Strompreisschock Ermatingen: Gemeinde will Lehren ziehen

Energie «Rückblickend wäre es besser gewesen, frühzeitig die Strategie zu ändern»: Gemeinde Ermatingen will nach Strompreisschock ihre Lehren ziehen Nach öffentlicher Kritik an den massiv steigenden Energiekosten lädt die Unterseegemeinde zum Informations- und Diskussionsabend mit Gewerbe und Bevölkerung.

Ermatingen: ein schönes Dorf mit bald sehr hohen Strompreisen. Bild: Reto Martin

Die Stromtarife im Unterseedorf werden 2023 Jahr stark ansteigen. Nach öffentlicher Kritik von der SVP-Regionalpartei reagiert die Gemeinde mit einer Stellungnahme. Neben der angespannten Lage auf dem Energiemarkt sei für die Preissteigerung ein auslaufender Energieversorgungsvertrag verantwortlich, heisst es.

Rückblickend gesehen war es schlechtes Timing

Die Stromtarife in Gemeinde Ermatingen lagen in den letzten Jahren stets unter dem Thurgauer Durchschnitt, hält die Gemeinde fest. Umso grösser falle der Preisanstieg im nächsten Jahr aus. Für einen durchschnittlichen Haushalt kostet eine Kilowattstunde neu 51,36 Rappen. Ein Grund sei, dass der sogenannte Vollversorgungsauftrag der Technischen Gemeindewerke mit dem EKT Ende Jahr auslaufe. Derartige Verträge würden aufgrund der weltpolitischen Energielage nicht mehr angeboten. Die Gemeindewerke müssen den Strom deshalb künftig direkt am Markt einkaufen.

Urs Tobler

Gemeindepräsident Ermatingen Bild: Kevin Roth

«Rückblickend wäre es besser gewesen, mit der EKT Energie AG frühzeitig – also im Jahr 2020 – eine ausbalancierte Beschaffungsstrategie zu vereinbaren.»

So lässt sich Gemeindepräsident Urs Tobler zitieren. Darauf sei aufgrund positiver Erfahrungen in der Vergangenheit bewusst verzichtet worden. «Das hat sich angesichts der stark angestiegenen Energiepreise für das Lieferjahr 2023 als Trugschluss erwiesen.» Um die Preisschwankungen längerfristig etwas glätten zu können, werden die Technischen Gemeindewerke Ermatingen die benötigte Energie für das kommende Jahr tranchenweise einkaufen.

«Wir haben die Lehren gezogen und werden prüfen, welche Beschaffungsstrategie hilfreich sein wird, um derartige Preisausschläge in Zukunft zu vermeiden.»

Das sagt Patrick Baumann, zuständiger Gemeinderat für die Technischen Werke.

Gespräch mit Gewerbe und Bevölkerung

Um die für alle unbefriedigende Situation zu meistern, sucht der Gemeinderat das Gespräch mit den Kunden der Gemeindewerke. Am Mittwoch, 20 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle ein «Infoanlass Energie» statt. Vor Ort sind Experte und die Verantwortlichen der Gemeinde. (red)

