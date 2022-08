Bildrauschen Bürglen: Film- und Tonstudio wird zur Konzertbühne

Bürglen Konzert im Bild-Rauschen-Studio: Die Sonne war trotz Regen dabei Am Freitag gastierte die Band Two & the Sun in Bürglen. Im Bild-Rauschen-Studio, wo normalerweise Ton und Filmaufnahmen entstehen, bietet der Verein Kulturrausch weniger bekannten Bands eine Plattform, um sich zu präsentieren. Monika Wick 22.08.2022, 11.35 Uhr

Die Band Two & the Sun mit Stefanie und Jonathan Müller. Bild: Monika Wick

Gerade regnet es in Bürglen in Strömen. Laut tosend bahnt sich die Thur in ihrem Flussbett ihren Weg durch das Tal. Umso einladender wirken die Lichter, die vom Studio Bild-Rauschen in die Dunkelheit fallen. Dort, wo sonst Film-, Foto- und Tonaufnahmen gemacht werden, findet ein Konzert von der Band Two & the Sun statt. «Der Soundcheck tönte vielversprechend, ihr könnt euch auf ein tolles Konzert freuen», sagt Kristin Lange.

Kirstin Lange, Verein Kulturrauschen. Bild: Monika Wick

Vor rund zwei Jahren hat sie mit Patric Wehrli, Emanuel Muhl und Joshua Muhl den Verein Kulturrausch gegründet. Ihr Ziel ist es, Kulturschaffenden eine Plattform zu bieten. Vier- bis fünfmal pro Jahr finden Konzerte, Buchlesungen, Vernissagen oder anderweitige künstlerische Darbietungen statt. Kirstin Lange sagt:

«Wir möchten Talente fördern, indem wir ihnen eine Plattform bieten und sie dem Publikum näherbringen.»

Ein Konzert wie im Wohnzimmer

Das Unterfangen, kurz vor Konzertbeginn noch einen Sitzplatz ergattern zu wollen, verläuft erfolglos. Sämtliche Plätze, sei es an der Bar oder auf einem der gemütlichen Sofas, sind besetzt. Die Lokation wirkt mit dem deckenhohen Bücherregal und den schweren Vorhängen eher wie ein Wohnzimmer als eine Konzertlokation. Man spürt, dass sich die Besucher hier auch wie zu Hause fühlen. Einige legen ihre Füsse auf den Salontisch, versammeln sich um einen grossen Tisch oder plaudern an der Bar mit Freunden und Bekannten. Das Personal hinter der Theke ist damit beschäftigt, für das leibliche Wohl der Konzertbesucher zu sorgen. Flink entkronen sie Bierflaschen oder mixen Drinks.

Die Sonne hat die aus dem Ehepaar Stefanie und Jonathan Müller bestehende Band Two & the Sun zwar nicht im Gepäck, werden dafür musikalisch von Samuel Schwalm und Nicola Holenstein unterstützt. Schon mit ihren ersten Klängen zieht das Quartett das Publikum in seinen Bann. «Unsere Lieder verkörpern eine Reise durch die Gefühlswelt», erklärt Sängerin Stefanie Müller. Tatsächlich liefern Two & the Sun eine Palette ganz leiser, aber auch kraftvoller Songs.

www.kulturrausch.ch