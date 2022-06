Musikgesellschaft Bürglen spielt im Schlosshof vor viel Publikum

Bürglen Bürglen klingt: Konzertgenuss im Schlosshof Am Samstagabend hat die Musikgesellschaft Bürglen zu einem abwechslungsreichen Konzertabend eingeladen. Der Anlass lockte zahlreiche Besucher in den Hof des Bürgler Schlosses. Monika Wick 27.06.2022, 11.30 Uhr

Franz Inauen leitet die Musikgesellschaft Bürglen vor viel Publikum im Schlosshof. Bild: Monika Wick

Was haben die deutsche Fussballnationalmannschaft und die Musikgesellschaft Bürglen gemeinsam? «Im Training sind sie Pfeifen, aber wenn es darauf ankommt, liefern sie ab!», erklärte Susi Jarz lachend. Ob die Aussage der Präsidentin der Musikgesellschaft Bürglen bezüglich der Proben stimmte, konnten die Besucherinnen und Besucher nicht überprüfen.

Im Rahmen des Schlosskonzertes, zu dem das Orchester am frühen Samstagabend eingeladen hatte, wurden ihnen Vorträge geliefert, die begeisterten. Unter der Leitung von Franz Inauen, den Susi Jarz als Goldstück bezeichnet, präsentieren die Musikanten mit Klaus Ammanns «Hymnus Festalis», «Don’t Stop Me Now» von Queen oder dem Marsch «Frohsinn» einen Liederstrauss quer durch verschiedenste Musikrichtungen.

«Beim Marsch ‹Frohsinn› kommt das tiefe Blech ins Schwitzen», sagt Sandra Wälchli, die charmant durch das Programm führte. Da sich das Wetter an diesem Abend von seiner besten Seite zeigt, kann die Musikgesellschaft Bürglen, bei der doppelt so viele Frauen als Männer musizieren, ihren Auftritt wie geplant im idyllischen Schlosshof durchführen.

Terminkollision bei der Jugendmusik

Vor der Musikgesellschaft Bürglen stellte die Jungi Musig on Thur ihr Können unter erschwerten Bedingungen unter Beweis. «Auf dem Terminkalender wurde ein falsches Datum eingetragen, sodass nur die Hälfte hier ist», erklärt Dirigent Bruno Uhr. Dank der Aushilfe ehemaliger Orchestermitglieder und Schüler von Bruno Uhr konnten die Lücken aber geschlossen werden. Hätte der Dirigent nicht auf das Versehen hingewiesen, hätte es wohl fast niemand bemerkt.

Im Schatten des Schlosses spielt die Jungi Musig on Thur. Bild: Monika Wick

Die Jugendmusik liefert mit Polo Hofers «Alperose», «Thrift Shop» von Macklemore und Ryan Lewis oder «Partyplanet» von den Fäaschtbänklern ein ansprechendes Programm. Durch das Programm führen zwei Jugendliche, deren Ansage fast immer mit «Viel Spass mit der Juni Musig on Thur unter der Leitung von Bruno Uhr» endet. «Das machen sie wohl, weil sich das so schön reimt», sagt eine Besucherin. Zwischen den Auftritten der zwei Orchester sorgt das Echo vom Ysweiher mit Alphornklängen für Unterhaltung. «Wir heissen so, weil wir am Eisweiher proben» erklärt ein Mitglied des vierköpfigen Ensembles. Viele Besucher lassen den über zweistündigen Konzertabend in der gemütlichen Festwirtschaft ausklingen.