Amlikon: Trudi Stäheli näht Bäbikleider und hilft Kindern in Not

Amlikon Sie näht mit Herz an Puppenkleidern – wie eine 83-Jährige Bauernfamilien in Not ein Lächeln auf die Lippen zaubert Trudi Stäheli aus Amlikon näht und strickt Kleines im grossen Stil. Und macht so besondere Weihnachtsgeschenke für Bauernkinder in Not. Dabei wollte die 83-Jährige als Kind viel lieber mit Tieren ihre Zeit verbringen als mit Nadel und Faden. Daniela Huijser 07.10.2022, 04.50 Uhr

Trudi Stäheli zeigt eine Auswahl der Puppenkleider, die sie selber strickt. Bild: Daniela Huijser

Ein Sommerkleid, eine warme Hose mit Strickpulli, ein Faltenjupe mit ärmellosem Oberteil, ein schicker Pyjama – die Garderobe, die da fein säuberlich aufgehängt ist, lädt zum Anziehen ein. Die selbstgenähten und -gestrickten Kleidungsstücke sind eine Augenweide – eine Freude für die Trägerin. Was diese von ihrer Aussteuer hält, lässt sich allerdings nur vermuten. Denn die Trägerin ist eine Puppe.

Neun komplette Outfits sind von geschickten Händen extra für dieses «Bäbi» gefertigt worden. Designerin, Schneiderin und Strickerin ist Trudi Stäheli. Der 83-Jährigen strahlt die Freude über ihre Puppenkleider aus den wachen blauen Augen. Seit zehn Jahren näht und strickt die Seniorin aus Amlikon solche Kleidungsstücke für Puppen.

Karten von dankbaren Empfänger

Und zwar für die «Bäuerliche Sorgechratte», einen Verein, der Bauernfamilien in Not unterstützt.«Zu Weihnachten macht der Verein Päckli mit meinen Bäbis mit ihren jeweiligen Kleidern», erzählt die Rentnerin. Freudig zeigt sie ein paar Weihnachtskarten, die ihr von der Sorgechratte weitergeleitet wurden.

Es sind Karten von Familien, die sich für die Bäbis bedanken. Puppen, Stoffe und Wolle bekommt Trudi Stäheli von Menschen aus dem Dorf, denn längst hat sich ihr Engagement herumgesprochen. Das Hobby ist eigentlich erstaunlich bei einer Frau, die sagt:

«In die Nähschule ging ich nie gern. Viel lieber war ich draussen beim Vater, wo ich mich bewegen konnte.»

Trudi Stäheli mit drei komplett ausgestatteten Puppen. Bild: Daniela Huijser

Bewegen konnte und musste, denn Trudi Stäheli ist mit drei Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof in Zürchersmühle aufgewachsen. Der Vater hielt ein paar Kühe, Schweine, Hühner und Geissen. Während die Mutter, eine gelernte Schneiderin, im Haus Kleider nähte, half die kleine Trudi dem Vater auf dem Hof. «Als Kind träumte ich davon, später einmal wie Heidi mit vielen Geissen auf der Alp zu leben», sagt sie lächelnd. Ein Traum, der sich nicht erfüllte.

Zu jener Zeit wurde ein Mädchen nicht gefragt, was es für einen Beruf erlernen will. Die junge Trudi arbeitete nach der Schule zwei Jahre als Haushaltshilfe in Teufen. Danach kam die Appenzellerin für 14 Jahre in ein Restaurant nach Wald zu einer Familie, die auch eine Metzgerei betrieb. «Ich kümmerte mich vor allem um die drei Kinder, den Haushalt und half im Restaurant. Dort fühlte ich mich wie ein Teil der Familie», erzählt sie.

Als die junge Frau 1969 Werner Stäheli kennenlernte, war es Liebe auf den ersten Blick. Bald darauf feierten die zwei Hochzeit und zogen auf Werners Hof in Amlikon. Drei Kinder vervollständigten das Glück des Ehepaars. «Was hätte ich mir da noch mehr wünschen können», sagt Trudi Stäheli und lächelt. Längst hat der Sohn den Hof übernommen und die Töchter sind beide Mütter von drei Kindern geworden. Trudi Stäheli lebt heute allein in einer Wohnung beim Hof, seit 2013 ist sie verwitwet.

Gesellige Zeit mit den Landfrauen

Einen Teil ihrer Freizeit verbringt sie mit anderen Landfrauen. Alle zwei Wochen treffen sie sich, einmal zum Mittagessen, einmal zum Spielen; dann liest Stäheli ab und zu auch Geschichten im Appenzeller Dialekt vor, was die Kolleginnen schätzen. «Ich werde vermisst, wenn ich einmal nicht kommen kann», sagt sie verschmitzt lächelnd.

Die meiste freie Zeit verbringt Stäheli aber mit Nähen und Stricken. Seit sie für die Bäuerliche Sorgechratte «arbeitet», ist es ihr Ziel, jeweils sechs Bäbis auszustatten. So entstehen im Laufe von zwölf Monaten über 50 Kleidchen, Zweiteiler und Pyjamas. Sämtliche Oberteile, die sie näht, lassen sich mit Druckknöpfen verschliessen. So sei es zum Anziehen besser, als wenn man den Pulli über den Kopf ziehen müsse, sagt sie ganz praktisch und zieht einem Bäbi den Pulli aus.

Nun kommt nicht etwa der nackte Puppenkörper zum Vorschein. Nein, Stäheli näht auch Unterwäsche; farblich assortierte Leibchen und Höschen trägt das modische Bäbi darunter. Während sie die Puppen und die fertigen Outfits zeigt, erzählt die Bäuerin, dass sie selber als Kind eine Puppe hatte. «Aber ich spielte kaum mit ihr, mir waren die Tiere lieber, vor allem die Geissen», sagt sie.

Doch ihre grosse Leidenschaft gehört heute den Puppenkleidern, und das bleibe hoffentlich noch lange so, meint Trudi Stäheli: «Meine Finger sind noch guet zwäg, und zum Einfädeln habe ich eine Brille.»

www.sorgechratte.ch