Die Olma-Säuli trainieren für ihre Rennen in Amlikon-Bissegg

Amlikon-Bissegg Schweinisches Trainingscamp: Eine Familie aus Amlikon-Bissegg trainiert die Olma-Säuli für ihren grossen Auftritt Am Donnerstag geht es los. Die Olma öffnet ihre Tore und neben der weltberühmten Bratwurst und dem Jahrmarkt gehören die Säulirennen zu den Highlights der Messe. Auf diesen Auftritt werden die Schweine in der Nähe von Amlikon-Bissegg vorbereitet. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 10.10.2022, 17.30 Uhr

Familie Milz aus Amlikon-Bissegg trainiert die Säuli für das Rennen in der Olma-Arena. Bild: Donato Caspari

Um Punkt 16 Uhr geht auf einem Hof in der Gemeinde Amlikon-Bissegg die Post ab. Oder besser gesagt, das Säuli geht ab. Dann nämlich starten die Trainings der Olma-Säuli. Susanne Milz ist die Cheftrainerin der Schweine auf dem Hof. Das Training habe vor wenigen Wochen begonnen, sagt die Thurgauerin. «Angefangen hat das Ganze mit dem Anziehen der Mäntelchen, auf denen die Sponsoren draufstehen. Allein das ist eine Tagesarbeit», sagt Milz.

Die 15 Rennschweine sind mittlerweile auserkoren. Am Anfang seien 20 Schweine im Stall zur Auswahl gestanden. «Ich gehe dann in den Stall und schaue, welche Schweine besonders handzahm und gut gesinnt sind», sagt Susanne Milz. Die Wahl der Schweine sei auch wohlüberlegt und könne nicht einfach von jedem gemacht werden. «Unser ehemaliger Lehrling Marc wählt die Säuli für das Rennen aus», sagt Susanne Milz. Sie sei lediglich der Talentscout.

Die Rennsäuli im Training. Video: Donato Caspari

Die Sponsoren und die Namen der Schweine sind ebenfalls schon gesetzt. Einige der Namen sind dem Gastkanton Graubünden gewidmet. Allegra, Lenzerheidi, Röteli oder Saubünda heissen die Schweine beispielsweise. Aber auch altbekannte Namen wie Schützi und Specktakel sind wieder mit von der Partie.

Zweimal täglich ein Rennen

Seit über 25 Jahren besuchen die Rennschweine der Olma das Trainingslager in Amlikon-Bissegg. Die Abläufe sind klar geregelt und auf dem Hof befindet sich die nachgebaute Rennstrecke. Originalgetreu sind auch Banner zu sehen und die typische Olma-Musik ertönt aus zwei Boxen. Susanne Milz führt die Schweine zusammen mit ihrer Schwiegertochter Emi zu den Startboxen. «Bis wir die Schweine ein erstes Mal in diesen Boxen hatten, musste die ganze Familie inklusive Lehrling mithelfen», sagt Milz.

Heute gehen die Schweine schon fast von allein in die Boxen. Es ertönt die Startmusik und bei bestem Wetter halten die ersten fünf Schweine ein packendes Rennen ab. «Wir gewöhnen die Schweine an den ganzen Ablauf der Olma. Mit Musik, mit der Strecke und, wenn möglich, auch mit ein wenig Publikum.»

Manchmal lassen sich die Säuli auch vom Rennen ablenken. Bild: Donato Caspari

Jede Abweichung von diesem Ablauf ist eine Ablenkung für die fokussierten Säuli. Dazu gehört auch der Kameramann der «Thurgauer Zeitung». «Das kennen die Schweine noch nicht, mal schauen, wie sie darauf reagieren», sagt Milz vor dem zweiten Durchgang. Tatsächlich ereignet sich vor dem Fotografen ein kleiner Stau, doch nach einer kurzen Verzögerung auf der Hälfte der Strecke rennen die Schweine, mit einem Kampfgewicht von 60 Kilogramm, weiter.

Erste Fans kommen und prüfen ihre Wettchancen

Die Schweine sind alle ungefähr ein halbes Jahr alt. «Schweinekenner reden eigentlich nie vom Alter, sondern immer vom Gewicht», sagt die Amlikerin. Dass die Weibchen alle so jung rennen, sei wichtig. Wären sie geschlechtsreif, würden sie das Rennen nicht bestreiten und auch die Haltung in so einer Gruppe wäre schwierig. «In diesem Alter sind die Säuli noch friedlich miteinander. Kämpferisch werden sie erst auf der Rennstrecke, wenn es ernst gilt.»

Am Ende der Rennstrecke wartet das Futter auf die Schweine. «Das ist für die Tiere jetzt ihr Essensritual. Zuerst wird gerannt, dann gibt es Futter», sagt die Schweinetrainerin. Nach der ersten Startmusik gesellen sich ein paar Zuschauer und drei Kinder zum Spektakel. «Wir müssen doch schauen, auf wen wir wetten wollen», sagt der Nachbar der Familie Milz. Solch ein Zustand sei ideal und gehöre zum Training dazu. «An der Olma hat es auch Publikum, das die Schweine anfeuert. So gewöhnen sich die Tiere gleich daran», sagt Susanne Milz.

Susanne Milz, Trainerin der Olma-Säuli. Bild: Donato Caspari

Das Publikum löse in den Schweinen verschiedene Gefühle aus. «Einige werden von diesem Zustand abgelenkt oder die Kinder auf der Tribüne sind interessanter als die Rennstrecke. Andere wiederum zünden dann so richtig den Turbo und sind noch schneller unterwegs als sonst.» Eine Prognose, welche Sau den Wettgewinn sichert, kann die Trainerin nicht geben. Das sei tagesformabhängig.

«Ich dachte schon oft, ein Säuli sei schnell, und dann hat dieses kein einziges Rennen gewonnen. Manchmal rennen einige Schweine auch schneller zurück als hin.»

Das Tierwohl steht für die Familie an erster Stelle

Der herzliche Umgang mit den Tieren fällt auf. Susanne Milz redet mit den Tieren wie ein Fussballtrainer mit den Nachwuchstalenten. Jedes Tier kennt sie beim Namen und auch die originalgetreue Rennstrecke kann nur von jemandem stammen, dem das Tierwohl am Herzen liegt. «Die Säuli haben es gut bei uns. Wir haben auch gute Gesetze dazu und bei uns bekommen sie zusätzlich noch zweimal am Tag Auslauf», sagt Milz.

Für die Schweine bedeute dieses Vorgehen auch keinen zusätzlichen Stress oder eine negative Auswirkung. Viel mehr können die Tiere so den Auslauf geniessen.

Auch der Einlass in die Startbox will geübt sein. Bild: Donato Caspari

Zudem werde sie immer wieder kontrolliert. Es sei aber auch wichtig, dass es den Tieren gut geht. Zudem wolle niemand kranke Schweine im Stall. «Wir halten aus diesem Grund die Rennsäuli nach der Olma auch getrennt von den anderen Tieren in einem Stall. So können sie aus St.Gallen auch keine Krankheiten einschleppen.» Die Schweine werden nach der Messe zurückkehren zur Familie Milz.

Früher oder später treten dann aber auch sie die letzte Reise zu einem Metzger an. «Es sind Mastschweine. Das ist der Kreislauf. Aber so sehen wir auch, dass Mastschweine schnell sind», sagt die Trainerin. Der einzige Nachteil sagt Susanne Milz etwas ironisch: «Das Fleisch könnte etwas zäher sein.»

Zwei Tage vor der Olma wird umgezogen

Die Schweine bleiben noch bis am 11. Oktober auf dem Hof in Amlikon-Bissegg. Danach kommen sie in ihr Quartier auf dem Olma-Messegelände. «Wir müssen in den letzten zwei Tagen die Säuli mit der neuen Umgebung vertraut machen. Auch der Untergrund ist anders», sagt Milz. In der Olma-Arena ist der Untergrund aus Sand, im Trainingscamp im Kanton Thurgau rennen die Tiere auf Wiese und Schlamm.

Das erste Mal so richtig ernst gilt es für die Säuli ab dem 13. Oktober. Bis dahin steht noch ein strikter Trainingsplan auf dem Programm. Zweimal täglich, einmal um halb 9 und einmal zur Olma-Zeit um 16 Uhr, bestreiten die Tiere ein Rennen auf der Übungsbahn.

Welches Säuli wird das schnellste sein? An der Olma wird sich das zeigen. Bild: Donato Caspari

An der Olma können Besucherinnen und Besucher jeweils um 16 Uhr das Rennen in der Arena anschauen. Auf die Schweine Gischastar, Pontrosina oder Quitscher kann dann gewettet werden. Und egal, welches Schwein gewinnt in der St.Galler Arena, ohne das Thurgauer Trainingscamp wären die Säuli nur halb so schnell.

