Amlikon Am Steuerknüppel: Jugendliche fliegen lautlos in den Sonnenuntergang Vergangene Woche hat das Sportamt Thurgau das Jugendsportcamp «Learn to fly» auf dem Flugplatz in Amlikon durchgeführt. Dank des heissen Wetters kamen die acht jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu zwei aussergewöhnlichen Flügen. Mario Testa

Ein Segelflieger startet in Amlikon mit der Winde zu seinem Sonnenuntergangsflug. Bild: Mario Testa

Früh raus ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Segelflug-Kurses am Donnerstag. Um genau 5.11 Uhr hoben die beiden ersten mit ihren Fluglehrern vom Flugfeld in Amlikon ab. «Wir haben einen Flug in den Sonnenaufgang gemacht, das war sehr eindrucksvoll», sagt Claudio Lang. Der 14-jährige Sekundarschüler aus Gachnang hat sich für den Kurs angemeldet, da ihn die Fliegerei interessiert und sein Gotti auch Motorflieger fliegt.

Claudio Lang, Kursteilnehmer aus Gachnang. Bild: Mario Testa

«Segelfliegen ist im Vergleich dazu viel ruhiger. Man ist zwar abhängiger vom Wetter, aber wenn man mal oben ist, ist es einfach wunderbar.»

Seit Montag verbringt er mit den anderen Kursteilnehmern die erste Ferienwoche auf dem Gelände des Flugplatzes in Amlikon. Tagsüber wird geflogen, übernachtet wird in Mobilehomes auf dem Campingplatz des Flugplatzes. Claudio Lang gefällt die Kurswoche so gut, dass er auch in Zukunft weiterfliegen will. «Ich will der Segelfluggruppe Cumulus beizutreten, mit 16 Jahren dann die Lizenz und nach 50 Flugstunden auch Passagierflüge machen.»

Ein Segelflieger startet in Amlikon in den Sonnenuntergang. Video: Mario Testa

Das Sportamt bietet den Kurs an

Manuel Keller ist Leiter des Kurses, welches das Sportamt Thurgau seit vielen Jahren immer in den Sommerferien veranstaltet. Das Amt vertraut bei der Durchführung des Kurses auf die Mitglieder der Segelfluggruppe Cumulus, die das Camp mitorganisiert. «Wir stellen die zwei Fluglehrer Jonas Langenegger und Mike Näf, den Vize-Lagerleiter und Windenchef Sam Müller und mich als Lagerleiter», sagt Keller. Ihn freut, dass unter den acht Teilnehmenden am Kurs auch zwei junge Frauen sind. «Das ist immer gut für den Teamspirit.»

Manuel Keller, Kursleiter. Bild: Mario Testa

Anfang der Woche durften die Kursteilnehmer mit den Fluglehrern hoch hinaus und wurden dazu mit einem Motorflugzeug in den Himmel geschleppt. «So haben sie anfangs mehr Zeit, um die Steuerführung und Koordination zu lernen», sagt Keller. Nach drei Schlepps standen dann Windenstarts auf dem Programm, um das Landen und Starten zu üben.

«Sie brauchen schon noch etwas Hilfe am Boden, aber in der Luft sind sie praktisch selbstständig.»

Eine Kursteilnehmerin filmt ihre Kollegen, wie sie auf dem Flugplatz in den Sonnenuntergang starten. Bild: Mario Testa

Das Wetter habe wunderbar mitgespielt während der Kurswoche. Montag und Dienstag waren super Tage. «Es war aber anspruchsvoll von den Temperaturen her. Deshalb haben wir am Donnerstag sehr früh angefangen und machen am Abend etwas länger. Am Nachmittag war Siesta angesagt mit einem Bad im Pool auf dem Flugplatz.»

Eine speziell schöne Ausnahme

Eines der beiden Flugzeuge landet auf dem Flugplatz. Bild: Mario Testa

Dank des frühen Starts in den Tag mit den Sonnenaufgangsflügen und der Pause am Nachmittag kommen die Kursteilnehmenden am Donnerstagabend auch noch in den Genuss eines Sonnenuntergangsfluges. Dieser Tag ist dann auch speziell und steht längst nicht jedes Jahr auf dem Programm, sagt Manuel Keller.

«Die Luft ist sehr ruhig und das Licht fantastisch – ideale Bedingungen, um den letzten Abend noch zu geniessen.»

Solche Sunrise- und Sunset-Flüge seien schon eine Ausnahme. «Die Crew muss bereit sein, früh aufzustehen und spät nach Hause zu gehen.»

Beat Benz, Obmann Segelfluggruppe Cumulus, Amlikon. Bild: Mario Testa

Auch Beat Benz, Präsident der Fluggruppe Cumulus, verfolgt das Treiben am Donnerstagabend. Mit seinem Verein führe er die Kurse immer sehr gerne durch. «Unser Hauptargument ist, dass wir junge Piloten bekommen. Es gibt jedes Jahr ein, zwei, die weitermachen.» Aber um den Kurs überhaupt durchführen zu können, brauche es gute Leute, die Freude an der Arbeit mit den Jugendlichen haben, mit Begeisterung dabei sind und bereit sind, eine Ferienwoche zu opfern. «Es ist alles Fronarbeit der Piloten und Helfer.»

