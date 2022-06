Stadtpräsidium Weinfelden: Kandidiert doch noch eine Frau?

Buschtelefon Kommt es bei der Wahl fürs Weinfelder Stadtpräsidium zu einer Premiere? Gerüchten zufolge will eine Frau kandidieren Das Buschtelefon in der Weinfelder Parteilandschaft läuft heiss. Offenbar interessiert sich eine parteilose Frau fürs Stadtpräsidium. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 10.06.2022, 14.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer zieht in einem Jahr im Stadthaus in das Büro hinter der Weinfelder Fahne ein? Auch eine parteilose Frau scheint Interesse zu haben. Bild: Mario Testa

Die Wahlen fürs Weinfelder Stadtpräsidium finden erst Ende November statt. Dennoch sind bereits drei Kandidaten bekannt, die sich zur Wahl stellen – Roger Simmen (parteilos), Ueli Fisch (GLP) und Simon Wolfer (Die Mitte). Doch nun verbreitet sich unter den Weinfelder Parteien ein Gerücht wie ein Lauffeuer.

Man hört, es sei möglich, dass auch noch eine Frau kandidieren wolle. Bei der überparteilichen Gruppe «Frauen für Weinfelden» ist eine Anfrage einer Person eingegangen, die sich offenbar für eine Kandidatur interessiert. Ob und wann das offiziell bekannt wird, steht noch in den Sternen.

Offenbar eine parteilose Kandidatin

Die Weinfelderin soll parteilos sein und habe einen gut gefüllten Rucksack an Kompetenzen, wie es aus der Gruppe «Frauen für Weinfelden» heisst. Mehr will man derzeit jedoch nicht verraten.

Das Weinfelder Stimmvolk könnte dann aus vier Kandidaten auswählen und hätte auch die Chance, erstmals eine Frau als Stadtpräsidentin zu wählen. Überhaupt gab es weder in Frauenfeld, Romanshorn, Amriswil, oder Kreuzlingen je eine Präsidentin in der Exekutive. Nur Arbon hat ein kurzes Intermezzo mit einer Frau an der Spitze.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen