Bürglen will eine kinderfreundliche Gemeinde werden

Bürglen Gemeinde will kinderfreundlich werden - das ist die Strategie dazu Die Politische Gemeinde Bürglen präsentierte ihre Standortbestimmung für das Projekt «Kinder- und jugendfreundliche Gemeinde». Die Ergebnisse werden nun von einem achtköpfigen Projektteam analysiert. Hannelore Bruderer 17.06.2022, 16.05 Uhr

Mona Meienberg von der Unicef mit Gemeinderätin Barbara Keller Foletti. Bild: Hannelore Bruderer

Nachdem im letzten Jahr das Projekt «FaerBe» für famili­en­ergänzende Betreuungsangebote abgeschlossen werden konnte, hat sich die Gemeinde Bürglen unter der Leitung von Gemeinderätin Barbara Keller Foletti eines weiteren Themas im Bereich Gesellschaft angenommen. Die Unicef hat eine Initiative zur Förderung einer kindergerechten Gemeinde- und Stadtentwicklung angestossen.

Diese Initiative wird bereits von rund 40 Ländern unterstützt. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche altersgerecht in die Umsetzung von Gemeindeprojekten einzubinden und sie so aktiv an der Gestaltung ihrer Zukunft teilhaben zu lassen. Auch die kantonale Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen (KJF) unterstützt politische Gemeinden im Thurgau fachlich und finanziell bei der Umsetzung dieses Vorhabens.

Die Gemeinde verfügt bereits über gute Strukturen

Im grossen Saal im Werkhof präsentierte Mona Meienberg, Projektleiterin bei Unicef Schweiz und Liechtenstein, dem Projektteam und interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern die Resultate der Standortbestimmung Ende Mai. Sie gab Empfehlungen ab und zeigte mögliche Umsetzungsansätze auf. Zu den Prozentzahlen des Netzdiagramms sagte sie, dass diese zwar einen Anhaltspunkt bieten würden, da sie die effektiv gestellten Fragen widerspiegeln, es innerhalb der einzelnen Themenbereiche aber Spielraum gäbe, der weitere Interpretationen zulasse. Grundsätzlich verfügt Bürglen bereits über gute Strukturen, die Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zur Partizipation bieten, besonders der Bereich Schule liegt über dem empfohlenen Mittelwert.

Zur Erlangung des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» müsste Bürglen in einigen anderen Bereichen jedoch noch nachlegen. So fehlt zum Beispiel die schriftliche Verankerung der Kinderfreundlichkeit in den kommunalen Strategiedokumenten und bei der Einbindung der Jugendlichen nach ihrer obligatorischen Schulzeit oder den auf sie zugeschnittenen Freiräumen sieht die Fachfrau Handlungsbedarf.

Noch ist nichts entschieden

Die Standortbestimmung ist der erste Schritt im gesamten Prozess. Als zweiter Schritt ist eine Partizipation der Kinder und Jugendlichen vorgesehen, wobei sie ihre Sichtweise, Wünsche und Anliegen einbringen können. Daraus und aus den Erkenntnissen aus der Standortbestimmung wird ein Aktionsplan mit genau definierten Zielen und Massnahmen erarbeitet. Eine externe Fachperson evaluiert dann den Prozess. Danach entscheidet eine Expertenkommission, ob der Gemeinde das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» verliehen wird.

«Ob wir den ganzen Weg bis zum Label gehen werden, ist derzeit noch völlig offen», sagt Gemeinderätin Barbara Keller Foletti. «Unser Team wird die Resultate erst einmal in Ruhe analysieren und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.»