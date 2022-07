Affeltranger Bauer pflanzt Zuckerrüben statt sie zu säen

Affeltrangen Pflanzen statt Säen: Landwirt spart viel Zeit mit einer neuen Methode im Biozuckerrüben-Anbau Martin Waelti ist Biozuckerrüben-Produzent aus Affeltrangen. Mit einer neuen Methode will er Geld und Zeit sparen. Ruth Bossert 22.07.2022, 16.35 Uhr

Biobauer Martin Waelti in seinem Feld mit Zuckerrüben. Bild: Ruth Bossert

Als der Affeltranger Landwirt Martin Waelti die Biozuckerrüben Mitte April auf seinem zwei Hektaren grossen Feld pflanzte, war jedes der 160'000 Pflänzchen in etwa so gross wie ein Nüsslisalat. Heute schaut er zufrieden über das sattgrüne Feld und freut sich: «Das kommt gut», sagt er zufrieden.

Wenn die Pflanzen gesund bleiben, von Unwettern verschont werden und die Vegetation normal verläuft, sollte er Ende September ungefähr 130 Tonnen Biozuckerrüben ernten können. Daraus produziert die Zuckerfabrik in Frauenfeld, bei einem durchschnittlichen Zuckergehalt von 15,5 Prozent, 20 Tonnen reinen Biozucker, der mit dem Biosuisse-Knospe-Label vorwiegend bei Coop im Verkaufsgestell stehen wird.

Setzlinge machen weniger Handarbeit

Generell ist der Anbau von Zuckerrüben sehr arbeitsintensiv. Schädlinge und Unkraut geben viel Arbeit. Besonders zu schaffen machen sie den Biobauern, weil sie keine Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen, erklärt der 34-Jährige. Er hat den Virus vom Biozuckerrüben-Anbau von seinem Vater übernommen. Das viele Unkrautjäten als Bub, Martin Waelti war 13-jährig, als sein Vater das erste Mal Biozuckerrüben säte, hat ihn nicht davon abgehalten. Die Unkrautbekämpfung und der Kampf gegen die Schädlinge brauchen aber sehr viel Zeit und Energie. Deshalb bleibe man vorläufig bei zwei Hektaren.

Im vergangenen Jahr machte Martin Waelti erstmals den Versuch mit Pflanzen statt Säen und sieht keinen Grund, wieder zum Säen zurückzukehren. «Natürlich kosten die Pflanzen einiges, doch mit dem verminderten Aufwand bei der Unkrautbekämpfung und dem kleineren Bedarf an Personal ist das für mich ein klarer Vorteil.» Früher, als er gesät hat, rechnete er mit 200 Stunden Handarbeit pro Hektare. Seit er die Zuckerrübenpflanzen setzt, habe sich die Handarbeit im Idealfall auf ungefähr 50 Stunden pro Hektare verringert.

Für Waelti ist es schwierig, einen durchschnittlichen Stundenlohn zu nennen, zu unterschiedlich seien Ertrag, Zuckergehalt und Handarbeit, die je nach Witterung und Schädlingsbefall stark variieren können.

Er will sich den technischen Entwicklungen nicht verschliessen

Mit Interesse schaut Martin Waelti auf die Entwicklung von Hightechlösungen, die im Jahr 2020 am Strickhof erstmals vorgestellt wurden und die bereits auf Praxisbetrieben in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in der Schweiz, im Einsatz sind. Diese solarbetriebenen, autonomen Hackroboter arbeiten sechsreihig, und Waelti ist überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese auch hier öfters anzutreffen seien. «Ich bleibe jedenfalls am Ball und verschliesse mich nicht gegen die technische Entwicklung.»

Der Betriebsleiter erklärt, dass die Zuckerrübe in der Fruchtfolge eine sehr wichtige Rolle spiele und er auch deshalb nicht auf deren Anbau verzichten möchte. Auf seinem 35-Hektaren-Biobetrieb baut er neben den Zuckerrüben noch Kartoffeln, Mais, Weizen, Hafer an; ausserdem legt er Kunstwiesen an. Zudem macht er Saatgutvermehrung. Für ihn zählt die Vielfalt, damit werde auch das Risiko auf alle Kulturen verteilt. Speziell im Biozuckerrüben-Anbau sind die Produzenten jedoch gesucht.