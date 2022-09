Windpark Thundorf: Anwohner fordern mit Petition Mitspracherecht

Amlikon-Bissegg Windpark Thundorf: Einwohner von Wolfikon und Strohwilen fordern ihr Mitspracherecht ein – doch dafür fehlen ein paar lumpige Meter Die Gemeinde Amlikon-Bissegg informierte über den geplanten Windpark in der Nachbargemeinde. Die Befürworter betonten die Notwendigkeit, im Winter mehr Strom zu produzieren. Die Gegner stossen sich daran, dass drei Turbinen nahe an den Dörfern Wolfikon und Strohwilen geplant sind. Martin Knöpfel Jetzt kommentieren 30.09.2022, 16.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regierungsrat Walter Schönholzer nimmt die Petition von Ortsvertreter Fabian Meyerhans entgegen. Bild: Mario Testa

Für 100 Leute bietet der Saal der Destillerie Macardo Sitzplätze, es kamen aber 150 Interessierte am Donnerstagabend zum Informationsanlass über den Windpark Thundorf. Viele mussten stehen oder auf dem Boden sitzen. Der Windpark Thundorf mit den drei nah an Strohwilen und Wolfikon geplanten Windturbinen bewegt die Menschen. Die Gegner des Projekts waren offenkundig klar in der Mehrheit, wobei die Diskussion – geleitet von TZ-Redaktor Mario Testa – bis zum Schluss fair blieb.

Fürs Projekt warben Regierungsrat Walter Schönholzer sowie die EKZ-Vertreter Hanspeter Früh und Alfredo Scherngell. Das EW des Kantons Zürich (EKZ) will das Windparkprojekt realisieren. Nur mit einem Energiemix, der auch Windenergie beinhalte, könne die Stromlücke im Winter geschlossen werden, argumentiert Schönholzer.

«Wir müssen den Strom produzieren, den wir brauchen. Viel zu lange ist nichts gegangen, es muss jetzt schleunigst etwas gehen.»

Windturbinen erzeugten vor allem im Winter Strom und seien tausendfach erprobt. Deshalb brauche es diese. Der Grosse Rat habe die nötige Richtplanänderung beschlossen und die Windkraftgebiete im Thurgau festgelegt. Nun sei es an Thundorf, über den entsprechenden Zonenplan zu entscheiden.

Hohe Turbinen zum Schutz der Fledermäuse und für die optimale Ausnutzung

Gemäss den EKZ-Vertretern sind acht Windturbinen geplant, wobei das noch nicht in Stein gemeisselt sei. Drei stehen an der Gemeindegrenze zu Amlikon-Bissegg, fünf weiter westlich im Wald. «Die Turbinen müssen die Lärmgrenzwerte für Wohngebiete einhalten», sagt Alfredo Scherngell.

Alfredo Scherngell, Projektleiter EKZ. Bild: Martin Knöpfel

«Beim Schattenwurf gibt es in der Schweiz gar keine Richtlinien. Trotzdem achten wir drauf und orientieren uns an den deutschen Richtlinien.»

Geplant seien 160 Meter hohe Masten, um den guten Standort optimal auszunützen und aus Rücksicht auf die Fledermäuse. Als Abgleich für die Immissionen sollen je 2,5 Prozent des Umsatzes die Landeigentümer, die Gemeinde Thundorf und die betroffenen Nachbargemeinden zusammen erhalten – mit dem Geld sollen diese Umweltprojekte und Projekte fürs Gemeinwohl finanzieren.

Grosser Applaus für den Ortsvertreter

Nach den beiden Ausführungen von Walter Schönholzer und Alfredo Scherngell ist die Reihe an Fabian Meyerhans, Ortsvertreter von Wolfikon. «Nur 1,3 Meter trennen die Spitze der Windräder von unserer Gemeindegrenze. 1,3 Meter trennen uns also davon, mitbestimmen zu können – aber wir kriegen die Hauptlast der Immissionen ab», sagt er.

«Verschieben Sie die Standorte doch um zwei Meter zu uns, dann können wir mitbestimmen.»

Im ganzen Projektgebiet liege kein Haus so nahe an den Turbinen wie in Strohwilen und Wolfikon. Die knapp 400 Meter Distanz der Turbine zum ersten Haus stünden in keinem Vergleich zu anderen Windpärken. In Deutschland seien es bei ähnlichen Parks mit kleineren Rädern rund ein Kilometer.

Fabian Meyerhans stand im Fokus der Medien und gab auch nach dem Podium noch Interviews. Bild: Mario Testa

In einer akribisch und in langer und intensiver Recherchearbeit entstandenen Präsentation argumentiert Meyerhans gegen seine Vorredner. So liefere der Windpark laut Messdaten im Herbst am meisten Strom und nicht im Winter, der Wert der Häuser würde sinken und zudem würde sehr viel Wald zerstört beim Bau der Anlage. Meyerhans überreicht eine Petition an Regierungsrat Walter Schönholzer, welche bis auf zwei Personen alle Einwohnerinnen und Einwohner von Strohwilen und Wolfikon unterzeichnet haben und welche ein Abstimmungsrecht über die drei nah gelegenen Windenergieanlagen fordert. Mit Zurufen und langanhaltendem Applaus bedanken sich die Gäste im Saal bei Meyerhans für dessen engagierten Kampf gegen die Windturbinen.

Heinz Wendel, Ortsvertreter von Strohwilen, kritisiert die geplante Nutzung des Waldes ausgerechnet für eine derart grosse Anlage, während sonst alles andere im Wald nichts zu suchen habe. Zudem könnten sie als Ortsvertreter nichts bewirken und seien viel zu spät überhaupt erst in die Begleitgruppe aufgenommen worden.

Gemeinderat hat Projekt lange unterschätzt

Gemeindepräsident Thomas Ochs räumt in der anschliessenden Diskussion ein, dass der Gemeinderat zwar schon seit einigen Jahren vom Projekt in Thundorf wusste, sich aber nicht klar war über die Auswirkungen auf seine Gemeinde – und deshalb lange nichts unternommen hatte. Er hoffe nun, dass der Abend für ein Umdenken bei der EKZ und den Ämtern führe und seine Gemeinde nicht weiter aussen vor gelassen werde bei der Entscheidung. Und er macht auch eine Ansage: «Verzichten Sie auf die beiden Turbinen, die Strohwilen und Wolfikon am nächsten stehen. Das würde 80 Prozent der Probleme lösen», sagt Ochs.

Referat vor einem vollen Saal: 150 Interessierte verfolgen die Ausführungen von Alfredo Scherngell, Projektleiter EKZ. Bild: Mario Testa

Zweieinhalb Stunden harren die 150 Interessierten im Saal aus und verfolgen das Podium. Einige richten zum Schluss auch noch Fragen oder deutliche Kommentare an die Vertreter der Regierung und der EKZ. Dann endet der Abend mit einem Glas Wein und die angestaute Hitze weicht langsam aus dem Saal der Macardo.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen