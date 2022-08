Restaurant Ochsen in Bürglen weicht einer grossen Überbauung

Bürglen Aus dem Restaurant wird eine Zentrumsüberbauung Auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Ochsen soll eine neue Überbauung entstehen. Eigentümer, Ingenieur und Gemeinde informierten über das geplante Bauvorhaben. Monika Wick 29.08.2022, 16.05 Uhr

Bauherrenvertreter Jürg Messmer erklärt einem Besucher die Pläne. Bild: Monika Wick

«Wie ihr seht, haben wir nicht mit so vielen Besuchern gerechnet», sagt Gemeindepräsident Kilian Germann. Weil das Interesse an der Informationsveranstaltung vom vergangenen Montag zum Gestaltungsplan «Zentrum» in Bürglen so gross ist, müssen rasch noch zusätzliche Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden. «Diese Informationsveranstaltung soll Ihnen die Gelegenheit bieten, sich einen Überblick über das geplante Projekt und die Möglichkeit zur Mitwirkung zu verschaffen», sagt Germann.