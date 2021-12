Wie eine Frau in der kirchlichen Notherberge Thurgau zur Ruhe kam

WEINFELDEN «Hier bin ich zur Ruhe gekommen» – wie eine Frau dank der kirchlichen Notherberge Thurgau in ihrem Leben wieder Tritt fasste Drei Kinder hat sie allein grossgezogen, teilweise vier Jobs gleichzeitig gemanagt und mit ihrer psychischen Erkrankung einen Weg gefunden. Doch dann kommen körperliche Beschwerden, Job- und Wohnungsverlust dazu. Zu viel auf einmal. In der Notherberge kommt die 53-jährige Frau aus dem Thurgau wieder auf die Beine. Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.20 Uhr

In ihrem Zimmer in der Notherberge hatte die 53-jährige Frau einen Monat Zeit, um sich neu zu orientieren. Bilder: Benjamin Manser

Knarrende Treppen, eine gemütliche, warme Stube, holzverkleidete Wände und Decken: Dieses Haus beim Bahnhof in Weinfelden ist nicht einfach ein Haus, es ist ein Daheim. Geführt wird es von Hausleiterin Linda Roth. Doch wer hier in der kirchlichen Notherberge wohnt, dem hat das Leben einige Steine in den Weg gelegt. Die verschiedensten Schicksale sind unter diesem Dach vereint, ihre Notlage ist der gemeinsame Nenner. Und dass sie nur vorübergehend eine Wohngemeinschaft bilden. «Wir sind fast immer voll belegt», sagt Linda Roth.

Linda Roth, Hausleiterin in der Notherberge.

«Vom 18-Jährigen bis zur 81-Jährigen sind alle Altersgruppen vertreten. Es sind meist etwas mehr Männer als Frauen bei uns.»

Die Leute können maximal drei Monate hier wohnen, in diesen Wochen haben sie Zeit, ihr Leben neu zu ordnen. Das Haus verfügt über verschiedene Zimmer, zwei Küchen und Badezimmer und eine geräumige Stube.

Von der Klinik als Übergang in die Notherberge

Die 53-jährige Melanie Moser * hat einen Monat hier gelebt und ist vor einem Tag in eine WG umgezogen – ein erster Schritt zurück in ein selbstständiges Leben. Ganz die Gastgeberin fragt die 53-Jährige, ob der Besuch einen Kaffee möchte, und serviert ihn zusammen mit einem Glas Wasser.

Sie kennt sich aus in der Gastronomie, jahrelang hat sie in verschiedensten Restaurants, Bäckereien und Mensas gearbeitet, manchmal waren es vier Jobs parallel. Doch im September hat ihr Körper laut «Stopp» gerufen in ihr von Arbeit geprägtes Leben. Plötzlich ging nichts mehr. Sie sagt: «Diese Leere und Kraftlosigkeit kann ich fast nicht beschreiben. Es war unheimlich.»

Ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik wurde nötig. Es ist nicht der Erste. Als sie 27 Jahre alt und für zwei kleine Kinder verantwortlich war und eine Trennung von ihrem oft zornigen Ehemann hinter sich hatte, wurde in der psychiatrischen Klinik in Herisau eine bipolare Störung bei ihr diagnostiziert. Doch mit einer medikamentösen Behandlung und einem achtsamen Umgang mit ihrer Psyche bekam sie die Aufs und Abs in den Griff, konnte damit leben und für ihre Kinder sorgen.

Rückenweh, Arthrose in allen Gelenken

«Ich bin etwas nervös», sagt die mittelgrosse Frau mit dem kastanienbraunen Haar und der Brille, die sie lässig auf dem Scheitel platziert. Dann erzählt sie weiter aus ihrem Leben, erklärt, warum sie ihr Weg in diesem Herbst in die Notherberge geführt hat. Ihre drei Kinder hätten mittlerweile alle ihr eigenes Leben, alle die Ausbildung abgeschlossen. Immer wieder betont sie, wie wichtig es ihr sei, dass sie ihre Kinder mit ihrem Leben nicht belaste.

«Die Kinder waren immer mein Mittelpunkt.»

Nach den psychischen Beeinträchtigungen folgen körperliche Beschwerden, Rückenweh, Arthrose in allen Gelenken. Vor sieben Jahren wollte sie aus Verzweiflung ihrem beschwerlichen Leben mit Medikamenten ein Ende setzen.

Ihre letzte Stelle in einer Mensa einer grossen Firma im Thurgau habe sie geliebt. Doch sie konnte die strenge Arbeit in der Küche mit den quälenden Schmerzen in Knien und Füssen nicht mehr bewältigen. Fast scheint es so, als ob ihr Körper genau so lange durchhielt, bis auch das jüngste Kind auf eigenen Beinen stand.

Blumen sorgen in der Herberge für eine wohnliche Atmosphäre.

Als sie von der Entlassung aus der psychiatrischen Klinik erzählt, schiessen ihr Tränen in die Augen. Es ist das einzige Mal während des Gesprächs. «Ich bin in der Klinik nicht zur Ruhe gekommen und habe auch nach der Entlassung keine wirkliche Hilfe erhalten, bin überall aufgelaufen. Das hat mich richtig betroffen gemacht», sagt Melanie Moser. Mit ihrer halben IV-Rente, von der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten muss, wäre der einzige Weg gewesen, bei ihrem Sohn einzuziehen. «Doch das wollte ich nicht. Ich will meine Kinder mit meinen Problemen nicht noch mehr belasten.»

Christliche Werte werden gelebt

In dieser Situation bekam sie den Tipp, sich bei der kirchlichen Notherberge Thurgau in Weinfelden zu melden. Linda Roth hatte ein Zimmer frei, sie konnte sofort einziehen. «Wir sind oft voll belegt, doch wenn etwas frei ist, geht es bei uns sehr unbürokratisch zu und her», so Roth. «Abklärungen mit und über die hilfesuchende Person machen wir oft erst nach dem Einzug.» Obwohl die Herberge privat vom katholischen Gemeindeleiter in Weinfelden gegründet wurde und dann vor gut einem Jahr in einen Verein überführt worden ist, ist sie nicht kirchengebunden.

«Bei uns ist jeder hilfesuchende Mensch willkommen.»

Die christlichen Werte würden hier gelebt, missioniert werde nicht, Fragen werden aber beantwortet und ein paar Bücher mit christlichen Themen stehen im Bücherregal.

Im Bücherregal der Notherberge stehen auch ein paar christliche Bücher.

Jeder Mensch bringe sein eigenes Schicksal mit. Manche blieben die vollen drei Monate, manche auch nur eine oder zwei Nächte. «Ab und zu bringt uns auch die Polizei eine Person in einer Notsituation vorbei.» Linda Roth, die Tag und Nacht für die Herberge telefonisch erreichbar ist, erzählt von einem Touristen, der ausgeraubt wurde und mit nichts dastand. Die Polizei in Romanshorn habe sich bei ihnen erkundigt, ob ein Zimmer frei sei. Geschlafen habe er dann im Notfallbett der Notherberge, ein Zugticket zum Konsulat für den nächsten Tag bekam er von einer Kirche in Romanshorn gespendet.

Die Hausleitung hilft den Menschen, so gut es geht, doch psychiatrische Betreuung oder berufliche Hilfestellungen könne sie nicht bieten. Aber sie könne die Menschen an die richtigen Stellen weiterleiten. Tipps geben, wo eine Türe aufgehen könnte.

Die Süssigkeiten für die Bewohnenden sind ein Geschenk.

Zusammengewürfelte Wohngemeinschaft

Melanie Moser ist im Haus an der Pestalozzistrasse in Weinfelden gleich auf zwei offene Türen gestossen – auch dank der Sicherheit, die sie im geschützten Rahmen der Notherberge finden konnte. «Schon nach einer Woche bin ich hier zur Ruhe gekommen und habe wieder Mut gefasst. Ich habe ein WG-Zimmer gefunden und eine Stelle in einer Brockenstube.» In der Notherberge möchte sie gerne weiterhin ein- und ausgehen, als ehrenamtliche Mitarbeiterin mithelfen.

Auch wenn die Menschen in der zusammengewürfelten Wohngemeinschaft dieser Notherberge kaum etwas gemeinsam unternehmen oder am Abend nur selten zusammen in der gemütlichen Stube sitzen, möchte der Vereinsvorstand an Weihnachten einen gemeinsamen Anlass für alle organisieren. Denn Weihnachten passt zu diesem Haus – hier hätten auch Maria und Josef auf ihrer beschwerlichen Reise Unterschlupf gefunden.

* Name der Redaktion bekannt

Die Kirchliche Notherberge Thurgau Die Kirchliche Notherberge wurde vom katholischen Gemeindeleiter Armin Ruf in Weinfelden privat ins Leben gerufen. Im November 2020 konnte dann ein Verein gegründet werden, der die Trägerschaft der Notherberge übernommen hat. Die Notherberge ist ein Ort, der Menschen in akuter Not kurzfristig und unkompliziert eine Unterkunft bietet. Die Menschen sollen in ihrer schwierigen Lebenssituation zur Ruhe kommen und von dieser Basis aus ihr Leben neu gestalten können. Aufgenommen werden Menschen ab dem 18. Lebensjahr aus dem Kanton Thurgau oder Personen, die in der Schweiz gemeldet sind. Für Asylbewerber und Ausländer ohne Wohnsitz in der Schweiz sind zwei Übernachtungen möglich. Das Haus in der Nähe des Bahnhofs in Weinfelden hat fünf Zimmer mit Bett, Schrank und Tisch. Dazu kommen zwei Notbetten im Dachgeschoss, ein Gemeinschaftsraum und eine Waschküche. Auf jeder der beiden Etagen hat es eine Küche und ein Bad. Pro Woche kostet der Aufenthalt 105 Franken, pro Monat 460 Franken. Gäste dürfen maximal drei Monate bleiben. (chs) www.kirchliche-notherberge.ch

