Berg Neues Dorfzentrum für Berg: Eine Genossenschaft will 40 Millionen in ein ganzes Areal stecken Die Bewoge Genossenschaft will das Areal rund um Landi und Volg komplett neu bauen. Alle Gebäude sollen abgerissen und neu gebaut werden. Mit von der Partie ist auch die politische Gemeinde. Sie sieht die Chance darin, grössere Räumlichkeiten für die Verwaltung zu erhalten. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 28.06.2022, 04.10 Uhr

Links das derzeitige Gemeindehaus. Daneben Landi und Volg. Diese Gebäude werden abgerissen. Bild: Mario Testa

Berg ändert sein Aussehen. Bekannt ist seit längerem, dass es auf dem Gebiet des heutigen Ziegelei-Areals eine Wohnüberbauung geben soll. Nun tut sich aber auch etwas im Dorfkern. Genauer gesagt auf dem Areal der Landi Berg. Seit dem 1. Januar 2021 heisst die Genossenschaft, die 1921 als Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Berg und Umgebung gegründet wurde, Bewoge – zusammengesetzt aus Berg, Wohnen, Gewerbe.

Rudolf Grunder, Präsident Genosenschaft Bewoge. Bild: PD

Der Grund für die Namensänderung ist, dass sich die Genossenschaft 2017 entschied, die beiden Läden extern zu vermieten. So wollte man deren Weiterführung gewährleisten. «Der Vorstand der Bewoge befasste sich ab diesem Moment intensiv mit der Arealentwicklung und gab eine Studie für eine nachhaltige Entwicklung des Areals in Auftrag», sagt Rudolf Grunder, Präsident der Genossenschaft Bewoge.

Zentrale und wichtige Lage

Zunächst taten sie dies, ohne die Zusammenarbeit der Gemeinde. Denn auch diese macht sich eigene Gedanken über die Weiterentwicklung des Gemeindehauses. «Als wir davon erfuhren, dass die Genossenschaft, deren Land ja in direkter Nachbarschaft des Gemeindehauses liegt, über ein Grossprojekt nachdenkt, haben wir uns gemeldet», erklärt Thomas Bitschnau, Bergs Gemeindepräsident.

Thomas Bitschnau, Gemeindepräsident Berg. Bild: Mario Testa

In Anbetracht der zentralen und damit wichtigen Lage des Grundstücks im Zentrum von Berg und mit dem Anliegen, auch das benachbarte Grundstück des Gemeindehauses einzubeziehen, entschied sich der Vorstand der Genossenschaft 2021 zu einer erweiterten Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Nun ist die erste Jurysitzung eines gemeinsamen Wettbewerbs bereits durch.

Das Projekt bietet viele Perspektiven, wie die beiden Herren erzählen, aber es ist auch anspruchsvoll. Vier Architekturbüros waren in den vergangenen Monaten mit der Ausarbeitung der Arealentwicklung beschäftigt. Nun wollte die Jury sehen, ob alle Vorgaben eingehalten werden. «Für uns ist klar, dass es wieder einen Landiladen und einen Volg geben wird, das ist mit den Partnern vertraglich so geregelt», sagt Grunder.

Landi und Volg werden abgerissen und neu aufgebaut

Da die Gemeinde für die Zustimmung zum Projekt und einem Neu- oder Umbau des Gemeindehauses den politischen Weg gehen muss, wird das Projekt so geplant, dass es auch ohne das Grundstück der Gemeinde umgesetzt werden kann. «Es kann ja sein, dass die Stimmbürger Nein sagen, dann soll nicht das ganze Projekt gefährdet sein», erklärt Bitschnau.

Angedacht sei, dass Berg mit dieser Überbauung ein neues Zentrum erhält. Klar ist, dass alle bestehenden Gebäude auf dem Landi-Areal abgerissen werden, sagt Rudolf Grunder.

«Die Gebäude sind so alt, dass es günstiger und nachhaltiger ist, sie abzureissen und etwa im Minergie-Standard wieder aufzubauen.»

Man wolle zudem auch etwa 60 Wohnungen erstellen. Diese sollen vermietet oder bei Bedarf auch im Stockwerkeigentum verkauft werden.

Das Gelände für das Neubauprojekt erstreckt sich über eine Fläche von 12'000 Quadratmetern von der Hauptstrasse bis zur Breitestrasse. Bild: Mario Testa

Eine Variante für die Gemeinde – und der Grund, weshalb sie sich diesem Projekt anschloss – ist, dass sie sich ebenfalls einmieten oder einkaufen könnte. «Wir haben bezüglich Gemeindeverwaltung verschiedene Varianten geprüft, auch immer auf Kosten und Nutzen», erklärt Bitschnau. «Für uns wäre der Umzug in das Gebäude denkbar.» Es ist schon länger bekannt, dass die derzeitigen Räumlichkeiten für die Verwaltung zu klein sind.

Das alte Gemeindehaus soll umgenutzt werden

Sobald mit dem Siegerprojekt klar ist, wie viel ein Umzug in das neue Gebäude der Bewoge kosten würde, könne man dem Stimmvolk einen Vorschlag unterbreiten. «Die bisherigen Gemeindegebäude würden dann wohl umgenutzt oder vielleicht auch verkauft», sagt Bitschnau.

Nebst Wohnungen soll auf dem Areal ein Dorfplatz oder eine Verweilzone entstehen. Und, ganz wichtig: «Wir brauchen in Berg mehr Parkplätze», sagt Bitschnau. Das Parkplatzproblem im Dorf sei prekär. Aufgrund dessen gebe es zahlreiche Wildparkierer. Dieses Problem will man mit einer Tiefgarage in den Griff bekommen.

Unsicher ist derzeit noch, ob man für das Areal einen Gestaltungsplan ausarbeiten will. Das würde zwar mehr Zeit kosten, allerdings gebe es damit Rechtssicherheit. Rund 12’000 Quadratmeter gross ist das Landi-Areal. Die Bauarbeiten, das weiss man jetzt schon, wären höchst diffizil. «Schliesslich muss der Weiterbestand der beiden Läden jederzeit gewährleistet sein und die benötigen auch eine Zufahrt, wo die Lastwagen die Waren anliefern können. Das ist logistisch nicht ganz einfach, wenn man eine Tiefgarage bauen will», erklärt Grunder.

Das Projekt soll Stand jetzt in drei Etappen gebaut werden und wird die Genossenschaft rund 40 Millionen Franken kosten. Die Entscheidung, welches Projekt umgesetzt werden soll, wird Ende September gefällt. Für die Bevölkerung wird es am 27. Oktober um 19 Uhr einen Informationsanlass geben, bei dem sie sich einen Überblick über das Geplante machen kann. Dann, so Bitschnau, geht es für die Gemeinde in den politischen Prozess, in dem die Stimmberechtigten das letzte Wort haben.

