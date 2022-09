Ergötzliches: So verlief die Derniere von Thomas Götz Satireshow

Weinfelden Vor dem Abschied in die Kreativpause holt Götz nochmals zum satirischen Rundumschlag aus - so war die Derniere Am Samstagabend hat im Theaterhaus in Weinfelden Thomas Götz sein letztes «Ergötzliches» gezeigt. Dabei sind alle berühmten Figuren aus dieser Show noch einmal aufgetreten. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 18.09.2022, 18.30 Uhr

Thomas Götz will mit seinem Satireprogramm «Ergötzliches» eine Kreativpause einlegen. Bild: Ralph Ribi

Bis auf den letzten Platz ist der Saal gefüllt. Und schon befinden sich die Zuschauer mittendrin in der gesellschaftskritischen Kabarett-Show von Thomas Götz. Götz hat die Lacher im Saal auf seiner Seite. Die Atmosphäre ist locker. Von Wehmut – denn es ist Götz letztes «Ergötzliches» – keine Spur. Viel eher zeigt der Satiriker noch einmal alles, was er kann.

Mit dem Format «Hingeschaut und aufgetaut» kündigt Thomas Götz auch in seinem letzten «Ergötzliches» eine neue Serie an. In den drei Folgen von «Frozen History» deckt der Moderator drei angeblich grosse Rätsel der Geschichte auf. So haben die Gletscher wegen des Klimawandels und der damit verbundenen Gletscherschmelze Beweisstücke von Skandalen freigegeben. Unter anderem ein Videotape von Donald Trump.

Verwandelbar in allen Facetten zeigt er sich an der Derniere in Spiellaune und wechselnden Kostümen. Er spricht vom Kulturleben. Ein Besucher bemerkt anschliessend an die Aufführung: «Das war frech.»

Die Geschwister Schnyder dürfen nicht fehlen

An seiner letzten Aufführung holt Götz alle erfolgreichen Figuren, die über die Bühnen dieser Show gegangen sind, noch einmal zurück. Traditionellerweise hat der Narr beim Ergötzlichen das letzte Wort. Selbstverständlich gibt auch SP-Kantonsrätin Sabine Schnyder ihren Senf zum aktuellen Geschehen, spricht über die Queen, Handtaschen von Carmen Haag und die Armee-Sonderschau an der Wega. Seine erfolgreichste Figur, Napoleon, kreuzt die Aufführung auf der Leinwand.

Die bekanntesten Figuren von Thomas Götz. Realisierung: Sabrina Bächi

Direkt aus Bern eingetroffen ist Nationalrat und Bruder von Sabine, Arnold Schnyder. In seiner Rede geht es hauptsächlich um die Energiewende, ums Stromsparen und die vielen Leuchten, die in Bundesbern sitzen. Doch er erzählt auch von Beispielen aus seinem Leben, wie er Strom sparen will. Dies tue er, indem er nur noch alle zwei Monate staubsauge. Das gelegentliche Duschen mit Kleidern zelebriert er dann vor laufender Kamera als Filmeinspieler.

Revue passieren lässt er eine Filmserie über die Werbung der Fischer Bettwarenfabrik. Im Laufe der Jahre hat Götz den Werbespot öfters neu vertont. Die Top 3 gibt es zum Abschluss des Programms. Die Lacher lassen natürlich nicht lange auf sich warten. Das Wallbanger Trio mit Dandy Meier, Walter Gröbli und Billy Schmid umrahmt den Abend musikalisch und begleitet Götz, als er zum Singen das Mikrofon ergreift. Er singt das Lied «Was die Welt nun braucht». Ohne Frage, die Antwort bleibt offen.

Wie immer packt Götz in sein Programm Geschehnisse aus dem In- und Ausland. Hauptsächlich aus dem Thurgau, aber auch die Weinfelder Stadtpräsidiums-Wahlen handelt er ab.

Ganz von der Bühne verschwindet er nicht

Thomas Götz hatte bereits Anfang Jahr angekündigt, dass er Ende Jahr dieses Programm «Ergötzliches» beendet. «Ach wo, ich höre nicht auf», sagt Götz noch hinter den Kulissen vor Beginn der Vorstellung. Denn, das nächste Programm ist bereits in Planung. Bis zu diesem Bühnengenuss braucht das Publikum etwas Geduld. Im Oktober 2023 soll «Ergötzliches Spezial» im Rahmen der Nationalratswahlen über die Bühne gehen. Und zuvor erleben ihn Zuschauer an der Silvester Premiere der «bühni wyfelde» und im Stück «Seite Eins» ab März 2023.

Dann ist es so weit: Thomas Götz verabschiedet sich von seinem Publikum. Er überreicht dem Musiker Dandy Meier ein Geburtstagsgeschenk und seiner Partnerin Marta Wechsler schenkt er Blumen. Und die Besucher tauschen sich später im Foyer beim Apéro aus.

