Einwohner von Reuti stören sich an Autos, die durchs Dorf blochen

Bussnang «Viele fahren zu schnell und rücksichtlos»: Einwohner in Reuti verlangen Massnahmen gegen Raser Mit einer Petition fordern die Einwohnerinnen und Einwohner von Reuti den Bussnanger Gemeinderat auf, etwas gegen Raser in ihrem Dorf zu unternehmen. Gemeindepräsident Ruedi Zbinden favorisiert eine Lösung mit Strassenverengungen. Mario Testa 20.07.2022, 11.45 Uhr

Die östliche Dorfeinfahrt von Reuti. Hier fahren laut den Anwohnern viele Autofahrer mit zu hohem Tempo ins Dorf. Bild: Mario Testa

In Reuti leben ziemlich genau 100 Frauen, Männer und Kinder. Durch das Dorf führt die Strasse von Rothenhausen nach Istighofen. Sie ist beliebt als Abkürzung und Schleichweg, abseits der Hauptstrassen. Das Problem: Laut den Einwohnern halten sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer am westlichen und östlichen Ortseingang nicht an die Tempolimite von 50 Kilometern pro Stunde. «Viele fahren hier einfach zu schnell und rücksichtlos», sagt Anwohner Edgar Fehlmann.

Er und sein Nachbar haben deshalb eine Petition aufgesetzt und von 22 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Unterschrift gesammelt. Mit der Petition verlangen sie von der Gemeinde Bussnang Massnahmen gegen die Schnellfahrer. «Wir haben einen fähigen Gemeinderat und warten nun ab, was dieser plant. Mehr möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht dazu sagen», sagt Fehlmann.

Gemeinderat favorisiert eine Verengung

Der Bussnanger Gemeinderat hat auf die Petition reagiert. «Wir haben die Situation von einem Verkehrsplaner prüfen lassen, der uns aufgezeigt hat, welche Möglichkeiten zur Temporeduktion bestehen», sagt Gemeindepräsident Ruedi Zbinden.

«Es wird vor allem in den Ein- und Ausfahrten zu schnell gefahren. Im Dörflein selber mit all den Rechtsvortritten ist es kaum möglich.»

Im Dorfkern von Reuti verhindern Rechtsvortritte und Kurven ein zu schnelles Fahren. Bild: Mario Testa

Eine Variante für eine Geschwindigkeitsreduktion wäre Tempo 30. «Dann müssten wir jedoch bauliche Massnahmen ergreifen wie Hindernisse oder als letztes Mittel Schwellen», sagt Zbinden. Eine solche Tempo-30-Zone in Reuti müsste laut Zbinden auch von der Gemeindeversammlung bewilligt werden. «Und es gibt auch immer Leute, die gar keine Einschränkungen wollen. Gerade bei Schwellen ist der Widerstand gross.»

Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident von Bussnang. Bild: Tobias Garcia

Der Gemeinderat bevorzuge deshalb eine andere Variante bei weiterhin Tempo 50. «Wir favorisieren die Variante mit Eingangspförtnern, also Verengungen der Strasse an den Dorfeingängen.» Richtig eng wird die Durchfahrtsstrasse dadurch aber immer noch nicht, denn es müssen auch künftig landwirtschaftliche Fahrzeuge, beispielsweise Mähdrescher, durchfahren können und deshalb sind vier Meter Strassenbreite das Minimum. «Den Verkehr an sich bringen wir ohnehin nicht weg, es ist eine öffentliche Strasse.»

Am 10. Mai hat die Gemeinde Bussnang einen Informationsanlass in Reuti durchgeführt und die möglichen Varianten vorgestellt. «Der Anlass war gut besucht und die Leute haben gesehen, dass wir uns der Sache angenommen haben», sagt Ruedi Zbinden. Die Variante mit den Eingangspförtnern sei gut aufgenommen worden. «Und wenn das dann immer noch nicht reicht, wäre es immer noch möglich, eine 30er-Zone zu machen.»

Die Reutistrasse führt einmal quer durch das gleichnamige kleine Dorf. Bild: Mario Testa

Neue Route für den Schulweg

Ein weiteres Problem auf der Reutistrasse zwischen Reuti und Istighofen ist der dortige Schulweg. «Die Kinder aus Reuti gehen in Istighofen zur Schule. Und auf der Strasse dort wird zügig gefahren, wir können sie auch nicht auf Tempo 60 reduzieren, da sie sehr übersichtlich ist», sagt Ruedi Zbinden. Deshalb habe man den Schulweg nun auf einen südlich gelegenen, parallel zur Reutistrasse verlaufenden Weg verlegt.

«Wir machen nun einen Versuch, diesen Weg für die Schulkinder zu nützen.»

Der Versuch soll aufzeigen, wie der Weg von den Kindern angenommen wird und ob ein Abschnitt, der momentan noch aus Kies besteht, asphaltiert werden muss. «Winterdienst ist auf Kies nicht gut möglich.»

