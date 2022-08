Eine Kirche mit vielen Geheimnissen steht in Bürglen

Bürglen Eine gekaufte Kirche, eine rätselhafte 3 und der falsche Gedenktag: Eine Schrift über die Bürgler Kirche bringt Kuriositäten ans Licht Stefan Fischer hat eine Broschüre über die Geschichte der katholischen Kirche in Bürglen verfasst. Sie zeigt, dass rund um das Gotteshaus einige Rätsel und Kuriositäten zu finden sind. Sabrina Bächi 11.08.2022, 04.10 Uhr

Die katholische Kirche in Bürglen mit dem Josephsplatz rechts. Bild: PD/Raeto Joos

Wer zügelt, der packt normalerweise Möbel und Kisten mit Haushaltswaren zusammen. 1958 befassten sich die Bürgler Katholiken mit einer grösseren Herausforderung. Sie zügelten nämlich eine ganze Kirche. Das heisst, nicht nur deren Inhalt, sondern grad das ganze Gebäude. Ein Umstand, an den sich manche Bürglerinnen und Bürgler noch erinnern mögen, viele aber nicht wissen.

Stefan Fischer ist selbst 1997 nach Bürglen gezogen. Damals wusste er nicht, was für eine Geschichte sich hinter dem Gotteshaus verbarg, das er einfach als «schön und beruhigend» empfand. Von 2001 bis 2011 war Fischer Präsident der Katholischen Kirchgemeinde und 2009 wurde unter seiner Ägide der Josephsplatz neben der Kirche eingeweiht. Eine Ausstellung zur Geschichte wurde damals angefertigt. «Aber das ist ja nichts Dauerhaftes und das wollte ich eben ändern», sagt Stefan Fischer.

Stefan Fischer mit seiner Schrift zur katholischen Kirche Bürglen. Bild: Sabrina Bächi

Am Samstag nun findet die Vernissage zu seiner Schrift über die katholische Kirche statt. Die Broschüre zu verfassen, sei ein längerer Prozess gewesen, sagt Fischer. Zumal er auch einigen Details nachgehen und Fachleute befragen musste. Die Schrift beinhaltet einen groben Überblick über die Geschichte sowie die Kunst- und Baugeschichte der Bürgler Kirche.

Das religiöse Leben fand nur in Sulgen statt

1923 beim Aufbau der Kirche in Schlieren. Bild: PD

Das Gotteshaus wurde 1923 in Schlieren erbaut. Dort stand es auch, bis Wasserschäden die Kirchgemeinde dazu veranlassten, eine neue Kirche zu bauen. Ein Umstand, den die katholischen Bürglerinnen und Bürgler zu nutzen wussten. Denn bis anhin war Sulgen das Zentrum ihres Glaubens. Der Friedhof, die Gottesdienste, das gemeinschaftliche, religiöse Leben, alles fand in der paritätischen Kirche Sulgen statt. «Damals gehörten auch noch Erlen sowie Kradolf-Schönenberg dazu, alle gingen in Sulgen in den Gottesdienst», sagt Fischer.

Es war die Zeit, in der die katholischen Gemeinschaften durch Zuwanderer wuchsen. Man wollte eigene Räume im Dorf. Bereits 1932 gab es in Bürglen solche Bestrebungen. Umgesetzt wurde es dann 1958 mit dem Kauf der Schlierer Kirche für rund 118’500 Franken. Ein hoher Betrag für damalige Zeiten, meint Fischer. Die Kirche wurde also abgebaut, nach Bürglen transportiert und an ihrem jetzigen Standort errichtet – 1959 geweiht.

Alles anzeigen

Der falsche Gedenktag

Fischers Schrift sind einige Details etwa zu den Kirchenfenstern, zum Taufbecken und zu den Heiligenfiguren zu entnehmen. Auch, dass die religiöse Praxis in Bürglen zu einer falschen Statue führte. 2009, als das Jubiläum begangen und dafür eigens der Josephsplatz erstellt wurde, liess Fischer als Präsident einen Joseph der Arbeiter als Statue für den Platz erstellen. «Seit ich in Bürglen wohnte, war der Gedenktag für den Patron der Josephskirche der 1. Mai. Das ist der Feiertag von Joseph als Arbeiter», erklärt er. Allerdings hätten die Nachforschungen dann ergeben, dass dies nicht stimmt. «Es finden sich keine Unterlagen zu einer offiziellen Änderung des Kirchenpatrons», sagt er.

Kurzum: Bürglen hat also eine reine Josephskirche, die dem Heiligen Joseph gewidmet ist und dessen Feiertag der 19. März ist. Die Trennlinie zwischen Josephskirchen und Kirchen, die explizit Joseph als Arbeiter gewidmet sind, sind teils nur schwer zu ziehen. Einen Wechsel im Patrozinium, das ist laut Fischer gewiss, müsste aber irgendwo in den Akten zu finden sein. Warum in Bürglen die religiöse Praxis änderte und ein anderer Feiertag begangen wird, ist Fischer ein Rätsel.

«Es gibt keine Unterlagen dazu, nicht einmal in einem Kirchenblatt steht etwas und es hat sich wohl auch niemand über diese Änderung enerviert.»

Die Kirche nach deren Weihung 1959 in Bürglen. Bild: PD

Das Rätsel um die Zahl 3

Auch zum Altartisch weiss Fischer einiges zu berichten. Der Altarstein sowie das Sepulcrum, in dem Reliquien aufbewahrt werden, wurden 1923 geweiht und von Anfang an Teil der Kirche. Bürglen hat den Altarstein samt Reliquien also von ihren Vorgängern übernommen. Das Sepulcrum, ein kleines Fach in der Mitte des Steins, gab Fischer Rätsel auf. Als er es öffnete, befand sich darin ein Säcklein mit einem Siegel und einem Text darauf.

Die Schrift weist auf das 17. Jahrhundert, das Säcklein ist entsprechend älter als die Kirche. Darin enthalten waren drei Weihrauchkörner. «Wirklich rätselhaft war jedoch die Zahl 3, die man am Boden des Sepulcrums und auch auf der Unterseite des Deckels fand», sagt er. Er habe mit einigen Personen darüber gerätselt, was es mit der «3.» auf sich habe. Am wahrscheinlichsten sei, dass es eine Zuordnungsziffer sei. «In Chur wurden wohl oft mehrere Altarsteine auf einmal geweiht. Damit es keine Verwechslungen gab, beschriftete man die Steine.»

Im Innern des Sepulcrum findet sich die Zahl 3. Bild: PD

Die Schrift soll den Dialog über Religion fördern

Auch über Kreuze, den Tabernakel sowie das Dreieck als Symbol schreibt Fischer in seiner Schrift. Die Erklärungen zu den Bildern wurden absichtlich kurzgehalten. Es soll keine theologische oder kunsthistorische Schrift sein, sondern beispielsweise auch Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Geschichte und die Symbolkraft der Kirche geben. «Gerade in unserer multikulturellen Gemeinde kann man so auch vergleichen – Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Religionen feststellen. Ich wünsche mir, dass die Schrift den Dialog über Religion und Kultur in unserem Dorf fördert.»

Die Vernissage zur Schrift findet am Samstag, 13. August, um 16 Uhr statt. Sie ist öffentlich, es wird ein Apéro offeriert und Gemeindepräsident Kilian Germann wird Grussworte an die Anwesenden richten.