Weinfelden Thurgau: «Ich habe das Video, vergiss nicht» – Mann droht 15-Jährigen mit Sexaufnahmen Ein 23-jähriger Deutscher steht wegen Sexualdelikten vor dem Bezirksgericht Weinfelden. Sein jüngstes Opfer war damals 13 Jahre alt: Für den Staatsanwalt ist er ein Vergewaltiger. Der Verteidiger sagt, sein Mandant habe eine zweite Chance verdient. Der Prozess gibt Einblick in das Sexualverhalten Jugendlicher in Zeiten von Social Media und Dating-Plattformen. Ein Urteil ist noch nicht gefallen. Ida Sandl Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Privatsphäre Schlafzimmer: Bei Sexualdelikten steht oft Aussage gegen Aussage. Bild: Nikita Kulchitskiy

/Ghetty Images

Meistens will er Oralsex und meistens bekommt er ihn schon beim ersten Treffen. Die Mädchen, die er sich dafür aussucht, sind oft noch keine 16 Jahre alt. Viele lernt er über Dating-Apps oder auf Social Media kennen. Erst wird gechattet, dann werden Nacktfotos ausgetauscht. Sobald die Mädchen das Interesse verlieren, setzt der mittlerweile 23-Jährige Druck auf. Er werde die Fotos an Freunde weiterschicken oder ins Netz stellen, droht er. Das klappt in der Regel, die Mädchen sind naiv und lassen sich einschüchtern. Manchmal verspricht er Geld für Sex, das er in Wahrheit gar nicht hat, denn er ist arbeitslos und wohnt bei den Eltern.

Das jüngste Opfer brachte den Stein ins Rollen

Zehn Opfer sind es innerhalb eines Jahres, das jüngste war zum Zeitpunkt der Tat 13 Jahre alt. Es ist das Mädchen, das die Polizei eingeschaltet und so die Sache ins Rollen gebracht hat. Erst anhand des Chatverlaufs erfuhren die Ermittler von den anderen jungen Frauen. Und erst nachdem die Polizei sie vorgeladen hatte, erstatteten diese Frauen Strafanzeige.

Der stämmige junge Mann, der am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Weinfelden steht, spricht von Beziehungen und ein paarmal sogar von Liebe. Er habe die Frauen nicht wegen Sex erpresst, sondern nur gewollt, dass sie die Verabredung einhalten.

«Ich weiss nicht, wie man flirtet, wie man eine Frau dazu bringt, sich mit einem zu treffen.»

Aus seiner Sicht war der Sex meistens einvernehmlich. Zumindest will er nicht gemerkt haben, dass die Frauen es gar nicht gewollt hätten.

Seit etwa zwei Jahren lebt der Beschuldigte in einem Massnahmenzentrum für junge erwachsene Straftäter. Dort biete sich ihm die Chance, eine Lehre zu machen. Das sei sein Ziel, obwohl es schwierig für ihn sei.

«Ich habe viele schulische Defizite.»

Er wolle aber an seinen Fehlern arbeiten. Das klingt vernünftig, doch die Berichte seiner Therapeuten und Lehrmeister tönen anders. Da ist die Rede davon, dass er die Probezeit kaum schaffen werde, obwohl sie bereits verlängert worden sei. Immer wieder verschwinde er viel zu lange aufs WC. Sein grosses Problem ist Cannabis, das er immer noch konsumiert, obwohl es in der Einrichtung verboten ist. Mit 15 hat er damit angefangen. «Dadurch habe ich viel verloren und vieles versäumt.» Jetzt möchte er eine Therapie machen, um von der Sucht loszukommen.

Staatsanwalt: Der Beschuldigte habe das Altersgefälle zu seinen Opfern ausgenützt

Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigt ihm eine mittelgradige Rückfallgefahr. Er sei in seinem Sozialverhalten und in der Persönlichkeitsentwicklung schwer gestört. Der Staatsanwalt wirft dem Beschuldigten zweifache Vergewaltigung und in acht Fällen sexuelle Nötigung vor, teils sei es beim Versuch geblieben. Eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monate in einem Massnahmenzentrum für junge Erwachsene sei angemessen. Es gebe zwar schwerere Fälle, doch habe der Beschuldigte das Altersgefälle zu seinen Opfern ausgenützt. Zudem soll der gebürtige Deutsche für 15 Jahre des Landes verwiesen werden und 20 Jahre keinen Beruf ausüben dürfen, bei dem es zu regelmässigem Kontakt mit Minderjährigen kommt.

Das Bezirksgericht Weinfelden hat seinen Sitz an der Bahnhofstrasse. Bild: Reto Martin

Der Staatsanwalt fragt sich allerdings auch, ob der Beschuldigte die Chancen, die ihm das jetzige Massnahmenzentrum biete, überhaupt verdiene:

«Er tritt sämtliche gut gemeinten Hilfestellungen mit Füssen.»

Mit einem Eventualantrag überlässt es der Staatsanwalt dem Gericht, für den Beschuldigten eine stationäre Massnahme nach Art. 59 Strafgesetzbuch anzuordnen. Das käme einer kleinen Verwahrung für gefährliche Straftäter gleich. Bei der wird alle fünf Jahre der Erfolg der Therapie überprüft.

Für den Verteidiger wäre dies eine verheerende Sackgasse: «Dort wird erst noch ein richtiger Krimineller aus ihm.» Sein Mandant sei kein Vergewaltiger und erst 23 Jahre alt. Das Massnahmenzentrum mit der Chance auf eine Lehre sei der richtige Ort. «Geben Sie ihm eine zweite Chance», appelliert er ans Gericht.

Verteidiger: «Der Strafantrag ist total überrissen»

Nach Ansicht des Verteidigers liege keine sexuelle Nötigung vor und schon gar keine Vergewaltigung. Der Beschuldigte habe sich lediglich der mehrfachen sexuellen Handlung mit Kindern und der versuchten sexuellen Handlung mit Minderjährigen schuldig gemacht. Die achteinhalb Jahre seien total überrissen, ebenso die Genugtuungsforderungen von zwei Opfern in Höhe von 20’000 sowie 25’000 Franken. Eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten hält der Verteidiger für angemessen.

Zur Begründung führt er aus, dass die meisten Opfer nur knapp jünger als 16 oder 18 Jahre gewesen seien. Nicht alle wären unerfahren gewesen. Die Frauen hätten zum Teil widersprüchliche Aussagen gemacht. Der Verteidiger ist überzeugt, dass die Tatvorwürfe manchmal erst geäussert worden seien, nachdem die Polizistinnen mit suggestiven Fragen nachgebohrt hätten.

Nach elf Stunden Verhandlung hatte der Beschuldigte das Schlusswort. Er entschuldigt sich bei den Frauen und sagt, er hoffe auf eine zweite Chance. Das Bezirksgericht Weinfelden wird sein Urteil schriftlich mitteilen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen