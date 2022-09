Baustelle Hallenbad Egelsee Kreuzlingen ist auf Kurs

In etwas mehr als einem Jahr, nach Zeitplan am 30. September 2023, soll der Neubau fertig sein und bereits eröffnet werden. Schon drei Monate zuvor, am 30. Juni 2023, wird das bestehende Thermalbad Egelsee geschlossen und mit dessen Umbau und Sanierung gestartet. «Wir hoffen, dass das Bad der Pädagogischen Maturitätsschule noch so lange in Betrieb sein wird, damit in der Übergangsphase Wasserfläche zur Verfügung steht», sagt Maimone. Wolfender ergänzt, dass in dieser Zeit auch das Freibad Hörnli noch offen ist. Für den Abschluss des Gesamtprojektes Familien- und Freizeitbad Egelsee rechnet man derzeit mit Herbst 2024. (ubr)