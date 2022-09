Bischof Gmür weiht die Weinfelder Kirche ein

Bischof St. Johannes strahlt wieder: Bischof Felix Gmür weiht die sanierte Weinfelder Kirche ein 50 Wochen dauerte die Erneuerung der katholischen Kirche. Im Zentrum der Einsegnung am Sonntagmorgen stand der neue Altar und die ungeöffnete Reliquiendose, die darin ihren Platz fand. Manuela Olgiati 11.09.2022, 17.20 Uhr

Bischof Felix Gmür weiht den Altar ein. Bild: Manuela Olgiati

Kirchenpräsident Roger Häfner-Neubauer fragt die 400 Gäste am Sonntagmorgen: «Ist sie nicht schön geworden, unsere Kirche?».

Die zweistündige Eucharistiefeier mit Segenswünschen umrahmt der Kirchenchor unter der musikalischen Leitung von Manuela Eichenlaub mit Lobliedern. Die Planer, Architekt Peter Büchel und Designer Frédéric Dedelley sprechen vom harmonischen Bauwerk und Farbkonzept.

Vorne der Ambo, hinten der Altar und das neue Kreuz auf dem neuen Teppich - alles ist in rosatönen gehalten, wie der Naturstein des Altars, der aus rosa Portogallo besteht. Ralph Ribi Die Kirchenbänke sind noch diesselben, aber sie wurden aufgefrischt. Ralph Ribi An der Decke ist nach der Reinigung eine grünliche Fläche zum Vorschein gekommen. Ralph Ribi Die gesamte Beleuchtung besteht nun aus LED-Lampen. Ralph Ribi Geputzt: die Kirchenfenster. Ralph Ribi Das Taufbecken steht noch nicht am richtigen Ort, da in der Kirche immer noch letzte Arbeiten durchgeführt werden. Ralph Ribi Die Kanzel. Ralph Ribi Die Lüftung versteckt sich unter dem Boden. Ralph Ribi Das teuerste der Sanierung: Der Boden. Eigens dafür mussten die Platten angeschafft und ausgelegt werden. Ralph Ribi Blick in den Kirchenraum. Ralph Ribi

Bischof Felix Gmür denkt zuerst an die Kinder und holt sie zu Beginn dieses Festgottesdienstes nach vorne in den Kirchenraum. Ein feierlicher Moment. Gmür sagt:

«Damit es gut riecht, liegt Weihrauch bereit.»

Dieser legt sich über den neuen Altar. Die Spannung steigt. Die Reliquie kommt ungeöffnet an ihren Platz Silvano Crameri betritt mit Spezialwerkzeugen die Kirchenbühne. Dann setzt der Bildhauer langsam die Reliquie, die bereits im vorherigen Altar enthalten war, in den neuen Altar ein. Bischof Felix Gmür beginnt mit der Salbung und segnet den Altar anschliessend mit Weihwasser, ebenso den Taufstein.

Auch die Kirchenbesucher bekommen in ihren Sitzreihen etwas Weihwasser ab. Gmür sagt: «Ein super Resultat» und meint damit die neu gestaltete Kirche. Die Botschaft ist das Evangelium. Gott segne, begleite die Menschen und führe sie, sagt der Bischof.

Just in diesem Moment leuchten die Sonnenstrahlen ins Innere des vorderen Kirchenraumes und erhellen wie ein Scheinwerfer das Geschehen. Anschliessend an den Gottesdienst versammeln sich die Katholiken auf dem Kirchenplatz beim Apéro. Sie diskutieren über ihre helle und offene Kirche.

Roger Häfner-Neubauer

Kirchenpräsident Bild: Manuela Olgiati

«Ich hoffe, die Kirche gefällt allen so gut, wie mir.»

Silvano Crameri

Bildhauer aus Weinfelden Bild: Manuela Olgiati

«Für mich ist das ein sehr emotionaler Moment.»

Elsi Bärlocher

Ehrengast und Mitplanerin Bild: Manuela Olgiati

«Es freut mich, dass ich meine Ideen einbringen konnte.»

Laura Garrapa

Besucherin Bild: Manuela Olgiati

«Ich mag die neue Offenheit und Helligkeit.»