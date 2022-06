Birwinken: Souverän genehmigt Rechnung 2021

Birwinken Nach zehn Jahren kann der Veloweg endlich gebaut werden – dies und weitere Meldungen aus der Versammlung von Politisch Birwinken Am Montagabend genehmigten die Stimmbürger der Politischen Gemeinde Birwinken die Rechnung 2021, die anstelle des budgetierten Verlustes mit einem Gewinn schloss. Monika Wick 15.06.2022, 16.30 Uhr

Gemeindepräsident Peter Stern mit der neuen Gemeindeschreiberin Jasmin Abt. Bild: Monika Wick

Zwischen dem Zwanzig- und Einundzwanzig-Uhr-Schlag der evangelischen Kirche in Andwil passen genau vier Traktanden. Das zeigte die Rechnungsversammlung der Politischen Gemeinde Birwinken, die am Montagabend in der benachbarten Turnhalle stattgefunden hatte.