Weil er nicht in Lustenau einkaufen durfte: 71-Jähriger aus dem Kanton St.Gallen beschimpft und verletzt Polizist Am Donnerstag hat ein Mann aus Heerbrugg versucht, trotz des Corona-Einreiseverbots nach Österreich einzureisen. Weil der 71-Jährige sich der Polizei widersetzt hat, wird er bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur Anzeige gebracht. 27.03.2020, 11.40 Uhr

Am Grenzübergang Lustenau-Au hat ein Mann aus Heerbrugg einen Vorarlberger Polizisten beleidigt und verletzt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

(pd/bro) Am Donnerstag hat ein 71-Jähriger in Heerbrugg wohnhafter türkischer Staatsbürger gegen 13.45 Uhr versucht, mit seinem Auto beim Grenzübergang Lustenau-Au nach Österreich einzureisen, um in Lustenau einkaufen zu gehen. Im Rahmen der derzeit stattfindenden Grenzkontrollen aus Anlass der Coronabestimmungen hat ein Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn festgestellt, dass die Einreise für den Mann nicht zulässig war, schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Medienmitteilung. Dem Mann wurde die Einreise untersagt.