Weil Absperrung missachtet wurde: Belag auf dem Radweg im Rheinvorland muss bereits wieder ausgebessert werden Letzten Herbst hat die Gemeinde Oberriet auf dem Radweg im Rheinvorland zwischen Montlingen und Kriessern einen neuen Kiesbelag einbauen lassen. Kaum war er fertig, musste der neue Belag ausgebessert werden. Max Tinner 23.03.2020, 05.00 Uhr

Die letzten zwei Wochen war der Radweg zwischen Kriessern-Hofwald und Montlingen-Fohlenhof (Bild) erneut gesperrt. Diesmal nicht wegen des neuen Kiesbelags, sondern wegen der Demontage der Dienstbahnbrücke über den Rhein neben der Grenzbrücke Kriessern – Mäder. Max Tinner



Letzten Herbst wurde auf dem Radweg im Rheinvorland zwischen Montlingen und Kriessern einen neuen Kiesbelag eingebaut. Wegen der guten Erfahrungen, die man in Diepoldsau mit dem Material gemacht hat, mit Planiermaterial aus Andeerer Granit. Kaum war der Radweg fertig, wurde der Weg von der Gemeinde aber bereits wieder gesperrt. An allen Vorversammlungen, die in der zweiten Märzwoche noch stattgefunden hatten, war das ein Thema. Die Sperrung hatte einen guten Grund, erklärten die Gemeinderäte Martin Stieger in Oberriet, Pascal Benz in Montlingen und Stefan Lüchinger in Kriessern. Das Planiermaterial hätte sich nach dem Einbau nämlich vier bis fünf Wochen lang setzen sollen. Es hätte sich in dieser Zeit dermassen verdichtet, dass es fast wie ein Hartbelag zu befahren gewesen wäre. «Vielleicht nicht grad für schmalrädrige Rennvelos, aber immerhin für normale Velos», meinte Pascal Benz.