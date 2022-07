Spielplatz Thur: Das Kinderparadies in Bürglen wird 40 Jahre alt

Bürglen Vierzig Jahre zum Wohl der Kinder Am Samstag feierte die Interessengruppe Kinderspielplatz Thur Bürglen ihr Jubiläumsfest mit vielen grossen und kleinen Gästen. Monika Wick 03.07.2022, 17.20 Uhr

Zwei Kinder schwingen sich mit Arm- und Beineinsatz in die Höhe auf der gelben Schaukel. Bild: Monika Wick

Die Rotorblätter des Rega-Helikopters drehen sich schnell. Um die Balance zu halten, betätigt die Pilotin die Hebel, die zwischen ihren Knien herausragen. «Halt dich fest, sonst fällst du runter», ermahnt sie den Jungen, der sich gerade auf das Heck des Helikopters geschwungen hat. Die Beiden sind unterwegs, um den Jungen zu retten, der mit dem Ruderboot in Seenot geraten ist und zu kentern droht.

Beobachtet wird das Ganze von zwei Mädchen, die sich gerade in einer Seilbahnkabine befinden, um sich auf einen Berg transportieren zu lassen. Die Fahrer der Walze und des Traktors dagegen scheint das rege Treiben weniger zu interessieren. Sie rollen gemütlich vor sich hin und lassen ihre Blicke über das Gelände schweifen.

Am Anfang standen eine Walze und ein Traktor

Möglich macht das fantasievolle und unbeschwerte Spielen der Spielplatz, der sich bei der Thurbrücke in Bürglen befindet und von der Interessengruppe Kinderspielplatz Thur Bürglen betrieben wird. Mit der Montage der Walze und dem Traktor legte die Gruppe 1982 den Grundstein zur Erfolgsgeschichte des beliebten Spielplatzes.

Der Spielplatz in Bürglen an der Thur präsentiert sich bunt mit vielen Spielgeräten für die Kinder. Bild: Monika Wick

Das 40-jährige Bestehen der stetig gewachsenen Anlage nahm die Spielplatzgruppe zum Anlass, am Samstag zu einem Fest einzuladen. An mehreren Ständen bieten die Mitglieder der Spielplatzgruppe, die von ihren Frauen tatkräftig unterstützt werden, Bratwürste, Chäschüechli, Getränke oder viele verschiedene Kuchen an. Während die Erwachsenen die Köstlichkeiten an schattigen Plätzchen verzehren, können es die Kinder kaum erwarten, wieder loszurennen, um zu rutschen, zu klettern oder im Sandkasten ein Loch zu buddeln.

Symphatischer Spielplatz nahe am kühlen Wasser

So ist es auch bei Tanja Dobler, die mit ihren Kindern Jana und Nevin ans Fest gekommen ist. «Wir sind hier, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Der Spielplatz ist heimelig», sagt sie. Zudem lobt die Bürglerin die Tatsache, dass defekte Spielgeräte schnell repariert werden. Ähnlich sieht es Artemis Mauracher, die mit Tochter Moana auf dem Spielplatz ist. Der Bürglerin gefällt die Nähe zur Thur, in der man sich abkühlen kann, zudem schätzt sie den Spielplatz als sehr sicher ein. «Wir treffen uns hier oft mit der Familie und nutzen gerne die Feuerstelle.»

Ausstellung mit Bildern aus vergangenen Jahrzehnten

Derweil schauen zwei Festbesucher die Fotoalben an, die das Wachstum und die Veränderungen auf dem Spielplatz dokumentieren. Angelegt hat sie Lina Frei, die die Spielplatzgruppe heute noch unterstützt, indem sie das Winterquartier und die Werkstatt reinigt. «Mein Mann Otto war Gründungsmitglied. Der Spielplatz war sein Kind, heute ist es mein», sagt die Frau, die mittlerweile in Wiesendangen wohnt.

Rolf Sempach, Mitglied der Spielplatzgruppe. Bild: Monika Wick

Trotz des Jubiläums will sich die Spielplatzgruppe nicht zurücklehnen. Tags zuvor hat ihnen die «Dominoeffekt-Aktion» der Raiffeisenbank Mittelthurgau 41600 Franken in die Vereinskasse gespült. «Wir sind den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern sehr dankbar für diese Auszeichnung und investieren das Geld in den Spielplatz», erklärt Rolf Sempach, Mitglied der Spielplatzgruppe.