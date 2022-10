Bürglen Ein WC-Hüsli zum Mitnehmen: Die Gemeinde Bürglen verschenkt ein Stilles Örtchen und eine Baracke – das ist der Grund Die Bürgergemeinde baut am Istighofer Weiher eine neue Hütte. Die alte Weiherhütte muss weichen. Deshalb wird sie verschenkt. Dazu gehört auch ein stilles Örtchen, das die Gemeinde verschenken will. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 24.10.2022, 11.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeinde Bürglen verschenkt das WC-Häuschen und die Hütte am Istighofer Weiher. Mario Testa

Die Gemeinde Bürglen ist in Schenk-Laune. Dies ist einer Mitteilung auf der Website zu entnehmen. Was sie verschenken will? Etwas salopp gesagt: ein «Schiissi-Hüsli». Doch der Gemeinde ist es damit ernst. Denn am Istighofer Weiher steht neben der Weiherhütte, die gemietet werden kann, auch ein dazugehöriges WC-Hüsli. Beides soll weichen und Neuem Platz machen. «Da wir die beiden Gebäude nicht mehr brauchen, verschenken wir sie», erklärt Kilian Germann, Präsident der Politischen Gemeinde Bürglen.

Beide Gebäude oder einzeln

«Vielleicht kann das WC-Hüsli jemand als Bienenhüsli oder Geräteschöpfli brauchen», hofft Germann. Allerdings muss man es selbst abbauen und mitnehmen. Somit kann die Gemeinde jemanden beglücken und muss selbst keine Abbruchkosten bezahlen. Möglich ist, die beiden Gebäude einzeln oder zusammen zu erhalten. «Im WC-Hüsli hat es auch zwei WC-Schüsseln drin, die kann man auch beide haben», sagt Germann lachend.

Kilian Germann, Präsident Politische Gemeinde Bürglen. Bild: Mario Testa

«Furt isch furt.»

Der Grund für das grosszügige Geschenk ist folgender: Die Bürgergemeinde Bürglen will eine neue Weiherhütte bauen. «Schon länger will die Bürgergemeinde ein Häuschen erstellen, wir von der politischen Gemeinde haben ihnen dann angeboten, die Weiherhütte zu ersetzen. Sie ist eben auch schon in die Jahre gekommen und etwas Neues ist angezeigt», sagt Germann.

Die Gemeinde gibt das Land im Baurecht an die Bürgergemeinde ab. Jedoch wird die die Reservierung und Vermietung weiterhin über die Gemeinde laufen. Doch gebaut und finanziert im Unterhalt wird die neue Hütte von der Bürgergemeinde.

Die Bürgergemeinde erstellt eine Blockhütte

Jürg Götsch, seines Zeichens Kassier bei der Bürgergemeinde Bürglen, erklärt auf Anfrage, dass man schon seit Jahren für eine Hütte spare. «Nun ist der Zeitpunkt da, dieses Geld auch entsprechend zu investieren», sagt Götsch. Rund 350’000 Franken kostet die Blockhütte, die anstelle der Barracke entstehen soll.

«Sie wird aus Thurgauer Holz gefertigt und die Möbel wie Tische und Stühle sogar aus Holz der Bürgergemeinde.»

So sah das heutige WC-Hüsli einst aus. Es stand in einem Garten. Bild: PD

Künftig ist das stille Örtchen aber nicht mehr separat, sondern in die Hütte integriert und behindertengerecht. Götsch kennt sich in der Geschichte des kleinen WC-Hüslis aus. Er weiss zu erzählen, dass es früher einst ein Gartenhäuschen war und auf dem heutigen Tennisplatz stand. Im März 1982 wurde es an den Weiher gezügelt. Auch die Weiherhütte hatte früher mal eine andere Funktion. Sie war offenbar eine Militärbaracke.

Im kommenden Sommer soll die Hütte stehen

Im Februar soll der Abbruch der derzeitigen Gebäude losgehen. Bis dahin hofft die politische Gemeinde, dass sich interessierte Personen melden und die Gebäude am Istighofer Weiher neue Besitzer finden. «Wir verschenken die Hütten nicht nur an Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde. Wer will, soll sich auf der Gemeinde melden – egal woher er oder sie kommt.

1982 wurde das Gartenhäuschen zum Weiher transportiert und diente seither als stilles Örtchen. Bild: PD

Auch Besichtigungen vorab sind möglich», sagt Germann. Im kommenden Sommer soll die neue Hütte stehen, denn gerade in der wärmeren Jahreszeit werde das Angebot gut genutzt, sagt Germann. «Wir haben rund 50 Vermietungen pro Jahr.»

Wohin die Reise des WC-Hüslis geht und was daraus entsteht, ist derzeit noch ungewiss. Bisher habe sich noch niemand gemeldet und Interesse für die beiden Hütten bekundet.

Interessierte melden sich unter: gemeinde@buerglen-tg.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen