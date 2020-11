Weil alle daheim sitzen: Corona vermiest Einbrechern in der Ostschweiz den Start in die Hochsaison Geschlossene Grenzen, mehr Aufmerksamkeit der Bewohner – während des Lockdowns im März sind die Einbruchszahlen deutlich gesunken. Doch wie sieht es im November, zu Beginn der Hochsaison für Einbrüche, aus? Die Ostschweizer Polizeisprecher berichten über das Verhaltensmuster von Einbrechern während der Coronakrise. Tabea Leitner 18.11.2020, 13.20 Uhr

Homeoffice macht Einbrechern einen Strich durch die Rechnung. Bild: Fotolia

Während des Lockdowns im Frühling haben die Einbruchszahlen im Vergleich zu vergangenen Jahren frappant abgenommen. Auch im Kanton Thurgau war dies der Fall. Während des Lockdowns halbierten sich die Einbruchszahlen im Vergleich zu 2019:

Im Herbst sind die Umstände wegen Corona ähnlich wie im Frühling. Homeoffice, Ausgangsbeschränkungen – die Leute sind auch im November 2020 zu Hause. Schlägt sich dies erneut in tieferen Einbruchszahlen nieder?

Zumindest im Kanton Thurgau zeigt sich, dass sich die Einbruchszahlen zwischen Anfang Oktober und Mitte November im Vergleich zum Vorjahr wie während des Lockdowns im März halbiert haben. In dieser Zeitspanne wurden sogar weniger Einbruchsdiebstähle gemeldet als während des Lockdowns:

Daraus kann man aber keine Schlüsse für den weiteren Verlauf im Winter ziehen. So sagt Michael Roth von der Kapo Thurgau:

«Falls die Coronafallzahlen sinken, kann es gut sein, dass bald eine ausländische Bande ihr Spielchen fortsetzt.»

Geschlossene Grenze macht kriminellen Handel unmöglich

Die Polizeisprecher der Ostschweizer Kantone sind sich einig: Der Hauptgrund für die Abnahme der Fallzahlen während des Lockdowns im März war die Grenzschliessung. «Die gestohlene Ware konnte nicht zur Grenze gebracht werden, von wo aus der Handel begonnen hätte. Zudem konnten keine Kriminaltouristen einreisen», sagt Krüsi. Hanspeter Saxer von der Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden erklärt zudem:

Ein Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle. Bild: Severin Bigler / AGR

«Dadurch, dass die Einreisebedingungen während des Lockdowns erschwert waren, wurden Fahrzeuge mit ausländischen Nummern mehr kontrolliert.»

Es sei auffällig, dass Einbrechergruppen oft aus dem Ostblock stammen. So konnten gewisse Kriminaltouristen bereits an der Grenze aufgehalten werden.

In der aktuellen Situation gibt es einen anderen Hauptgrund für die Abnahme der Einbruchszahlen in der Ostschweiz: Die Leute sind sehr oft zu Hause. Deshalb sind sie gegenüber ihrer Umgebung viel aufmerksamer. So hätten Anwohner im Kanton St. Gallen vermehrt die Polizei aufgrund von Beobachtungen informiert, sagt Hanspeter Krüsi. Zudem bleiben die Einbrecher in den allermeisten Fällen weg, wenn die Menschen daheim sind. Krüsi:

«Es ist ein Mythos, dass Einbrecher seit ein paar Jahren vermehrt einbrechen, wenn die Familie zu Hause ist.»

Personen bei Raubüberfällen sind auf Konfrontationen mit Menschen aus - Einbrecher nicht. Bild: pd

Krüsi erklärt, dass sich Einbrecher in einem Punkt klar von Räubern unterscheiden:

«Ein Einbrecher scheut jede mögliche Konfrontation mit dem Bewohner. Er möchte unentdeckt zu viel Geld kommen.»

Grundsätzlich sei zu beachten, dass es unterschiedliche Arten von Einbrechern gebe:

Der Beschaffungseinbrecher : Dieser Typ stammt meistens aus der Drogenszene und braucht schnell Bargeld. So ist dieser Einbrecher vor allem in seiner eigenen Wohngegend tätig und auffällig risikobereit.

: Dieser Typ stammt meistens aus der Drogenszene und braucht schnell Bargeld. So ist dieser Einbrecher vor allem in seiner eigenen Wohngegend tätig und auffällig risikobereit. Der professionelle Einbrecher : Dieser Täter wohnt oftmals in der Schweiz, und die Organisation von Einbrüchen ist seine Haupttätigkeit. Er wird vor allem an Wochenenden aktiv.

: Dieser Täter wohnt oftmals in der Schweiz, und die Organisation von Einbrüchen ist seine Haupttätigkeit. Er wird vor allem an Wochenenden aktiv. Der Kriminaltourist : Ausländische Einzel- oder Gruppentäter, welche die gestohlene Ware nach dem Einbruch über die Grenze schmuggeln.

: Ausländische Einzel- oder Gruppentäter, welche die gestohlene Ware nach dem Einbruch über die Grenze schmuggeln. Der Spezialist: Dabei handelt es sich um einen Einbrecher, der sich auf nur eine Art von Gebäude spezialisiert, wie zum Beispiel Restaurants, Verkaufsläden oder Einfamilienhäuser.

Appenzell ist unattraktiv für Einbrecher Die beiden Appenzeller Kantone sind keine grossen Ziele für Einbrecher. Hanspeter Saxer von der Kapo Appenzell Ausserrhoden sagt: «Mobilität ist ein sehr wichtiger Aspekt für die Einbruchs-Attraktivität eines Ortes.» Ländliche Regionen sind oftmals nicht direkt an eine Autobahn angeschlossen. Deshalb ist es schwieriger für die Täter, nach dem Einbruch zu flüchten.

Einbrechen wird immer schwieriger und unattraktiver

Obwohl in diesem Sommer die Anzahl Einbrüche mit denen von 2019 vergleichbar war, fallen die Prognosen für das Jahrestotal optimistisch aus. Krüsi rechnet damit, dass die Einbruchszahlen 2020 im Kanton St. Gallen im Vergleich zum Vorjahr um einen Drittel sinken werden. Auch im Kanton Appenzell Innerhoden wird ein starker Rückgang erwartet. Roland Koster von der Kapo Appenzell Innerrhoden sagt:

«Wahrscheinlich verzeichnen wir dieses Jahr die tiefsten Einbruchszahlen seit langer Zeit. Seit dem Lockdown wurde in unserem Kanton kaum ein Einbruch gemeldet.»

Dank Innovationen, wie diesem mobilen Fingerabdruckscanner können Verbrecher schneller überführt werden. Severin Bigler / AGR (Aarau, 22. November 2019)

Nachholbedarf im Sommer Als mit den Lockerungen im Sommer Normalität ins gesellschaftliche Leben zurückkehrte, stiegen die Einbruchszahlen wieder. Im Kanton Thurgau wurden zwischen Anfang Mai und Ende August 174 Einbruchsdiebstähle in Wohnbereichen und öffentlichen Geschäftsbereichen gemeldet, während die Zahl 2019 bei 209 lag. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde mit elf Einbrüchen im Juni 2020 beinahe ein Rekordwert aufgestellt. Das heisse jedoch nicht, dass mehr Kriminelle unterwegs waren. Hanspeter Saxer von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schmunzelt: «Es kann sich dabei einfach um einen Gelangweilten gehandelt haben.» Solche Zahlen seien jedoch immer mit Vorsicht zu geniessen. «Die Einbruchszahlen können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden und somit jedes Jahr variieren», so der Polizeisprecher der Kapo Thurgau, Michael Roth.

Somit würde die Statistik dem Trend folgen. In den letzten sechs Jahren haben Einbrüche deutlich abgenommen. Die Ursache dafür ist unklar. Jedoch vermutet Hanspeter Krüsi von der Kapo St. Gallen: «Mit der Weiterentwicklung der Technik konnten die Spurensicherung und die Auswertung der Proben verbessert werden.» Dadurch wurden die Festnahme von Einzeltätern und die Aufdeckung von Banden einfacher. So sagt er:

«Das macht das Einbrechen unattraktiv.»

«Nehmen Sie Ihr Geld nach Hause»

Eine Phänomen hat selbst während der Coronakrise Gültigkeit. Laut Krüsi ist es wie in den Vorjahren so, dass in öffentlichen Gebäuden mehr eingebrochen wird als in Privathäusern. Dies bestätigt auch die Statistik der Kantonspolizei Thurgau.

Inhabern von Gastrobetrieben und Geschäften, die wegen der Pandemie schliessen müssen, rät Krüsi:

«Nehmen Sie das erwirtschaftete Geld nach Hause und legen Sie es über Nacht in einen Tresor.»

Es spreche sich mit der Zeit bei den Tätern herum, dass an dieser Adresse keine Wertsachen herumliegen.