Märstetten: Oper Imeneo feiert Premiere

Märstetten Das Schicksal der Romene: die einzige Oper im Thurgau feiert Premiere Die kleinste Oper der Welt feiert die erfolgreiche Premiere der Oper Imeneo von Georg Friedrich Händel in Märstetten. Werner Lenzin 28.08.2022, 15.15 Uhr

Sopranistin Merle Bader aus Frankfurt hauchte der Hauptfigur mit ihrer Darbietung und Stimme Leben ein. Bild: Werner Lenzin

Alle 70 Stühle sind besetzt an diesem Sommerabend in der Oper Märstetten. Der musikalische Leiter Jürg Trippel sitzt am Dirigentenpult hinter dem Publikum. Er ist ein wichtiger Teil des Ganzen. «Vor zehn Jahren entschloss ich mich, den ehemaligen Torkel und meine spätere Pferdescheune in eine Oper umzubauen», erinnert sich der 69-jährige Lehrer, der schon als Knabe musikalisch von seiner Mutter gefördert wurde.