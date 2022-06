Tierquälerei vor Gericht: Geldstrafe für Chauffeur und Tierhalter

Bezirksgericht Weinfelden Bedingte Geldstrafe für Tierhändler und Chauffeur wegen verletztem Schwein Das Bezirksgericht Weinfelden spricht zwei Männer schuldig, weil sie Mutterschweine zum Schlachthof fuhren - die Tiere hinkten und waren kaum noch transportfähig. Mario Testa Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.40 Uhr

Zwei Schweine in einem Tiertransporter. Bild: Symbolbild, Nadia Schärli

«Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich ein Tier misshandelt, vernachlässigt, es unnötig überanstrengt oder dessen Würde in an­derer Weise missachtet.» So steht es im Schweizer Tierschutzgesetz im Artikel 26. Und laut der Auffassung der Staatsanwaltschaft Bischofszell haben ein Chauffeur und ein Tierhändler genau das getan.

Sie sollen zwei Sauen, die nicht transportfähig waren, da sie Verletzungen aufwiesen und hinkten, transportiert haben. Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb Schuldsprüche wegen mehrfachen Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz und bedingte Geldstrafen und Bussen.

Lange Klauen, Abszesse und Schmerzen in den Beinen

Der Tierhändler hatte im November 2020 zwei Sauen auf einem Hof in der Region Bischofszell abgeholt, bei sich in den Stall genommen und in der Nacht vom Chauffeur zum Schlachthof transportieren lassen. «Die Sauen sind bei mir korrekt gelaufen. Ich habe die etwas langen Klauen gesehen, aber sie ist normal gelaufen. Sie waren gesund», sagt der Mann während der Befragung an der Hauptverhandlung vom 7. April. Deshalb habe er auch den Chauffeur mit dem Transport beauftragt.

«Ich habe die Tiere beim Laden begutachtet und bin zum Schluss gekommen, dass die Tiere transportfähig sind und keine Lahmheit vorlag», sagt der beschuldigte Chauffeur.

«Sie hatten einen natürlichen Gang. Mir ist weder beim Aufladen noch beim Abladen etwas aufgefallen.»

Beim Ablad im Schlachthof sei auch wie immer ein Tierarzt zugegen gewesen und dieser habe auch keine Bemerkungen zu den Tieren gehabt.

Auch der Tierarzt nimmt an der Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Weinfelden teil. Seine Antwort auf die Frage des vorsitzenden Richters, Urs Weber, weicht von der Aussage des Chauffeurs ab. «Die eine Mohre hatte lange Klauen und geschwollene Füsse. Beide haben stark gehinkt. Das bedeutet, es war schmerzhaft für die Tiere.» Ein Tier sei ihm beim Entladen schon aufgefallen, das andere dann in der Bucht, wo die Tiere mit Wasser berieselt wurden, um ruhig zu werden vor der Schlachtung.

Ob die Tiere gehfähig waren, will der Richter wissen. «Die mit den überlangen Klauen schon, auch die andere. Aber in der Realität ist es schwierig zu beurteilen. Eine leichte Lahmheit ist noch gehfähig.» Und auf die Nachfrage, ob die beiden Tiere denn noch transportfähig waren, antwortet der Tierarzt:

«Aufgrund dessen, was ich gesehen habe am Schlachthof, muss ich sagen, die waren nicht mehr transportfähig.»

Die Tiere hätten einzeln mit viel Einstreu und zum nächstgelegenen Schlachthof transportiert werden müssen – nicht wie in besagtem Fall zu einem zwei Stunden entfernten Schlachthof. Auch ein zweiter Tierarzt, welcher die Muttersauen in der Bucht des Schlachthofs begutachtete, kommt zum Schluss: «Wir waren uns einig, dass der Zustand der Tiere gemeldet werden muss mit Mängelbericht. Wegen der überlangen Klauen, des Abszess und das Hinkens.» Deshalb hätten sie auch Meldung ans Veterinäramt gemacht, was das Verfahren gegen den Chauffeur und den Tierhändler auslöste.

Verteidiger fordern Freisprüche

Die Verteidiger des Chauffeurs und des Tierhändlers fordern vollumfängliche Freisprüche und Entschädigungen wegen des entgangenen Einkommens aufgrund der Absenzen wegen der Einvernahmen und der Verhandlung. Ihre Mandanten hatten die Strafbefehle der Staatsanwaltschaft nicht akzeptiert, weshalb es überhaupt zum Prozess gekommen ist.

In seinem schriftlichen Urteil spricht das Bezirksgericht den beschuldigten Chauffeur vom Vorwurf der Tierquälerei in Bezug auf eines der beiden Tiere frei. Für die stärker angeschlagene Muttersau bestätigt es jedoch die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft und spricht den Mann wegen Tierquälerei schuldig. Die bedingte Geldstrafe halbiert das Gericht auf 20 Tagessätze à 120 Franken. Von einer Busse sieht es ab.

Den Tierhändler entlastet das Gericht ebenfalls im ersten Punkt, spricht ihn aber schuldig wegen Missachtung der Vorschriften über die Tierhaltung. Er wird mit einer Busse von 900 Franken bestraft. Das Urteil erfolgte schriftlich.

