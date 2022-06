Aufruf Mitglied werden beim TZ-Leserrat: Jetzt melden! Die «Thurgauer Zeitung» will wissen, was ihre Leserinnen und Leser denken. Deshalb tagt jährlich der TZ-Leserrat. Wir suchen neue Mitglieder. Redaktion 08.06.2022, 15.54 Uhr

Der Leserrat aus dem Jahr 2018. Bild: Andrea Stalder

Wollten Sie schon immer mal sagen, welche Berichterstattung Sie besonders gelungen finden? Einmal anbringen, was Sie von unserer Online-Berichterstattung halten? Oder vielleicht sogar Inputs geben, welche Geschichten häufiger im Blatt stehen sollten? Dann ist das jetzt DIE Gelegenheit.

Der Leserrat besteht aus zwölf Personen aus allen Regionen des Kantons, aus verschiedenen Berufen und Altersgruppen. Der Rat trifft sich ein Mal jährlich zu einem Gedankenaustausch mit der Redaktion. Toll wären auch jüngere Personen, die sich dafür interessieren. Die nächste Sitzung findet bereits am 15. Juni statt.

Um einen Platz im Leserrat bewirbt man sich mit einem kurzen Bewerbungsschreiben, am besten per E-Mail an

sekretariat-thurgauerzeitung@chmedia.ch. Darin sollen Name, Adresse, Telefon, Alter, Ausbildung/Beruf sowie die gegenwärtige Tätigkeit zu finden sein.

Postadresse: Redaktion Thurgauer Zeitung, Schmidgasse 7, 8501 Frauenfeld.