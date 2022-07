Ein 1200 Jahre altes Bauerndorf: Birwinken feiert sein Jubiläum

Birwinken Ein Bauerndorf feiert die Nation und sich selbst am 1. August Vor 1200 Jahren wurde das Dorf Birwinken in einer Urkunde des Klosters St.Gallen erstmals erwähnt. Der Dorfverein nimmt das zum Anlass, um die Bundesfeier zum Dorfjubiläum auszubauen. Mario Testa 28.07.2022, 04.10 Uhr

Christian Senn, Präsident des Dorfvereins Birwinken, vor seinem Haus. Bild: Mario Testa

«Birwinken ist bis heute ein Bauerndorf geblieben.» So beschreibt die Gemeinde auf ihrer Website den namensgebenden Ortsteil. Nicht umsonst kommt der Ortsname von der Birne, welche auch im Wappen zu sehen ist – wenn auch heraldisch gesehen interessant: auf dem Kopf. Es seien in den vergangenen zwei Jahrhunderten Bemühungen unternommen worden, besser an die Verkehrsachsen angeschlossen zu werden, welche das Dorf aus dem Status eines Bauerndorfs hätten aufsteigen lassen. Weder mit dem Anschluss an die Verbindung Bischofszell–Konstanz im 19. Jahrhundert noch mit dem direkten Anschluss an die Mittel-Thurgau-Bahn im 20. Jahrhundert klappte es jedoch. So blieb Birwinken ein Bauerndorf, das jedoch auf eine schon 1200 Jahre alte Geschichte zurückblicken kann.

Diese Tafel im Westen von Birwinken erinnert heute noch an die frühere Bezeichnung. Bild: Mario Testa

Im Jahr 822 hatte eine gewisse Berahtlinda dem Kloster St.Gallen ihre Ländereien vermacht. Von der Ortschaft Urinchova ist die Rede. «Es gibt Zweifel darüber, ob das aber wirklich das spätere Birbichon und heutige Birwinken ist», sagt Christian Senn. Der Präsident des Dorfvereins Birwinken schliesst sich da mit ein. «Auch ich hatte berechtigten Zweifel an der Jahreszahl. Deshalb habe ich zuerst das Staatsarchiv durchforstet, aber da wusste man nichts.»

Originaldokument im Stiftsarchiv

Er habe dann aber einen Brief des Stiftsarchivs St.Gallen erhalten, und dieses bestätigte die in Latein verfasste Urkunde aus dem Jahr 822 oder 821, genau entziffern könne man das alte Dokument diesbezüglich nicht. Aber mit dem Alter des Dokuments war die Frage der Ortschaft noch nicht geklärt.

«Urinchova ist alemannischer Dialekt, und da streiten sich die Leute, ob das wirklich Birwinken ist. Es könnte auch Bänikon sein.»

Das Dokument aus dem Stiftsarchiv. Bild: Mario Testa

Es seien nämlich acht Ortsnamen auf dem Dokument zu lesen und die seien alle aus der Region um Lommis und Affeltrangen. «Birwinken passt da nicht so rein geografisch», sagt Senn.

In der Urkunde im Stiftsarchiv steht auch, dass besagte Berahtlinda ihre Ländereien dem Kloster vermachte, sie aber gleich auch wieder pachtete zu einem vorgegebenen Zins und sich ein lebenslanges Rücknahmerecht einräumte. «Das war damals üblich. Es waren unruhige Zeiten, mit Raubrittertum und ständig wechselnden Herrschaften. Leute wie Berahtlinda hatten Angst, dass sie von einem Tag auf den anderen ihre Besitztümer verlieren. Das Kloster hingegen war mächtig und hätte sich schon gewehrt.»

Kombinierte Feier in Birwinken

Davon ausgehend, dass Urinchova tatsächlich das heutige Birwinken ist und vor 1200 Jahren somit erstmals erwähnt wurde, wird dieses Jubiläum nun gefeiert. «Gemeindepräsident Peter Stern hat uns vor zwei Jahren angefragt, ob wir das Jubiläum nicht feiern wollen, die Gemeinde werde es unterstützen», sagt Christian Senn. «Wir sind aber nicht in der Lage, ein grosses Fest zu machen, wenn dann kombiniert mit der Bundesfeier.»

Birwinken von oben. Landwirtschaftsgebäude und Einfamilienhäuser prägen das Bild des Dorfes. Bild: Mario Testa

Somit wird am 1. August ab 18 Uhr nun die Jubiläumsfeier «1200 Jahre Birwinken» und die Bundesfeier der Gemeinde kombiniert, organisiert und durchgeführt vom Dorfverein Birwinken und seinen rund 100 Mitgliedern.

Als Unterstützung hat sich Christian Senn den Historiker und Journalisten Stefan Keller mit ins Boot geholt. «Er wurde mit der Akte Grüninger bekannt – zudem ist er Birwinker Bürger, ist in Heimenhofen aufgewachsen.» Für eine Festschrift hätten die finanziellen Mittel nicht gereicht, aber Keller habe geforscht und werde an der Feier einige Geschichten aus der Vergangenheit von Birwinken erzählen.

Birwinken war längst nicht immer nur ein Bauerndorf. «Etwa die Hälfte der Leute hat im 19. Jahrhundert vom Weben und Sticken gelebt», sagt der Historiker auf Anfrage. Er wolle mit seinem Blick in die Geschichte an der Feier aufzeigen, wie weit Birwinken mit der Weltgeschichte zu tun hatte.

«Das hat jeder Ort, wenn man ihn lange genug anschaut. Mich interessiert, inwieweit die Vorgänge in Birwinken exemplarisch sind.»

Geschichte und Klamauk

Mit dem Weinfelder Kabarettisten Thomas Götz steht ein weiterer Redner an der Feier in Birwinken im Einsatz. Er tritt in Person des parteilosen Nationalrats Schnyder auf und erzählt von seiner Sicht auf Birwinken und würdigt den Geburtstag der Nation.

Die Bundesfeier findet an der Rosengartenstrasse 11 auf dem Hofplatz oder im Fahrzeugunterstand statt. Nebst den Reden von Historiker Keller und Kabarettist Götz sorgt die Brassband Mattwil für die musikalische Umrahmung und es wird auch das Fotobuch «Birwinken - unser Dorf einst und jetzt» präsentiert.

Kabarettist Thomas Götz freut sich auf seine Rede, die er an der Bundesfeier in Birwinken halten darf. Er nimmt zum Dorf und dem Geburtstag der Schweiz in einem Kurzinterview Stellung:

Thomas Götz wird in seiner Rolle als Parteiloser Nationalrat Schnyder die Festrede halten in Birwinken. Bild: Monika Wick

Ist Birwinken ein Bauerndorf?

Ja es ist in diesem Status stehen geblieben. Oder es hat sich das Ländliche erhalten, um es positiv zu formulieren.

Gibt es denn etwas Langweiligeres als Birwinken?

Ja, Lengwilen.

Was finden Sie interessant an Birwinken?

Dass es dort noch Kühe mit Hörnern gibt. Und das die Kirche noch im Dorf ist und sie urkundlich schon 16 Jahre vor der Gründung der Eidgenossenschaft erwähnt wurde.

Die Eidgenossenschaft wird am 1. August 731 Jahre alt. Lohnt es sich aus Ihrer Sicht, diesen Geburtstag zu feiern?

Ja, das lohnt sich schon noch. Eine grosse Errungenschaft der Schweizer ist ja das Solidaritätsprinzip, das haben wir quasi patentieren lassen. Und Birwinken ist gelebte Solidarität.