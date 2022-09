Ehrenamt Der Ruheständler serviert Kuchen, spielt Cello und baut ein Kirchgemeindehaus: Ein Besuch beim ehemaligen Gemeindepräsidenten von Tägerwilen 26 Jahre lang, bis im Mai 2021, war Markus Thalmann der Gemeindepräsident von Tägerwilen. Heute engagiert er sich ehrenamtlich im Café des Kreuzlinger Seemuseums. Aber nicht nur das. Die Liste seiner Ämter und Beschäftigungen ist ellenlang. Wie schafft der Mann bloss all diese freiwilligen Aufgaben? Claudia Rindt Jetzt kommentieren 15.09.2022, 12.08 Uhr

Kaffe und Kuchen im Café des Seemuseums: Hier bedient der Chef Markus Thalmann persönlich. Bild: Claudia Rindt

Moment mal, war das nicht der frühere Gemeindepräsident von Tägerwilen? Ein Blick aufs Namensschild gibt Gewissheit: Ja, es ist Markus Thalmann. Er schneidet den Kuchen, bringt den Kaffee oder das Wasser. Das pensionierte Tägerwiler Gemeindeoberhaupt gehört zu den freiwilligen Helfern im Café des Kreuzlinger Seemuseums.

«Das war so eigentlich gar nicht vorgesehen.»

So erklärt Markus Thalmann, der ehrenamtlicher Präsident des Stiftungsrates des Museums ist, seine Aufgabe. Aber die Coronapandemie habe einiges durcheinandergebracht. Das Café musste schliessen. Im Juli 2020 durfte es wieder öffnen, doch viele der älteren Freiwilligen blieben weg. Markus Thalmann und seine Frau sprangen ein. Wer nicht gerade zwei linke Hände habe, könne das leicht machen, sagt der 64-Jährige.

Wie zum Beweis drapiert er Schokolade und Milch optisch ansprechend auf einer Kaffeeuntertasse. Jeder, der im Café des Seemuseums serviert, muss auch zwei Kuchen mitbringen. «Man muss also entweder ein Kuchenbäcker sein oder eine Quelle haben», sagt Thalmann. Er hat die Quelle: Seine Frau zaubert die Kuchen, dieses Mal einen mit Baumnuss und einen mit Äpfeln.

Grosse Aufgabe im Seemuseum

Markus Thalmann hat als Präsident des Stiftungsrats gerade grosse Aufgaben. Denn das Gremium ist dafür verantwortlich, dass das Ausstellungshaus mit 2,4 Stellen, verteilt auf fünf Personen, ausreichend finanziert ist. Zuletzt wurde der Freundeskreis Seemuseum gegründet, der Spenden einsammelt und aktuell rund 80 Mitglieder hat. 200 sollen es einmal sein. «Die Idee ist, dass wir jedes Jahr ein paar tausend Franken übergeben», sagt Thalmann. Mit den Beträgen könnte dann beispielsweise der Prospekt überarbeitet oder an einer Ausstellung gefeilt werden.

Der Präsident des Napoleonturm in Wäldi Markus Thalmann mit seinem Vorgänger Karl Möckli. Bild: Andrea Stalder

Über Markus Thalmanns ehrenamtliches Engagement kann man eine ganze Liste erstellen: Er ist Präsident der Vereine Solar Tägerwilen, Freunde der Ruine Castell, Napoleonturm Wäldi und Talent-Tauschring Tägerwilen/Gottlieben – engagiert sich also für die Nutzung der Sonnenenergie, den Denkmalschutz, die Wiederbelebung eines historischen Aussichtspunkts und die Nachbarschaftshilfe.

Ausserdem ist er Kassier im Verein Konzerte Tägerwilen und Mitglied im Stiftungsrat der Bibliothek Büecherbrugg und bringt sich als Vizepräsident in der Verwaltung der Genossenschaft Theater Bilitz mit Sitz in Weinfelden ein. Gegen Sitzungsgeld gehört Thalmann darüber hinaus der Personalrekurs-Kommission des Kantons Thurgau an, die Auseinandersetzungen im öffentlichen Anstellungsverhältnis beurteilt. Er ist Vizepräsident der Evangelischen Kirchgemeinde Tägerwilen-Gottlieben und Präsident der Baukommission für das neue Kirchgemeindehaus.

In der Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Tägerwilen-Gottlieben ist Markus Thalmann immer noch aktiv. Bild: red (2019)

Grossvater, Cellist und Chorsänger

Manches davon habe er aus seiner Tätigkeit als Gemeindepräsident mitgenommen, als er 2021 in den Ruhestand ging, sagt er.

«Solange ich noch gesund bin, sehe ich kein Hindernis, die Aufgaben, für die ich gewählt wurde, auch auszufüllen.»

Ausserdem, so behauptet er zumindest, habe er auch noch Zeit für drei Enkel, die Familie, Reisen, Unterricht am Cello und das Singen im Chor Tägerwilen.

Wie bringt der Mann das alles unter einen Hut? Markus Thalmann winkt ab. Er habe keinen Stress und auch Zeit für sich, gleichzeitig komme er sich noch nützlich vor. Keine Zeit habe er allerdings für den Lesemarathon im Liegestuhl oder ständiges Fernsehschauen. Auch gebe es keine festen Enkeltage.

«Ich habe einen guten Kontakt, aber ich stehe nicht regelmässig auf der Matte.»

Manchmal sitze er auch abends noch in seinem Büro, um Aufgaben zu erledigen. Aber das seien immer sehr viel weniger als die, die er als Gemeindepräsident gewohnt war.

Markus Thalmann bei seiner Verabschiedung als Gemeindepräsident an der Bundesfeier 2021 mit seinem Nachfolger Markus Ellenbroek (links). Bild: Reto Martin 31.7.2021

Thalmann war 26 Jahre lang Tägerwiler Gemeindeoberhaupt. Noch jetzt als Ruheständler mit vielen ehrenamtlichen Aufgaben muss er seinen Urlaub zeitlich planen.

«Spontan vier Wochen nach Nepal, das ginge nicht.»

Er könne schon mal für Wochen weg, aber das müsse er vorher eintakten. In einigen Jahren, da ist sich der 64-Jährige sicher, werde die Liste seiner freiwilligen Tätigkeiten nicht mehr so lang sein. Bis dahin aber setzt er sich noch gern ein. Viele schätzen dies – und jeder Zweite scheint ihn zu kennen. «Salü Markus» ist immer wieder von Passanten zu hören, die am Seemuseum vorbeigehen.

