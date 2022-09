Projektwoche: Berger Schulkinder leben eine Woche im eigenen Dorf

Berg Die Schulkinder leben für eine Woche in ihrem eigenen Dorf Die Primarschule Berg führt eine Projektwoche durch. Sie leben in ihrem eigenen Dorf Montagna mit einer eigenen Währung, Geschäften und Verwaltung. Am Montag hat Gemeindepräsident Thomas Bitschnau sein Amt symbolisch dem zwölfjährigen Nicola übergeben. Mario Testa 19.09.2022, 16.05 Uhr

Bergs Gemeindepräsident Thomas Bitschnau übergibt zum Start der Projektwoche die Führung des Dorfes Montagna an Primarschüler Nicola. Bild: Mario Testa

Von einem historischen Moment spricht Schulleiter Peter Kuhn Rey anlässlich des Startevents zur Projektwoche der Primarschule Berg am Montagmorgen. «Über 160 Jahre ist es her, seit in der Schweiz zuletzt ein neues Dorf gegründet wurde. Nun ist es wieder so weit.» Montagna heisst das Dorf, welches neu entstanden ist. 280 Schulkinder und rund 50 Lehrpersonen bewohnen und beleben es in dieser Woche.

Das «Dorf im Dorf» ist eine Projektwoche, welche von der Primarschule durchgeführt wird. Insgesamt 18 Betriebe wie ein Restaurant, ein Kino oder ein Beauty-Salon gehören zum Dorf, ebenso eine Bank, die Redaktion der Dorfzeitung und die Verwaltung. Die Kinder arbeiten jeden Tag eine Schicht lang in ihrem Betrieb und können in ihrer freien Schicht dann die Vorzüge des Dorfes geniessen. Bezahlt wird mit dem eigenen Geld, dem Montaler.

Schulleiter Peter Kuhn Rey präsentiert den Kindern das Wappen ihres Dorfes Montagna. Bild: Mario Testa

«Wir haben ein solches Projekt schon einmal in Mattwil durchgeführt und es war ein grosser Erfolg», sagt Peter Kuhn. Deshalb führe man es nun auch in Berg durch. «Die Schulkinder lernen in dieser Woche eine Arbeit kennen, wie sie mit Geld umgehen, und auch gewisse demokratische Abläufe.»

Hilfsbereiter Schüler wird Präsident

Präsident des Dorfs Montagna ist Nicola. Die Lehrpersonen hatten ihn im Vorfeld der Projektwoche angefragt, ob er das Amt einnehmen wolle. «Ich wurde gewählt, weil ich hilfsbereit bin und gut zuhören kann», sagt der Sechstklässler. «Ich kümmere mich mit meinem Team aus der Verwaltung darum, dass die Finanzen passen, es keinen Streit gibt im Dorf und alles glattläuft.»

Zum Start der Projektwoche kommt auch Thomas Bitschnau vorbei. Er überreicht Nicola symbolisch die Leitung des Dorfes und bringt ihm auch einen Korb voller Utensilien mit, die sein junger Nachfolger brauchen kann. Darunter sind ein Stift, Früchte für genügend Energie und eine Sanduhr. «Es gibt immer Leute mit Anliegen, die zu dir kommen werden. Aber manchmal kommen die einfach nicht auf den Punkt. Die Sanduhr soll dir da helfen. Du gibst den Leuten so lange Zeit, und wenn die Uhr durchgelaufen ist, widmest du dich dem nächsten Anliegen.»

Mit Gesang und Bewegung stimmen sich die Schulkinder auf die Projektwoche ein. Bild: Mario Testa

Am Montag kamen diverse Berufsleute aus der Region ins Schulhaus und gaben den Kindern eine Einführung in ihren jeweiligen Betrieb. Am Freitag sind dann auch die Eltern eingeladen, ins Dorf Montagna zu kommen und zu sehen, was ihre Kinder in ihrer eigenen Welt in dieser Woche geschafft haben.