ostschweizer Tribüne Freude.

«Wenn die Tribüne eine Welle machen will, kann man nicht Nein sagen.»

Wie haben Sie den Schlussgang miterlebt? Hätten die beiden gestellt, wären Sie ja Festsieger geworden mit zwei anderen?

Bis fünf Minuten vor Schluss habe ich niemals damit gerechnet, dass die beiden stellen könnten. Aber dann habe ich plötzlich realisiert, dass ich mit den beiden anderen Zweitplatzierten erben könnte. Es wäre sicher schön gewesen, aber auch komisch, wenn es nach dem Kilchberg-Schwinget schon wieder drei Sieger gegeben hätte. Darum finde ich den jetzigen Ausgang schön so.

Man spürt bei Ihnen immer eine grosse Freude am Schwingen. Täuscht der Eindruck?

Nein, es ist so. Ich habe Freude am Schwingen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Es gibt sicher auch Enttäuschungen, manchmal läuft es halt nicht so. Aber die Freude ist schnell wieder da. Und spätestens, wenn ich hier zu Hause bin bei meiner Frau und den Kindern, ist alles schnell vergessen. Ihnen ist egal, ob ich gewonnen habe oder nicht. Meine Familie erdet mich.

Sie haben eine tolle Saison hinter sich und doch standen Sie medial immer etwas im Schatten von Samuel Giger. Wie gehen Sie damit um, dass Sie am «Eidgenössischen» die Ostschweizer Nummer eins waren?

Sämi ist sicher immer noch der Beste von uns. Es war klar, dass er um den Königstitel kämpfen kann. Schade, ist es nicht so gekommen. Mir hat es auch sehr wehgetan, als er im dritten Gang verloren hat. Da habe ich gedacht, ou nein, jetzt passiert ihm das schon wieder wie vor drei Jahren. Aber ich denke, ob ich in der Rangliste vor oder hinter ihm stehe, spielt uns beiden keine Rolle.

Krönt der Esaf-Erfolg diese Saison zu Ihrer besten?

Die allerbeste Saison war es nicht für mich, die hatte ich 2019. Ich hatte im vergangenen Herbst noch eine Verletzung und bin deshalb auch später ins Training gestartet. Im Mai habe ich gemerkt, dass mir die Gänge noch etwas fehlen, aber ich wusste, ich muss erst im August auf dem Toplevel sein. Und diese Welle habe ich sehr gut erwischt.

Haben Sie sich mental vorbereitet auf das «Eidgenössische»?

Ich war im Mentaltraining, aber der Trainer hat gesagt, es gibt bei mir wohl nicht so viel rauszuholen. Aber ich habe die Tipps sicher angewendet, ein Teil schon früher, unabhängig davon. Es war sicher gut zu hören, was es auch für mentale Taktiken gibt.

Wie viel Zeit investieren Sie ins Training?

Ich trainiere fünfmal pro Woche. Am Montag im Schwingkeller, am Dienstag mache ich Crossfit, am Mittwoch ist wieder Schwingen angesagt mit dem Klub und am Donnerstag mit den NOS-Schwingern. Am Freitag mache ich im Winter Krafttraining, im Sommer Schnellkrafttraining, um den Puls etwas zu aktivieren, damit der «Motor» nicht einschläft.

Der Jubel war gross beim Thurgauer nach dem letzten Gang. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Motiviert Sie Ihr Bruder Mario beim Schwingen?

Ja, absolut. Es hat mir sehr wehgetan, dass es für ihn schon wieder nicht gereicht hat mit einem Kranz. Während des siebten Ganges stand ich bei ihm neben dem Platz und habe gedacht, jetzt muss er einfach gewinnen, sonst ist es wieder vorbei. Unser Trainer Simon Schild stand auch da, wir haben uns nur angeschaut und nichts mehr gesagt. Es hat uns beide sehr betrübt, dass es schon wieder nicht geklappt hat. Mario hat das Niveau schon seit mehreren Jahren, um es endlich zu schaffen. Schon an den «Eidgenössischen» 2016 und 2019 hätte er es packen können.

Ist der Abschluss des Esaf für Sie auch eine Entspannung?

Am Sonntagabend fiel alle Last von mir ab. Die Hauptsache ist vorbei, auch wenn ich noch an einem kleineren Schwingfest antreten werde.

Blicken Sie bereits voraus auf die nächste Saison?

Im Moment ist Geniessen angesagt und ich mache etwas Pause. Nachher schaue ich dann wieder auf die neue Saison.

Was bedeuten Ihnen die Gratulationsplakate der Gemeinde, der Nachbarn und der schöne Wagen von Ihrer Familie?

Das ist etwas sehr Schönes. So sehe ich, dass meine Leistung geschätzt wird.

Haben Sie viele Reaktionen per Nachrichten erhalten?

Am Sonntagabend hatte ich über 100 Nachrichten auf dem Handy. Ich habe einen Teil beantwortet, aber unterdessen sind es schon wieder 100 und viele weitere auf anderen Kanälen. Hoffentlich kann ich diese bis Ende Woche alle beantworten.

Wie haben Ihre Sponsoren reagiert?

Mein Kopfsponsor Urs Schatt hat am Montagabend die Belegschaft zum Abendessen eingeladen und hat mich gefragt, ob ich auch komme. Da war ich dann gerne dabei. Und am Donnerstag folgt ein weiteres Essen mit einem Sponsor. Mal schauen, was sich da alles ergibt.

Was sagen Ihre Kinder zu Ihrem Erfolg?

Das weiss ich noch nicht. Leonie und Elina waren übers Wochenende bei den Schwiegereltern und kommen erst noch zurück. Ich freue mich auf sie.

