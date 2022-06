20-Jahr-Jubiläum der Thurgauer Sport-Tagesschule in Bürglen

Bürglen «Es ist, wie wenn man nach Hause kommt», sagt ein ehemaliger Mitarbeiter am Jubiläum der Thurgauer Fussballschule Vor 20 Jahren eröffnete die Sportschule in Bürglen. Am Freitag und Samstag feierten zahlreiche Absolventen und Gäste das Jubiläum. Christoph Heer 27.06.2022, 05.05 Uhr

Moderator Lukas Studer. Bild: Christoph Heer

Einer der bekanntesten an diesem Freitagabend war sicherlich Sportmoderator Lukas Studer. Er moderierte die Jubiläumsfeier in der Mehrzweckhalle, ehe es zum Essen überging. Eigentlich als Thurgauer Fussballschule gestartet, ist es die heutige Sportschule Bürglen, die in dieser Art seit 2001 besteht. Zwar liegt der Fokus dabei immer noch auf dem Fussball, aber auch für Einzelsportlerinnen und -sportler ist der Besuch an dieser Schule möglich. Die Sport-Tagesschule ist zudem Teil des Projektes Future Champs Ostschweiz, welches regional Fussballtalente fördert.

Bunt geschmückter Apéro bei den Feierlichkeiten am Freitagabend. Bild: Christoph Heer

Eine bekannte Absolventin ist etwa die Fussballerin Karin Bernet, die mit dem FC Zürich Pokale gewann, im Ausland spielte und heute die Nockenschuhe für den FC St. Gallen schnürt. Sie war Teil des Podiums, welches von Lukas Studer moderiert wurde. Viele ehemalige Absolventinnen und Absolventen liessen sich im vornherein nicht nehmen, sich durch die aktuellen Schüler durch die Schulräume begleiten zu lassen. Während dem Jubiläumsapéro findet gleichzeitig die Generalversammlung des Ehemaligenverein TST Bürglen statt. Diese Angelegenheit wurde derart schnell ins Trockene gebracht, dass kaum jemand bemerkt hatte, dass rund ein Dutzend Anwesender ganz plötzlich verschwunden war.

Die GV des Ehemaligenvereins der TST Bürglen mit Gabriel Macedo als Gründungspräsident, der mittlerweile Stadtpräsident von Amriswil ist. Bild: Christoph Heer

Die Geschehnisse lassen sich wie ein Familienfest, oder eine Schülerzusammenkunft, erklären. Man kennt sich von früher, man vertieft sich schnell in freundschaftliche Gespräche und lässt immer wieder die vergangenen 20 Jahre Sport-Tagesschule Revue passieren. Bruno Schüepp, aus Eschlikon, hat einst an dieser Stätte mitgearbeitet, so sagt er, dass es eine Freude sei, hier mit dabei zu sein. «Für mich ist es wie ein nach Hause kommen», sagte er vor der offiziellen Jubiläumsfeier. Gross ist die Freude auch bei Schulleiter Philipp Frei. Er ist es, der jeden einzelnen Ankömmling persönlich begrüsst; eine sympathische Geste.

Die aktuellen Absolventen helfen am Jubiläumsfest fleissig mit. Bild: Christoph Heer

Die aktuellen Absolventen hatten alle Hände voll zu tun: Gläser auffüllen, Tranksame heranschleppen, zwischendurch den Fotografen zur Verfügung stehen und natürlich die Gäste durch die Schulräume führen. Es schien, als hätten sie grossen Spass dabei, so wie an der Sport-Tagesschule selbst. Und wer weiss, vielleicht liest und hört man von dem einen oder anderen, wie er fussballerisch Karriere macht. Hierfür dürften die ehemaligen Absolventen Amir Abrashi (Grasshoppers Club Zürich), Leonidas Stergiou und Julian von Moos (beide FC St. Gallen), oder Silvan Hefti (CFC Genua) als Vorbilder gelten.

«20 Jahre TST» ist gross zu lesen an der Fassade der Sportschule. Bild: Christoph Heer