Bürglen: Strabag will Kies abbauen und die Bevölkerung redet mit

Bürglen Bis die Vorkommen ausgeschöpft sind, dauert es noch Jahre - Strabag plant neuen Kiesabbau und will ökologischen Korridor schaffen An einer öffentlichen Veranstaltung informierten die Firma Strabag und die Gemeinde Bürglen über den geplanten Kiesabbau in den Gebieten Neuhof und Schalm. Hannelore Bruderer/Sabrina Bächi 15.09.2022, 16.51 Uhr

Die Firma Strabag hat zwei Gestaltungspläne für den Kiesabbau. Bild: Andrea Stalder

Bis zum 12. September war die Bevölkerung von Bürglen eingeladen, an den im Gemeindehaus aufgelegten Gestaltungsplänen Kiesabbau «Neuhof» und «Schalm» mitzuwirken. Rund 20 Personen wollten aber aus erster Hand mehr über diese Pläne erfahren und besuchten eine eigens dafür abgehaltene Informationsveranstaltung. «Es war eine erfolgreiche Veranstaltung, es hat eine gute Kommunikation stattgefunden», sagt Kilian Germann, Gemeindepräsident von Bürglen. Aus der Veranstaltung und der darauf folgenden Mitwirkungsphase für die Bevölkerung seien zwei ernst zu nehmende Einwände eingegangen, sagt er. Beide betreffen das Gebiet «Schalm».

Zum einen kam die Rückmeldung, dass die Staubentwicklung zum Problem für die Bevölkerung werden könnte. Man suche nun Lösungen, allenfalls Einsatz von Wasser oder befestigte Strassen. Zum anderen machte man die Planer darauf aufmerksam, dass es einen Konflikt zwischen Velofahrern und Lastwagen in diesem Gebiet geben könnte. «Viele nutzen den Veloweg von Bürglen nach Weinfelden übers Feld. Wir müssen das gut anschauen, damit die Sicherheit für den Langsamverkehr gewährleistet ist», sagt Germann.

Nach den Abklärungen und dem Einbezug dieser Einwände werden die beiden Gestaltungspläne aufgelegt. «Durch das Mitwirkungsverfahren erhoffen wir uns, dass es weniger Einsprachen gibt, weil die Bevölkerung ihre Rückmeldungen zum Projekt bereits platzieren konnte.»

Es sind grosse Mengen an Kies in allen Grössen, die die Firma Strabag in den nächsten Jahren aus dem Untergrund holen will. Im Gebiet «Neuhof» mit einer Fläche von knapp 238'000 Quadratmetern, das sich östlich der Maurenstrasse befindet, soll der Kies in zehn Etappen abgebaut werden. Das Strabag-Werk in Bürglen verarbeitet jährlich rund 100'000 Kubikmeter Kies. Die Menge an Kies und Sand unter jedem dieser zehn ausgewiesenen Etappengebiete wird auf gut 120'000 bis 140'000 Kubikmeter geschätzt. Bis die Vorkommen ausgeschöpft sind, wird es also über ein Jahrzehnt dauern.

Per Förderanlage ins Werk

Der Transport vom Abbaugebiet zum nahe gelegenen Werk erfolgt über eine extra zu diesem Zweck erstellte Förderanlage, die über die Maurenstrasse geführt wird. Eine Vorprüfung des Gestaltungsplans durch das zuständige kantonale Amt ist bereits erfolgt.

Der Gestaltungsplan «Schalm» betrifft ein kleineres Gebiet von rund 55'000 Quadratmetern an der Weinfelderstrasse. Dort wird eine abbaubare Kiesmenge von rund 250'000 Kubikmetern erwartet und von dort soll der Transport zum Werk auf der Strasse per Lastwagen erfolgen.

Ökologischer Ausgleich soll geschaffen werden

Ist der Kies in einem Teilgebiet vollständig abgebaut, wird die Fläche rekultiviert, damit sie wieder landwirtschaftlich genutzt werden kann. Aspekte wie die natürliche Bodenentwässerung, der Hochwasserschutz und der künftige Bau der Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) werden dabei besonders berücksichtigt.

Beim Kiesabbauprojekt kommen auch ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen zum Tragen. So soll der nicht mehr ­genutzte Schlammweiher mit seinen Flach­ufern erhalten bleiben. Dieser wird bereits jetzt von Zugvögeln zur Rast genutzt sowie von verschiedenen Amphibien bevölkert. Mit weiteren geeigneten Massnahmen soll in Zukunft ein verbindender ökologischer Korridor vom Giessen bis zur Thur entstehen.