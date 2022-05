Kein Bürgler Egge mehr an der WEGA - die Gründe sind vielfältig

Bürglen Keinen «Bürgler Egge» mehr an der WEGA - die Gründe sind vielfältig An der Versammlung des Gewerbevereins verkündete Präsident Heinz Schmid seinen Rücktritt auf kommendes Jahr. Zudem hat das Gewerbe mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen und wird den traditionellen «Bürgler Egge» an der WEGA dieses Jahr nicht stemmen. Hannelore Bruderer 27.05.2022, 16.40 Uhr

Bürglen Gewerbepräsident Heinz Schmid kündigt seinen Rücktritt an. Bild: Hannelore Bruderer

Präsident Heinz Schmid konnte zur Versammlung des Gewerbevereins Bürglen 18 Stimmberechtigte und Gäste in Jäcky’s Taverne in Istighofen begrüssen. «Wegen der pandemiebedingten Verschiebung sind seit der letzten GV nur acht Monate vergangen. Es waren aber für den Vorstand acht arbeitsintensive Monate, auch wenn dies gegen aussen nicht immer sichtbar ist», hielt er in seinem Jahresbericht fest.

Da Heinz Schmid per Ende Jahr oder spätestens an der nächsten GV zurücktreten wird, wurde an den Vorstandssitzungen über ein mögliches Co-Präsidium für seine Nachfolge diskutiert. Gut angelaufen sind die exklusiv für die Mitglieder in ihren Betrieben durchgeführten Treffen «Gewerbler stellen sich vor». «Zwei Anlässe haben bereits stattgefunden, weitere werden folgen», sagte Schmid. «Die besuchten Betriebe, bestachen durch ihre hohe Fachkompetenz.» Der Gewerbler-Znüni fand jedoch wenig Anklang. Er wird nicht mehr weitergeführt.

Nachfolgeregelungen bremsen das Engagement

Trotz Bemühungen des Vorstands sind für den zur Tradition gewordenen «Bürgler Egge» an der WEGA in Weinfelden nicht genügend Aussteller gefunden worden. Die Gründe, dass auch Firmen, die über viele Jahre an der Messe teilgenommen haben, nun darauf verzichten, seien vielfältig, erklärte Heinz Schmid. Einige seien in der Phase der Nachfolgeregelung, anderen seien der Aufwand und die Kosten zu hoch. Für wieder andere ist durch die zunehmende Verlagerung ihrer Aktivitäten auf elektronische Kanäle der Nutzen einer Publikumsmesse zu gering, erklärte der Gewerbepräsident. Aber auch die allgemeine Verunsicherung der wirtschaftlichen Entwicklung spiele eine Rolle.

Der Vorstand stellte hierauf die Idee einer kleinen, eintägigen Ausstellung im Freien im Zentrum der Gemeinde zur Diskussion und rief dazu auf, weitere Ideen zur Sichtbarmachung des Gewerbes an den Vorstand heranzutragen. Im laufenden Jahr will der Vorstand seine Organisationsstruktur festigen, die Website überarbeiten und seine Aktivitäten im Rahmen der Neumitgliederwerbung verstärken. Im letzten Jahr sind vier Mitglieder aus dem Gewerbeverein ausgetreten und drei neue dazugekommen. Die Rechnung 2021 schliesst leicht im Plus.