Das Seniorentheater St.Gallen gibt ein Gastspiel in Bürglen

Bürglen Das Seniorentheater kommt nach Bürglen «Im Park» heisst das aktuelle Theaterstück des Seniorentheaters St.Gallen. Es wird im Rahmen einer Veranstaltung des Bürgler Forums am Samstag, 3. September, in der Mehrzweckhalle Bürglen aufgeführt. Hannelore Bruderer 28.07.2022, 16.00 Uhr

Das Kernteam Bürgler Forum: Susanne Schneider, Irma Opprecht, Armin Eugster – es fehlt Stephan Fischer. Bild: Hannelore Bruderer

Kulturelle Anlässe im engeren Sinn seien eher selten im Jahresprogramm des Bürgler Forums, sagt Armin Eugster. Er gehört zusammen mit Irma Opprecht, Susanne Schneider und Stephan Fischer zum Kernteam des Bürgler Forums, das Seniorinnen und Senioren regelmässig einen Mittagstisch, Ausflüge und geführte Besichtigungen anbietet. Mit dem Gastspiel des Seniorentheaters St.Gallen erhält nun auch der kulturelle Bereich in diesem Jahr eine starke Gewichtung.

Der Bürgler Einwohner Paul Steiner hat die Verantwortlichen des Bürgler Forums auf das Seniorentheater St.Gallen aufmerksam gemacht. Paul Steiner ist Mitglied im Theaterverein und spielt beim aktuellen Stück mit. Um sich selber ein Bild des aktuellen Stücks «Im Park» zu machen, haben Irma Opprecht und Susanne Schneider eine Vorstellung besucht. «Die Handlung ist aus dem Leben gegriffen und gut verständlich. Man merkt, dass einige erfahrene Personen im Ensemble mitwirken», sagt sie.

Lebhaftes Treffen in einem Park

Das Stück «Im Park» hatte im Januar 2022 Premiere, geschrieben hat es Ruth Weymuth, die selbst Mitglied beim Seniorentheater ist. Sie lässt ganz unterschiedliche Menschen in verschiedenen Lebenssituationen in einem Park aufeinandertreffen, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. Im Zentrum des Parks steht eine Statue mit Eigenleben, die sieht, hört und alles weiss.

Irma Opprecht hat imponiert, dass die Darsteller zum Teil sehr viel Text zu lernen hatten. «Wenn man bedenkt, dass alle, die beim Seniorentheater mitwirken, auch jene, die für die Bühnentechnik verantwortlich sind, mindestens 60 Jahre alt sind, ist das doch recht beeindruckend.» Das «heitere Stück über den Sinn des Lebens», wie es auf der Website des Theaters heisst, dauert rund 70 Minuten ohne Pause.

Das Seniorentheater St.Gallen während einer Probe des neuen Stücks «Im Park». Bild: Tobias Garcia

Wie bei allen Anlässen des Bürgler Forums schaffen die Organisatoren auch Platz für den gesellschaftlichen Austausch zwischen den Theaterbesuchenden. So startet der Anlass um 13.15 Uhr mit einem Apéro, um 14 Uhr beginnt die Vorführung und danach darf in der Festwirtschaft, die während des Stücks geschlossen bleibt, noch gemütlich zusammengesessen werden.

Erfolgreiche Sponsorensuche

«Um die Kosten zu decken und den Theaterbesuchenden dennoch einen günstigen Eintrittspreis von zehn Franken zu bieten, haben wir uns auf Sponsorensuche gemacht», erklärt Armin Eugster. Eine Anfrage beim Kulturpool Mittelthurgau und der Gemeinde Bürglen stiess auf offene Ohren. Die Schule Bürglen unterstützt das Vorhaben ebenso wie diverse Gewerbebetriebe in Bürglen. «Ob die Rechnung aufgeht, hängt auch von der Besucherzahl ab», sagt Eugster. «Da das Stück in erster Linie auf ein älteres Publikum zugeschnitten ist und am Samstagnachmittag aufgeführt wird, rechnen wir zwar nicht mit vielen jungen Besuchern, obwohl die Theatervorführung allen offen steht, die sich gerne auf etwas Neues einlassen wollen.»

Seniorentheater St.Gallen Das Seniorentheater St.Gallen wurde 1977 als Wanderbühne gegründet mit dem Ziel, Seniorinnen und Senioren eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Sie sollen durch das Spiel Freude erfahren und diese Freude weitergeben. Aktivmitglied auf oder hinter der Bühne kann werden, wer das 60. Altersjahr vollendet hat. Die Theaterstücke werden mit einer ausgewiesenen Regie einstudiert und jede Rolle ist doppelt oder dreifach besetzt, damit keine Vorstellung ausfallen muss. Gespielt wird in Kirchgemeinden, Al­ters- und Pflegeheimen, Gemeinden, bei Fir­men und Vereinen. (hab)