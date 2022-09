Nach dem Strompreisschock: Ermatinger sind wütend

Energiekrise «Ihr könnt schon einmal das Sozialamt aufstocken» – Chropfleerete in Ermatingen: Wie das Unterseedorf den Strompreis-Schock verdaut Grossandrang in der Mehrzweckhalle: Die Bürger wollen wissen, wie die Energiekosten derart steigen können. Der Gemeinderat hält den Kopf hin und erklärt, wie er den Strom künftig beschaffen will. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 22.09.2022, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gegen hohe Stromrechnungen hilft es, den Verbrauch zu reduzieren. Bild: Keystone

«Ihr könnt schon einmal das Sozialamt aufstocken.»

Applaus brandet durch die Halle. Die massive Erhöhung des Strompreises bewegt die Ermatinger. Rund 200 Einwohnerinnen und Einwohner – deutlich mehr als an einer Gemeindeversammlung – wollen sich anhören, was die Verantwortlichen der Gemeinde zu den horrenden Energiekosten im Dorf zu sagen hatten. Gemeindepräsident Urs Tobler hatte sich auf emotionale Voten und Kritik eingestellt. «Wir sind hier und stehen hin.» Einen Stahlhelm braucht er letztlich nicht, aber ihre Unzufriedenheit lassen ihn die Bürger wie erwartet doch deutlich spüren. Ermatingen habe es nun schweizweit auf Platz 7 der Gemeinden mit den höchsten Strompreisen geschafft, enerviert sich ein Bürger. «Wieso hab ihr nicht früher gehandelt und die Beschaffung rechtzeitig angepasst? Man hätte wissen können, was passiert.» Die Nachbargemeinden hätten das auch geschafft.

Urs Tobler,

Gemeindepräsident Ermatingen. Bild: Kevin Roth

«Im Nachhinein ist man immer gescheiter.»

Laut Urs Tobler ist der Grund, der just Ende 2022 auslaufende Vollversorgungsvertrag mit dem EKT, der nun nicht mehr erneuert werden kann. «Rückblickend wäre es besser gewesen, schon 2020 eine neue Beschaffungsstrategie zu vereinbaren.» Der Gemeindepräsident erklärte im Detail die dramatischen Entwicklungen am Strommarkt der letzten Monate und Jahre.

Gemeinderat präsentiert eine Lösung

Doch der Gemeinderat muss und will nach vorne schauen. Er hat mit dem EKT einen Rahmenvertrag ausgehandelt. 2023 würde der Strom am sogenannten Spotmarkt beschafft. Für 2024 bis 2026 hat man einen strategischen Energieeinkauf vereinbart. «Wir haben die Lehren gezogen und sind zum Schluss gekommen, dass diese ausgewogene Beschaffungsstrategie langfristig hilfreich sein wird, um hohe Preisausschläge in Zukunft zu vermeiden», sagt Gemeinderat Patrick Baumann. Die Marktentwicklung sei schwierig vorherzusagen, argumentiert er. Obwohl der Strompreis für die Kunden für 2023 fix sei, sei es nicht sicher, ob man letztlich wirklich so viel für die Beschaffung ausgeben müsse. So besteht also die Hoffnung, dass die Stromkonsumenten vielleicht später wieder etwas zurückbekommen.

Roger W. Sonderegger,

Energieexperte. Bild: PD

«Das ist die beste Lösung, die man derzeit haben kann.»

Rückendeckung erhielt der Gemeinderat vom Stromexperten Roger Sonderegger. Er versuchte am Infoanlass vom Mittwochabend etwas Licht ins Dunkle der Verwerfungen am Energiemarkt zu bringen.

«Der Strompreis wird überall steigen, nur eben nicht so schockartig wie in Ermatingen.»

Es schleckt keine Geiss weg: Um hohe Stromrechnungen kommen die Ermatinger zumindest in nächster Zeit nicht herum. Energieberater Peter Knüsel gab den Anwesenden dafür viele gute Tipps, wie sie ihren Verbrauch reduzieren können. Die Diskussionsrunde wurde rege genutzt. Man solle Vergleichsofferten einholen und hart verhandeln mit dem EKT, fordert ein Mann. Urs Tobler versprach selbiges: «Da werden sicher noch ein paar Späne gehobelt.»

Die Härtefälle im Auge behalten

Ex-Gemeindepräsident und SVP-Kantonsrat Martin Stuber konkretisierte die Forderung nach einer Unterstützung jener, die wegen der Stromrechnung in finanzielle Schieflage geraten könnten.

«Für sozial schwächere ist das katastrophal.»

Er schlug die Bildung eines Ausgleichsfonds vor. Das sei schwierig, weil das Stromwerk eine Spezialfinanzierung sei, meinte Tobler. Jedoch mache sich der Gemeinderat derzeit diese Gedanken und schaue, wie er helfen könne. Zum Abschluss resümierte der Gemeindepräsident:

«Wir haben unsere Schelte abgeholt und wir werden schauen, wie wir bei Härtefällen unterstützen können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen