Thurgau: Kanton erlässt sofortiges Feuer- und Feuerwerksverbot

Auf ganzem Kantonsgebiet hat das Departement für Bau und Umwelt ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen. Darin eingeschlossen ist auch ein Feuerwerksverbot. Dieses darf zwar verkauft, aber nicht abgebrannt werden. Die Anordnung tritt per sofort in Kraft.

Hans Suter Aktualisiert 22.07.2022, 16.25 Uhr