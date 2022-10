«Hopp Wyfelde»: Wie ein Zweitliga-Spiel die Fans bewegt

Eishockey «Hopp Wyfelde»: Wie ein Zweitliga-Spiel die Fans auf der Tribüne bewegt Am Samstag traf der SC Weinfelden auf Tabellennachbar Lenzerheide-Valbella: Rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spiel mit lauten Zurufen, Fanshirts und Bratwürsten. Christoph Heer 09.10.2022, 14.30 Uhr

Der zehnjährige Jamiro Bötschi (Vierter von links) feuert seinen SC Weinfelden lautstark an. Bild: Christoph Heer

Während den Heimspielen des HC-Thurgau, oft über 1000 Zuschauer beiwohnen, sind es beim SC Weinfelden – wenn es hoch kommt – deren 100, die sich in der Güttingersreuti über die Tore freuen.

Am Samstagabend wohnte auch der zehnjährige Jamiro Bötschi dem Heimspiel «seiner» Weinfelder gegen Lenzerheide-Valbella, bei. Dick eingemummt in sein SC Weinfelden-Trikot mit dem Spielernamen von Tobias Baumgartner und allen Unterschriften der anderen Spieler, feuert er seine Cracks auf dem Eis an.

«Hopp Wyfelde, hopp Wyfelde», hört man ihn durch die Halle rufen. Aber auch Kopf schütteln gehört dazu, dann etwa, wenn kurz vor der ersten Drittelspause die Chance zum 3 zu 3 Ausgleich versiebt wird. «Wenn möglich, bin ich an jedem Heimspiel meines SCW. Tobias Baumgartner, der mit der Nummer 96 spielt, kenne ich auch privat», erklärt der junge Tägerwiler.

Auffallend viele Kinder sind zugegen, als kurz nach Wiederaufnahme des Spiels zum zweiten Drittel, der Weinfelder Ausgleich fällt. Der Fannachwuchs rennt auf den Tribüne hin und her. Ihre Väter sind indes die Protagonisten auf dem Eis, und die Partnerinnen fiebern mit.

Eine Bratwurst für die Freundin

Nebenan sitzt Christof Egger, ein waschechter SCW-Fan. «Seit vielen Jahren besuche ich – nebst den Spielen des HC-Thurgau – auch die Spiele der Weinfelder. Diese Leidenschaft begann schon früh. Damals spielte der SCW noch in der ersten Liga und kämpfte gegen Bülach oder Winterthur, das waren noch Zeiten», erinnert sich der Weinfelder, der sichtlich mit dem Team mitfiebert.

Etwas ruhiger nimmt es Riccarda Scheiwiller aus Steckborn. Sie nimmt an jedem Heimspiel teil. «Silvan Azevedo, mit der Trikotnummer 73, ist mein Freund», lacht sie und beisst genüsslich in ihre Bratwurst.

Die Stimmung der 102 Anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer steigt an diesem Samstagabend mit jedem Tor der Heimmannschaft. Dennoch verliert der SCW das torreiche Spiel am Ende mit 6 zu 8.