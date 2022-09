Zu klein: Spitex Thur-Seerücken schliesst sich Mittelthurgau an

Amlikon «Wir sind zu klein!» Spitex Thur-Seerücken schliesst sich der Spitex Mittelthurgau an An der ausserordentlichen Mitgliederversammlung bewilligen die Mitglieder die Auflösung des Vereins Spitex Thur-Seerücken. Ihre Dienstleistungen erbringen die über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun unter dem Dach der Spitex Mittelthurgau. Mario Testa 13.09.2022, 04.10 Uhr

Lukas Hepp, Präsident der Spitex Thur-Seerücken, in den Büros des Stützpunkts in Amlikon. Bild: Mario Testa

Nur ein Traktandum stand auf dem Programm der ausserordentlichen Mitgliederversammlung der Spitex Thur-Seerücken vom vergangenen Freitagabend: Auflösung des Vereins und Übertrag an die Spitex Mittelthurgau. Schon länger beschäftigt sich der Vorstand des rund 25-jährigen Vereins mit einem möglichen Anschluss. «Wir wollen das schon seit einigen Jahren. Ein erster Versuch eines Anschlusses an die Spitex Region Müllheim ist jedoch gescheitert», sagt Vereinspräsident Lukas Hepp.

Trotzdem habe der Vorstand aber weiter nach einem möglichen Anschluss gesucht. Denn so, wie die Spitex Thur-Seerücken heute dasteht, kommen immer mehr Probleme auf sie zu.

«Die Anforderungen, welche auf die Spitex einprasseln, haben in den vergangenen Jahren massiv zugenommen.»

Gründe dafür seien ein immer komplexeres Gesundheitssystem und die forcierte Verlagerung von stationären zu ambulanten Behandlungen in den Spitälern. Die Leute bleiben kaum noch im Spital und werden dann zu Hause von der Spitex betreut. «Wir brauchen deshalb immer mehr spezialisierte Pflegefachleute, sei das für die psychiatrische Pflege, das Wundmanagement oder die Pflege von Personen mit Demenz.»

Zu wenig Auslastung für die Spezialisten

All diese Spezialbereiche abdecken zu können, sei für eine kleinere Spitex mit knapp 20 Vollzeitstellen sehr schwierig, sagt Hepp. «Man braucht spezialisierte Personen, kann ihnen aber kein Vollzeitpensum anbieten. Und wenn eine solche Fachperson kurzfristig ausfällt, wird es schwierig.» Aus all diesen Gründen sei nur ein Anschluss eine Lösung, um weiterhin gut arbeiten zu können.

«Zudem ist es uns sehr wichtig, einen solchen Schritt noch aus der Stärke heraus machen zu können. Wir sind ein sehr solider Verein, es funktioniert gut und finanziell stehen wir sehr gut da.»

Dass der Vorstand der Spitex Thur-Seerücken zur ausserordentlichen Mitgliederversammlung noch dieses Jahr eingeladen hatte und für den Antrag zur Auflösung nicht bis zur ordentlichen wartete, hat noch einen weiteren Grund: «Die Stelle der Betriebsleitung ist vakant. Wir hatten eine sehr gute, langjährige Betriebsleiterin. Sie wollte sich aber beruflich verändern. Eine befriedigende Nachfolgelösung konnten wir nicht finden.»

Spitex Thur-Seerücken Der Verein Spitex Thur-Seerücken zählt rund 800 Mitglieder. Die 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Klienten in den fünf Gemeinden Bussnang, Amlikon-Bissegg, Märstetten, Wäldi und Raperswilen. Mit diesen Gemeinden mit einem Einzugsgebiet von gut 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat der Verein Leistungsvereinbarungen abgeschlossen.

Es sei extrem schwierig, eine Person zu finden, die sowohl das betriebswirtschaftliche Wissen mitbringe, als auch einen pflegerischen Hintergrund hat. «Bei uns führt man ein kleines KMU mit einem Millionenbudget – aber gleichzeitig sollte man auch einspringen können in der Pflege. Diese Kombination zu finden, ist sehr schwierig.»

Die Spitex bringt eine Mitgift mit

Nun haben die Mitglieder dem Antrag des Vorstandes am vergangenen Freitag mit grossem Mehr bei nur einer Gegenstimme stattgegeben. Somit finden die Auflösung und Übergabe an die Spitex Mittelthurgau per Ende Jahr statt. Die Mitglieder der Spitex Mittelthurgau haben eine allfällige Aufnahme der Spitex Thur-Seerücken an ihrer Versammlung vor drei Wochen bereits gutgeheissen. Nun können sie sich über eine grosszügige finanzielle Mitgift freuen.

Für die Leistungsbeziehenden ändere sich bei einem Anschluss hingegen nichts, verspricht Hepp. Die künftigen Leistungen seien deckungsgleich oder besser als die bisherigen:

«Zudem war es für uns als Vorstand wichtig, dass der Stützpunkt in Amlikon bestehen bleibt und auch alle Mitarbeitenden übernommen werden.»

Er habe auch Gespräche mit den Gemeinden geführt, welche Goodwill und Verständnis für das Ansinnen der Spitex zeigten. «Sie kennen unsere strategische Einschätzung. Infolge des geringen Einzugsgebiets wird der Verein mittelfristig nicht mehr bestehen können», sagt Lukas Hepp.