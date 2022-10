Märwil: Behörde will Schulhaus in Lanterswil schliessen

Friltschen Aus drei mach zwei: Die Primarschule Region Märwil will die Schulstandorte reduzieren An der Versammlung der Primarschulgemeinde Regio Märwil entscheiden die Stimmberechtigten über die Schliessung des Schulstandorts Lanterswil. Seit über einem Jahr wird dort schon nicht mehr unterrichtet. Mario Testa 05.10.2022, 16.25 Uhr

Schulpräsidentin Renata Franciello vor dem Schulhaus in Friltschen. Bild: Mario Testa

Das kleine Schulhaus in Lanterswil gibt seit über einem Jahrzehnt zu reden in der Primarschulgemeinde Regio Märwil. Eine Schliessung wurde schon mehrmals angedacht, wegen grossen Widerstands der dortigen Bevölkerung aber nie umgesetzt. An der Situation hat sich aber kaum etwas geändert. «Es hat viel zu wenige Kinder in Lanterswil und den umliegenden Weilern. Mit acht Kindern bis 2026 füllt man einfach keine Klasse», sagt Schulpräsidentin Renata Franciello. Auch die Analyse der demografischen Entwicklung spreche nicht für eine baldige Zunahme an Schulkindern in Lanterswil.

«Für uns in der Behörde ist klar, dass wir diesen Schulstandort definitiv schliessen möchten.»

Laut der Gemeindeordnung darf die Behörde für maximal drei Jahre einen Schulstandort schliessen. Und es findet nun schon das zweite Schuljahr kein Unterricht mehr im einzigen Schulzimmer in Lanterswil statt. Den Betrieb wieder aufzunehmen, wäre mit grossem Aufwand, einer komplizierten Organisation und hohen Kosten verbunden, sagt Franciello. «Wir müssten Kinder nach Lanterswilen transportieren um eine Klasse zu füllen. Zudem wären klassenübergreifende Projekte gar nicht möglich. Und wir finden auch kaum eine Lehrperson, die bereit wäre, ganz alleine dort zu arbeiten.»

Junge Lehrpersonen seien keine Alleinunternehmer, sie suchten eine Zusammenarbeit im Team. Die Primarschule Regio Märwil unterstütze und fördere die Zusammenarbeit der Lehrpersonen auch. «Das klappt sehr gut, schont auch die Ressourcen jeder Lehrperson. Das geht alleine in einem Schulhaus auch nicht.»

Geplanter Ausbau in Friltschen

Schon als noch in Lanterswil unterrichtet worden ist, sei es für die Schülerinnen und Schüler ein stetes Kommen und Gehen gewesen. «Sie waren maximal 60 Prozent der Zeit überhaupt in Lanterswil. Für gewisse Fächer im Jahrgangsunterricht mussten sie nach Märwil, auch fürs Turnen, den Werkunterricht oder in die Bibliothek.»

Schulhaus mit eigener Bushaltestelle: das Schulhaus in Lanterswil. Im Erdgeschoss befindet sich eine Wohnung, das Schulzimmer im Obergeschoss steht seit über einem Jahr leer. Bild: Mario Testa

Die wenigen Schulkinder in Lanterswil täuschen aber nicht über die Entwicklung hinweg, dass im gesamten Gebiet der Primarschule Regio Märwil die Schülerzahlen steigen. Deshalb soll nach dem Ausbau des Schulhauses Märwil nun auch der Standort in Friltschen erweitert werden. «Wir möchten die Wohnung im älteren Schulhaus in ein flexibles Klassenzimmer umwandeln. Dieses soll zuerst eine Kindergartenabteilung beherbergen, später als Klassenzimmer genützt werden können», sagt Franciello.

Wegen sehr vieler Kindergartenkindern geht eine kleine Gruppe aus dem Gebiet der Primarschulgemeinde Märwil derzeit in Schmidshof bei der Primarschulgemeinde Lauchetal in den Kindergarten. «Wir haben da einen auf zwei Jahre laufenden Vertrag. Danach kommen alle zurück.» Deshalb brauche es im Sommer 2024 eine Kindergartenabteilung mehr.

Baukredit folgt im kommenden Frühling

Laut einer ersten groben Kostenschätzung würde das zusätzliche flexible Klassenzimmer in Frlitschen etwa eine halbe Million Franken kosten. Zum Vergleich: Eine Renovation des Schulhauses Lanterswil würde mit etwa 1,5 Millionen zu Buche schlagen. Über einen allfälligen Baukredit stimmen die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde aber erst im kommenden Frühling ab.

Im März 2019 lud die Schulbehörde zum Informationsanlass über die Raumentwicklung ein. Schon damals kamen Fragen zur Zukunft des Schulhauses Lanterswil auf. Bild: Monika Wick

Am 30. November an der Versammlung geht es erst um die Schliessung des Schulhauses Lanterswil und die Freigabe für die Vorbereitung des Liegenschaftverkaufs. «Uns ist sehr bewusst, dass das ein emotionales Thema ist und es sicher viele Fragen dazu gibt. Deshalb veranstalten wir im Vorfeld der Versammlung, am 9. November, einen Informationsabend.»

Gesetzt der Fall, die Stimmberechtigten sagen am 30. November Nein zur Schliessung des Schulhauses in Lanterswil, muss die Behörde über die Bücher. «Wenn die Stimmbürger Nein sagen, müssen sie einfach wissen, dass das viel Geld kostet. In Letzter Konsequenz müssten wir das Gebäude in Lanterswil renovieren und schultauglich machen», sagt Renata Franciello.

Mehrklassensystem An der Primarschule Regio Märwil wird im Mehrklassensystem unterrichtet. 1.- bis 3.-Klässler gehen gemeinsam in eine Klasse, ebenso die Kinder der 4. bis 6. Klasse. Für einzelne Fächer wie Französisch oder Englisch werden jedoch Klassenübergreifend die Jahrgänge zusammen genommen und beschult. Im Schulhaus Märwil gibt es je zwei Kindergartenabteilungen und Unterstufen, dazu vier Mittelstufenklassen. Im Schulhaus Friltschen gibt es zwei Unterstufenklassen sowie ein Zimmer für textiles Werken.