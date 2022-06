Talentschmiede: Sporttagesschule Bürglen ist 20 Jahre alt

Am Samstagmorgen, 25. Juni, findet ein Tag der offenen Tür statt, an dem Interessierte Informationen erhalten, Führungen stattfinden und viele Attraktionen geboten werden. «Zu unserem Jubiläum zeigen wir auch einen Film, in dem es vom Karrieretraum über die Sportschule bis ins Stadion geht. Darin kommen die Sportschulabsolventinnen Karin Bernet (FC St.Gallen) und Luana Bürge (FC Zürich) sowie Alina Aslani (FC Frauenfeld) vor», sagt Phlipp Frei.